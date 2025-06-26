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В Подмосковье детям запретили находиться на водоемах без взрослых - РИА Новости, 26.06.2025
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15:07 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/deti-2025575252.html
В Подмосковье детям запретили находиться на водоемах без взрослых
В Подмосковье детям запретили находиться на водоемах без взрослых - РИА Новости, 26.06.2025
В Подмосковье детям запретили находиться на водоемах без взрослых
Детям до 18 лет в Подмосковье запрещается находиться на водоемах без сопровождения взрослых, такое решение было принято в ходе 115-го заседания Мособлдумы. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:07:00+03:00
2025-06-26T15:07:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
московская областная дума
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Детям до 18 лет в Подмосковье запрещается находиться на водоемах без сопровождения взрослых, такое решение было принято в ходе 115-го заседания Мособлдумы. "В ходе 115-го заседания Мособлдумой принят закон, согласно которому запрещается пребывание на водных объектах детей до 18 лет без сопровождения взрослых. Документ внесён прокуратурой Московской области. Закон направлен на предупреждение детской смертности и несчастных случаев на воде с участием несовершеннолетних", - говорится в Telegram-канале Мособлдумы. Согласно сообщению, за несоблюдение новых правил в адрес родителей и законных представителей детей будет вынесено предупреждение или наложен штраф в размере от 100 до 500 рублей. Закон вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.
https://ria.ru/20250607/vrach-2021456384.html
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), московская областная дума
Общество, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума
В Подмосковье детям запретили находиться на водоемах без взрослых

В Подмосковье запретили несовершеннолетним находиться на водоемах без взрослых

© РИА Новости / Федоренко Владимир | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Федоренко Владимир
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Детям до 18 лет в Подмосковье запрещается находиться на водоемах без сопровождения взрослых, такое решение было принято в ходе 115-го заседания Мособлдумы.
"В ходе 115-го заседания Мособлдумой принят закон, согласно которому запрещается пребывание на водных объектах детей до 18 лет без сопровождения взрослых. Документ внесён прокуратурой Московской области. Закон направлен на предупреждение детской смертности и несчастных случаев на воде с участием несовершеннолетних", - говорится в Telegram-канале Мособлдумы.
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Согласно сообщению, за несоблюдение новых правил в адрес родителей и законных представителей детей будет вынесено предупреждение или наложен штраф в размере от 100 до 500 рублей.
Закон вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.
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