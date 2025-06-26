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Российские дроны уничтожили замаскированный танк ВСУ в ДНР - РИА Новости, 26.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:57 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/drony-2025524711.html
Российские дроны уничтожили замаскированный танк ВСУ в ДНР
Российские дроны уничтожили замаскированный танк ВСУ в ДНР - РИА Новости, 26.06.2025
Российские дроны уничтожили замаскированный танк ВСУ в ДНР
Российские операторы дронов засекли украинских военнослужащих, маскировавших танк Т-80 у населённого пункта Клебан-Бык в ДНР, и уничтожили машину, видеоролик... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T11:57:00+03:00
2025-06-26T11:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
т-80
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские операторы дронов засекли украинских военнослужащих, маскировавших танк Т-80 у населённого пункта Клебан-Бык в ДНР, и уничтожили машину, видеоролик опубликовало Минобороны РФ. В описании к видео отмечается, что украинских военнослужащих, "маскировавших крупный объект", заметили в ходе разведки подразделения 132-й отдельной мотострелковой бригады в лесополосе вблизи Клебан-Быка в ДНР. Они передали координаты специалистам Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ "Рубикон". "Расчет FPV-дрона центра "Рубикон" вскрыл укрытие объекта и идентифицировал замаскированный танк Т-80 ВСУ. Серией ударов боевой группой центра "Рубикон" дронами-камикадзе боевая машина противника была уничтожена", - говорится в сообщении. На опубликованных кадрах видно, как украинские военнослужащие маскируют танк, после чего в него попадают несколько российских дронов.
https://ria.ru/20250626/svo-2025511568.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, т-80
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-80
Российские дроны уничтожили замаскированный танк ВСУ в ДНР

Минобороны: российские дроны уничтожили замаскированный танк Т-80 в ДНР

© РИА Новости / Виктор ЗванцевТанк Т-80
Танк Т-80 - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Виктор Званцев
Танк Т-80. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские операторы дронов засекли украинских военнослужащих, маскировавших танк Т-80 у населённого пункта Клебан-Бык в ДНР, и уничтожили машину, видеоролик опубликовало Минобороны РФ.
В описании к видео отмечается, что украинских военнослужащих, "маскировавших крупный объект", заметили в ходе разведки подразделения 132-й отдельной мотострелковой бригады в лесополосе вблизи Клебан-Быка в ДНР. Они передали координаты специалистам Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ "Рубикон".
"Расчет FPV-дрона центра "Рубикон" вскрыл укрытие объекта и идентифицировал замаскированный танк Т-80 ВСУ. Серией ударов боевой группой центра "Рубикон" дронами-камикадзе боевая машина противника была уничтожена", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как украинские военнослужащие маскируют танк, после чего в него попадают несколько российских дронов.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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Вчера, 10:52
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныТ-80
 
 
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