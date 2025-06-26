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Липецкая область увеличила экспорт соевого масла в три раза - РИА Новости, 26.06.2025
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Липецкая область
 
15:37 26.06.2025 (обновлено: 17:04 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/eksport-2025582279.html
Липецкая область увеличила экспорт соевого масла в три раза
Липецкая область увеличила экспорт соевого масла в три раза - РИА Новости, 26.06.2025
Липецкая область увеличила экспорт соевого масла в три раза
Почти 4 тысячи тонн соевого масла отправили на экспорт из Липецкой области за неполные шесть месяцев 2025 года, это втрое больше, чем за такой же период... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:37:00+03:00
2025-06-26T17:04:00+03:00
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ЛИПЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Почти 4 тысячи тонн соевого масла отправили на экспорт из Липецкой области за неполные шесть месяцев 2025 года, это втрое больше, чем за такой же период прошлого года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что самым крупным импортером стала Белоруссия. На 15 июня туда отправили 2,3 тысячи тонн продукта. Также липецкое соевое масло импортируют Китай, Индия и страны ближнего зарубежья. По словам Артамонова, производство соевого масла в Липецкой области ежегодно растет, увеличиваются площади под растение. В прошлом году в области получено 354,5 тысячи тонн этой культуры. Также произведено 113,9 тысячи тонн соевого масла. За рубеж было отправлено 8,4 тысячи тонн. "Успехи в экспорте соевого масла – это результат системной работы по развитию агропромышленного комплекса. Мы не только увеличиваем площади под соей, но и активно внедряем современные технологии переработки, что позволяет нам выходить на новые международные рынки. Это важный вклад в экономику региона и подтверждение качества нашей продукции", – сказал Артамонов. Ранее губернатор региона заявил, что в рамках Петербургского международного экономического форума Липецкая область подписала более 20 соглашений о сотрудничестве с совокупным объемом инвестиций в новые проекты более 55 миллиардов рублей.
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твой бизнес – новости, липецкая область, масло, игорь артамонов
Твой бизнес – новости, Липецкая область, масло, Игорь Артамонов, Липецкая область
Липецкая область увеличила экспорт соевого масла в три раза

Липецкая область нарастила экспорт соевого масла втрое

© РИА Новости / Виталий ТимкивЛиния розлива масла
Линия розлива масла - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Линия розлива масла. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Почти 4 тысячи тонн соевого масла отправили на экспорт из Липецкой области за неполные шесть месяцев 2025 года, это втрое больше, чем за такой же период прошлого года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что самым крупным импортером стала Белоруссия. На 15 июня туда отправили 2,3 тысячи тонн продукта. Также липецкое соевое масло импортируют Китай, Индия и страны ближнего зарубежья.
По словам Артамонова, производство соевого масла в Липецкой области ежегодно растет, увеличиваются площади под растение. В прошлом году в области получено 354,5 тысячи тонн этой культуры. Также произведено 113,9 тысячи тонн соевого масла. За рубеж было отправлено 8,4 тысячи тонн.
"Успехи в экспорте соевого масла – это результат системной работы по развитию агропромышленного комплекса. Мы не только увеличиваем площади под соей, но и активно внедряем современные технологии переработки, что позволяет нам выходить на новые международные рынки. Это важный вклад в экономику региона и подтверждение качества нашей продукции", – сказал Артамонов.
Ранее губернатор региона заявил, что в рамках Петербургского международного экономического форума Липецкая область подписала более 20 соглашений о сотрудничестве с совокупным объемом инвестиций в новые проекты более 55 миллиардов рублей.
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Липецкая областьТвой бизнес – новостиЛипецкая областьмаслоИгорь Артамонов
 
 
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