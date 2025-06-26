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Трое жителей Брянска получили ранения при атаке украинских беспилотников
Трое жителей Брянска получили ранения при атаке украинских беспилотников - РИА Новости, 26.06.2025
Трое жителей Брянска получили ранения при атаке украинских беспилотников
Трое мирных жителей, в том числе один ребенок, ранены после атаки вражеских беспилотников по Брянску, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T13:01:00+03:00
2025-06-26T13:01:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Трое мирных жителей, в том числе один ребенок, ранены после атаки вражеских беспилотников по Брянску, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Украинские нацисты продолжают свои подлые атаки. Сегодня вражеские беспилотники атаковали город Брянск. В результате удара ранены трое мирных жителей, в том числе один ребенок. В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницы, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы, информация о повреждениях уточняется, вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана. В четверг с 09.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотников в Брянской области, сообщило ранее Минобороны.
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брянск, александр богомаз, брянская область, происшествия
Брянск, Александр Богомаз, Брянская область, Происшествия
Трое жителей Брянска получили ранения при атаке украинских беспилотников
Богомаз: в Брянске 2 взрослых и 1 ребенок ранены при атаке БПЛА ВСУ