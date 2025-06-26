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Лидеры ЕС подтвердили необходимость увеличения расходов на оборону - РИА Новости, 26.06.2025
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17:39 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/es-2025617787.html
Лидеры ЕС подтвердили необходимость увеличения расходов на оборону
Лидеры ЕС подтвердили необходимость увеличения расходов на оборону - РИА Новости, 26.06.2025
Лидеры ЕС подтвердили необходимость увеличения расходов на оборону
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг подтвердили необходимость увеличивать расходы на оборону и координировать выполнение обязательств в рамках НАТО по 5%... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:39:00+03:00
2025-06-26T17:39:00+03:00
в мире
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг подтвердили необходимость увеличивать расходы на оборону и координировать выполнение обязательств в рамках НАТО по 5% ВВП, говорится в заявлении по итогам обсуждения этой темы на встрече в верхах. "Евросовет подчеркивает необходимость продолжать существенно увеличивать расходы на оборону и безопасность и лучше инвестировать вместе. Он отмечает также обязательство, принятое на саммите НАТО в июне 2025 года государствами-членами, которые также являются членами НАТО. Евросовет предлагает государствам-членам координировать между собой выполнение соответствующих обязательств", - указывается в документе. Ранее страны-члены НАТО на саммите в Гааге взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Ряд государств уже назвал эту планку невыполнимой ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе.
https://ria.ru/20250626/evropa-2025602573.html
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в мире, брюссель, евросовет, евросоюз
В мире, Брюссель, Евросовет, Евросоюз
Лидеры ЕС подтвердили необходимость увеличения расходов на оборону

Лидеры ЕС подтвердили необходимость увеличивать расходы на оборону

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе в четверг подтвердили необходимость увеличивать расходы на оборону и координировать выполнение обязательств в рамках НАТО по 5% ВВП, говорится в заявлении по итогам обсуждения этой темы на встрече в верхах.
"Евросовет подчеркивает необходимость продолжать существенно увеличивать расходы на оборону и безопасность и лучше инвестировать вместе. Он отмечает также обязательство, принятое на саммите НАТО в июне 2025 года государствами-членами, которые также являются членами НАТО. Евросовет предлагает государствам-членам координировать между собой выполнение соответствующих обязательств", - указывается в документе.
Ранее страны-члены НАТО на саммите в Гааге взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Ряд государств уже назвал эту планку невыполнимой ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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