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ПВО ночью сбила 50 украинских беспилотников - РИА Новости, 26.06.2025
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08:20 26.06.2025 (обновлено: 12:10 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/bpla-2025491365.html
ПВО ночью сбила 50 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 50 украинских беспилотников - РИА Новости, 26.06.2025
ПВО ночью сбила 50 украинских беспилотников
Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 50 беспилотников ВСУ, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T08:20:00+03:00
2025-06-26T12:10:00+03:00
безопасность
россия
курская область
белгородская область
вооруженные силы украины
республика крым
москва
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 50 беспилотников ВСУ, говорится в сообщении Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве. Российские бойцы сбили: ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025487430.html
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безопасность, россия, курская область, белгородская область, вооруженные силы украины, республика крым, москва, ростовская область, республика мордовия, калужская область
Безопасность, Россия, Курская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Москва, Ростовская область, Республика Мордовия, Калужская область

ПВО ночью сбила 50 украинских беспилотников

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 50 беспилотников ВСУ, говорится в сообщении Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.
Удары планирующими бомбами по пунктам дислокации ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
ВС России нанесли удары по пунктам ВСУ в Днепропетровской области и ДНР
Вчера, 07:20
Российские бойцы сбили:
  • 23 дрона — над Курской областью;
  • 11 — над Ростовской;
  • шесть — над Брянской;
  • по три — над Белгородской и Московским регионом. В их числе — два БПЛА, летевших на столицу;
  • два — над Крымом;
  • по одному — над Мордовией и Калужской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьРоссияКурская областьБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымМоскваРостовская областьРеспублика МордовияКалужская область
 
 
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