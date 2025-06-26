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Молодежь почтила память первого главы ДНР Александра Захарченко
Молодежь почтила память первого главы ДНР Александра Захарченко - РИА Новости, 26.06.2025
Молодежь почтила память первого главы ДНР Александра Захарченко
Молодежь почтила в центре Донецка память первого главы ДНР Александра Захарченко в день его рождения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T22:05:00+03:00
2025-06-26T22:05:00+03:00
2025-06-26T22:06:00+03:00
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Молодежь почтила в центре Донецка память первого главы ДНР Александра Захарченко в день его рождения, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня, в день его рождения, мы возлагаем цветы, организовали фотовыставку, чтобы каждый еще раз вспомнил об этом человеке. Потому что память о таких людях - она не имеет права угасать. Она должна пройти сквозь века, об этом человеке должны знать наши дети" , - рассказал журналистам заместитель руководителя ДРОО "Молодая Республика" и ДРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" ДНР Микаэль Минасян. По его словам, Захарченко был настоящим примером не только для молодежи, но и для всех жителей ДНР. Молодежь подготовила выставку архивных фото, рассказывающих о памятных моментах жизни Александра Захарченко и его участии в жизни республики. Вечер окончился просмотром биографического фильма "Его оплот", снятого в память о первом главе ДНР. Александр Захарченко стоял у истоков зашиты и самоопределения народа Донбасса. Первый глава ДНР погиб в результате теракта 31 августа 2018 года. До этого на него было совершено несколько покушений.
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Почтение памяти первого главы ДНР Александра Захарченко в день его рождения
Молодежь почтила память первого главы ДНР Александра Захарченко в день его рождения в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-26T22:05
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РИА Новости
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донецкая народная республика, донбасс, александр захарченко, молодая гвардия единой россии, общество
Донецкая Народная Республика, Донбасс, Александр Захарченко, Молодая гвардия Единой России, Общество
Молодежь почтила память первого главы ДНР Александра Захарченко
Молодежь почтила память первого главы ДНР Захарченко в день его рождения