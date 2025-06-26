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ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской областью
ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской областью - РИА Новости, 26.06.2025
ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской областью
Дежурные средства российской ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:16:00+03:00
2025-06-26T12:16:00+03:00
2025-06-26T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
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безопасность
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать шестого июня с 09.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской областью
МО РФ: ПВО сбила 6 украинских беспилотников над Брянской областью