https://ria.ru/20250626/dokument-2025610986.html

В Госдуме призвали создать более полный документ, чем Женевская конвенция

В Госдуме призвали создать более полный документ, чем Женевская конвенция - РИА Новости, 26.06.2025

В Госдуме призвали создать более полный документ, чем Женевская конвенция

Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов считает, что пора задуматься о более всеобъемлющем документе, чем Женевская конвенция. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:18:00+03:00

2025-06-26T17:18:00+03:00

2025-06-26T17:18:00+03:00

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дзержинск (донецкая область)

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андрей картаполов

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов считает, что пора задуматься о более всеобъемлющем документе, чем Женевская конвенция. "На сегодня более полного документа, чем Женевская конвенция, просто не существует... Для того, чтобы подобного рода документ подготовить, нужно как минимум согласие всех основных государств ООН, Совета безопасности и других... У меня есть большое сомнение, что наши бывшие западные партнёры с этой идеей поддержат... Конвенция есть, она работает, в некоторых своих позициях, но настало время задуматься о более всеобъемлющем документе", - сказал он, отвечая на вопрос, соответствует ли запросам нынешнего времени Женевская конвенция, в ходе пресс-конференции "Злодеяния и военные преступления киевского режима в Дзержинске (Торецке) в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20250313/zakharova-2004767050.html

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в мире, дзержинск (донецкая область), торецк, андрей картаполов, госдума рф, оон