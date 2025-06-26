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Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в ЕАЭС
Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в ЕАЭС - РИА Новости, 26.06.2025
Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в ЕАЭС
Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в ЕАЭС и уже сотрудничает с некоторыми членами организации, в частности с Москвой и Минском, заявил... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T20:09:00+03:00
2025-06-26T20:09:00+03:00
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МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в ЕАЭС и уже сотрудничает с некоторыми членами организации, в частности с Москвой и Минском, заявил специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Факундо Ортего Мурильо. "Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в этом важнейшем союзе", - сказал он на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске. Лауреано Факундо Ортего Мурильо добавил, что для страны это является важнейшей целью. "Мы готовы выполнить все необходимые процедуры и требования для того, чтобы мы смогли получить такой статус. Мы уже чувствуем себя частью этого союза. Мы активно работаем с Российской Федерацией, с Белоруссией в рамках крупных проектов в медицине, фармацевтике, поставках оборудования... Наше сотрудничество - это братское сотрудничество для нас", - подчеркнул он.
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никарагуа, москва, минск, евразийский экономический союз, в мире
Никарагуа, Москва, Минск, Евразийский экономический союз, В мире
Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в ЕАЭС
Спецпредставитель Мурильо: Никарагуа запросила статус наблюдателя в ЕАЭС
МИНСК, 26 июн - РИА Новости. Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в ЕАЭС и уже сотрудничает с некоторыми членами организации, в частности с Москвой и Минском, заявил специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Факундо Ортего Мурильо.
"Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в этом важнейшем союзе", - сказал он на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.
Лауреано Факундо Ортего Мурильо добавил, что для страны это является важнейшей целью.
"Мы готовы выполнить все необходимые процедуры и требования для того, чтобы мы смогли получить такой статус. Мы уже чувствуем себя частью этого союза. Мы активно работаем с Российской Федерацией, с Белоруссией в рамках крупных проектов в медицине, фармацевтике, поставках оборудования... Наше сотрудничество - это братское сотрудничество для нас", - подчеркнул он.