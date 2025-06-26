https://ria.ru/20250626/drony-2025524711.html

Российские дроны уничтожили замаскированный танк ВСУ в ДНР

Российские дроны уничтожили замаскированный танк ВСУ в ДНР - РИА Новости, 26.06.2025

Российские дроны уничтожили замаскированный танк ВСУ в ДНР

Российские операторы дронов засекли украинских военнослужащих, маскировавших танк Т-80 у населённого пункта Клебан-Бык в ДНР, и уничтожили машину, видеоролик... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T11:57:00+03:00

2025-06-26T11:57:00+03:00

2025-06-26T11:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

т-80

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские операторы дронов засекли украинских военнослужащих, маскировавших танк Т-80 у населённого пункта Клебан-Бык в ДНР, и уничтожили машину, видеоролик опубликовало Минобороны РФ. В описании к видео отмечается, что украинских военнослужащих, "маскировавших крупный объект", заметили в ходе разведки подразделения 132-й отдельной мотострелковой бригады в лесополосе вблизи Клебан-Быка в ДНР. Они передали координаты специалистам Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ "Рубикон". "Расчет FPV-дрона центра "Рубикон" вскрыл укрытие объекта и идентифицировал замаскированный танк Т-80 ВСУ. Серией ударов боевой группой центра "Рубикон" дронами-камикадзе боевая машина противника была уничтожена", - говорится в сообщении. На опубликованных кадрах видно, как украинские военнослужащие маскируют танк, после чего в него попадают несколько российских дронов.

https://ria.ru/20250626/svo-2025511568.html

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, т-80