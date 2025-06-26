https://ria.ru/20250626/deti-2025575252.html

В Подмосковье детям запретили находиться на водоемах без взрослых

В Подмосковье детям запретили находиться на водоемах без взрослых - РИА Новости, 26.06.2025

В Подмосковье детям запретили находиться на водоемах без взрослых

Детям до 18 лет в Подмосковье запрещается находиться на водоемах без сопровождения взрослых, такое решение было принято в ходе 115-го заседания Мособлдумы. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:07:00+03:00

2025-06-26T15:07:00+03:00

2025-06-26T15:07:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

московская областная дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149929/80/1499298060_0:13:2857:1620_1920x0_80_0_0_d59d080c862aa2c8943baa414a6dd67c.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Детям до 18 лет в Подмосковье запрещается находиться на водоемах без сопровождения взрослых, такое решение было принято в ходе 115-го заседания Мособлдумы. "В ходе 115-го заседания Мособлдумой принят закон, согласно которому запрещается пребывание на водных объектах детей до 18 лет без сопровождения взрослых. Документ внесён прокуратурой Московской области. Закон направлен на предупреждение детской смертности и несчастных случаев на воде с участием несовершеннолетних", - говорится в Telegram-канале Мособлдумы. Согласно сообщению, за несоблюдение новых правил в адрес родителей и законных представителей детей будет вынесено предупреждение или наложен штраф в размере от 100 до 500 рублей. Закон вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.

https://ria.ru/20250607/vrach-2021456384.html

https://ria.ru/20250604/spasateli-2020769051.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), московская областная дума