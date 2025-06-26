https://ria.ru/20250626/davlenie-2025486722.html

Обвиняемая экс-ректор ПсковГУ может оказать давление на свидетелей

Обвиняемая экс-ректор ПсковГУ может оказать давление на свидетелей - РИА Новости, 26.06.2025

Обвиняемая экс-ректор ПсковГУ может оказать давление на свидетелей

Бывший ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина, обвиняемая в мошенничестве и превышении полномочий, может оказать давление на свидетелей и уничтожить... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T07:14:00+03:00

2025-06-26T07:14:00+03:00

2025-06-26T07:14:00+03:00

происшествия

наталья ильина

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Бывший ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина, обвиняемая в мошенничестве и превышении полномочий, может оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства по делу, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Ильину задержали в апреле текущего года по делу о мошенничестве. Позже ей также предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Суд отправил ее под стражу. Защитники Ильиной просили суд изменить меру пресечения на домашний арест. "Суд первой инстанции... пришёл к правильному выводу о том, что Ильина Н.А. может скрыться от органов следствия и суда, а также оказать давление на свидетелей, согласовать позицию с иными неустановленными в настоящий момент фигурантами в свою пользу, то есть воспрепятствовать производству расследования уголовного дела, а также принять меры к уничтожению доказательств", - говорится в материалах. Кроме того, там же отмечается, что фельдшер сообщила суду, что каких-либо заболеваний, препятствующих содержанию Ильиной в СИЗО, у нее не нашли. В итоге суд оставил ее под стражей. По данным следствия, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, в 2020-2021 годах она устроила своего знакомого на должность доцента вуза, отмечало следствие. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной. Также Ильиной вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2023-2024 годах она незаконно получила от подчиненного 1,45 миллиона рублей, начисленные ему из бюджета вуза. В результате сотрудник понес материальный ущерб, также оказались нарушены его права на получение вознаграждения за работу.

https://ria.ru/20250626/arest-2025484341.html

https://ria.ru/20250626/sud-2025475686.html

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происшествия, наталья ильина