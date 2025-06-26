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Молодежь почтила память первого главы ДНР Александра Захарченко

Молодежь почтила память первого главы ДНР Александра Захарченко - РИА Новости, 26.06.2025

Молодежь почтила память первого главы ДНР Александра Захарченко

Молодежь почтила в центре Донецка память первого главы ДНР Александра Захарченко в день его рождения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2025

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донецкая народная республика

донбасс

александр захарченко

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общество

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Молодежь почтила в центре Донецка память первого главы ДНР Александра Захарченко в день его рождения, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня, в день его рождения, мы возлагаем цветы, организовали фотовыставку, чтобы каждый еще раз вспомнил об этом человеке. Потому что память о таких людях - она не имеет права угасать. Она должна пройти сквозь века, об этом человеке должны знать наши дети" , - рассказал журналистам заместитель руководителя ДРОО "Молодая Республика" и ДРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" ДНР Микаэль Минасян. По его словам, Захарченко был настоящим примером не только для молодежи, но и для всех жителей ДНР. Молодежь подготовила выставку архивных фото, рассказывающих о памятных моментах жизни Александра Захарченко и его участии в жизни республики. Вечер окончился просмотром биографического фильма "Его оплот", снятого в память о первом главе ДНР. Александр Захарченко стоял у истоков зашиты и самоопределения народа Донбасса. Первый глава ДНР погиб в результате теракта 31 августа 2018 года. До этого на него было совершено несколько покушений.

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Почтение памяти первого главы ДНР Александра Захарченко в день его рождения Молодежь почтила память первого главы ДНР Александра Захарченко в день его рождения в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-26T22:05 true PT1M13S

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донецкая народная республика, донбасс, александр захарченко, молодая гвардия единой россии, общество