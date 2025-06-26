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ПВО ночью сбила 50 украинских беспилотников

ПВО ночью сбила 50 украинских беспилотников - РИА Новости, 26.06.2025

ПВО ночью сбила 50 украинских беспилотников

Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 50 беспилотников ВСУ, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T08:20:00+03:00

2025-06-26T08:20:00+03:00

2025-06-26T12:10:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 50 беспилотников ВСУ, говорится в сообщении Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве. Российские бойцы сбили: ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025487430.html

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Влада Икрамова

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