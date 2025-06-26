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Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Свердловской области

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Свердловской области - РИА Новости, 26.06.2025

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Свердловской области

Два человека, предварительно, погибли при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в городе Ивдель Свердловской области, еще семь пострадали. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T05:47:00+03:00

2025-06-26T05:47:00+03:00

2025-06-26T10:56:00+03:00

происшествия

жилье

свердловская область

ивдель

россия

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Два человека, предварительно, погибли при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в городе Ивдель Свердловской области, еще семь пострадали.Информация о случившемся поступила в полицию в 02:55 (00:55 мск), сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых."Инцидент произошел в пятиэтажном четырехподъездном доме. После хлопка возник пожар, который в настоящее время ликвидирован. <...> По предварительным данным, вследствие происшествия погибли два человека — мужчина и женщина, — проживавшие в данной квартире, где произошел хлопок", — сказал Горелых.По его словам, в результате ЧП в квартире обрушено перекрытие, выбиты стекла, повреждена одна из стен. В ходе ликвидации последствий инцидента из дома было эвакуировано 30 человек, в том числе восемь детей. Как уточнили в пресс-службе регионального управления СК России, по предварительной версии, причиной случившегося стал взрыв газового баллона.Департамент информационной политики Свердловской области уточнил, что пострадали семь человек, четверых из них госпитализировали. Под завалами, как сообщили в региональной прокуратуре, нашли тела погибших.

https://ria.ru/20250623/podmosove-2024876985.html

свердловская область

ивдель

россия

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происшествия, жилье, свердловская область, ивдель, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)