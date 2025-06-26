https://ria.ru/20250626/bt-3f-2025469943.html
В "Ростехе" рассказали о прохождении госиспытаний бронетранспортерами БТ-3Ф
В "Ростехе" рассказали о прохождении госиспытаний бронетранспортерами БТ-3Ф - РИА Новости, 26.06.2025
В "Ростехе" рассказали о прохождении госиспытаний бронетранспортерами БТ-3Ф
Плавающие бронетранспортёры БТ-3Ф проходят госиспытания с необходимыми комплектами дополнительной защиты от FPV-дронов, сообщил индустриальный директор кластера РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T00:11:00+03:00
2025-06-26T00:11:00+03:00
2025-06-26T00:11:00+03:00
безопасность
технологии
бекхан оздоев
ростех
красная звезда
бмп-3
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Плавающие бронетранспортёры БТ-3Ф проходят госиспытания с необходимыми комплектами дополнительной защиты от FPV-дронов, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев. "На государственные испытания поставлено изделие уже с необходимыми комплектами дополнительной защиты", - сказал Оздоев в интервью газете "Красная звезда". По его словам, опыт специальной военной операции показывает, что применение средств радиоэлектронной борьбы, постановка аэрозольных и дымовых помех, "мангалов", противокумулятивных решеток и противодроновых сеток нередко лучше защищает от FPV-дронов, чем стандартные методы защиты. Оздоев подчеркнул, что сегодня любая боевая техника должна иметь модульность и возможность установки комплектов дополнительной защиты, чтобы адаптироваться под различные условия обстановки и угрозы. И БТ-3Ф, по его словам, такими качествами обладает. Индустриальный директор рассказал, что БТ-3Ф создавался как гусеничный плавающий авиатранспортируемый БТР для морской пехоты, из-за этого к нему применялись ограничения по массе. "Основная задача БТ-3Ф — обеспечить мобильность подразделений, в том числе при форсировании морских и водных преград, при переброске личного состава и грузов к переднему краю. В этой связи в базовом варианте защита бронетранспортера ориентирована на отражение осколков, пуль стрелкового оружия до 12,7 мм и противопехотных мин. В то же время в лобовой проекции он держит снаряды пушки калибра 30 мм", - отметил он. БТ-3Ф построен на базе БМП-3, но лишен тяжёлого боевого модуля с пушкой, за счёт чего была высвобождена дополнительная масса более трех тонн. Бронетранспортёр обладает высокой проходимостью на сложных типах грунта. За счёт унификации с БМП-3 он ремонтопригоден, "стоит разумных денег" и может выпускаться крупными сериями, чтобы обеспечить значительное количество подразделений защищённым транспортом массово и в срок.
https://ria.ru/20250218/raketa-1999955947.html
https://ria.ru/20250617/rosteh-2023343800.html
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безопасность, технологии, бекхан оздоев, ростех, красная звезда, бмп-3
Безопасность, Технологии, Бекхан Оздоев, Ростех, Красная звезда, БМП-3
В "Ростехе" рассказали о прохождении госиспытаний бронетранспортерами БТ-3Ф
"Ростех": БТР БТ-3Ф проходят госиспытания с комплектами дополнительной защиты
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Плавающие бронетранспортёры БТ-3Ф проходят госиспытания с необходимыми комплектами дополнительной защиты от FPV-дронов, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.
"На государственные испытания поставлено изделие уже с необходимыми комплектами дополнительной защиты", - сказал Оздоев
в интервью газете "Красная звезда
".
По его словам, опыт специальной военной операции показывает, что применение средств радиоэлектронной борьбы, постановка аэрозольных и дымовых помех, "мангалов", противокумулятивных решеток и противодроновых сеток нередко лучше защищает от FPV-дронов, чем стандартные методы защиты.
Оздоев подчеркнул, что сегодня любая боевая техника должна иметь модульность и возможность установки комплектов дополнительной защиты, чтобы адаптироваться под различные условия обстановки и угрозы. И БТ-3Ф, по его словам, такими качествами обладает.
Индустриальный директор рассказал, что БТ-3Ф создавался как гусеничный плавающий авиатранспортируемый БТР для морской пехоты, из-за этого к нему применялись ограничения по массе.
"Основная задача БТ-3Ф — обеспечить мобильность подразделений, в том числе при форсировании морских и водных преград, при переброске личного состава и грузов к переднему краю. В этой связи в базовом варианте защита бронетранспортера ориентирована на отражение осколков, пуль стрелкового оружия до 12,7 мм и противопехотных мин. В то же время в лобовой проекции он держит снаряды пушки калибра 30 мм", - отметил он.
БТ-3Ф построен на базе
БМП-3, но лишен тяжёлого боевого модуля с пушкой, за счёт чего была высвобождена дополнительная масса более трех тонн. Бронетранспортёр обладает высокой проходимостью на сложных типах грунта. За счёт унификации с БМП-3 он ремонтопригоден, "стоит разумных денег" и может выпускаться крупными сериями, чтобы обеспечить значительное количество подразделений защищённым транспортом массово и в срок.