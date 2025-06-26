https://ria.ru/20250626/bonya-2025548195.html

Телеведущую Боню оштрафовали за пропаганду наркотиков

Телеведущую Боню оштрафовали за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 26.06.2025

Телеведущую Боню оштрафовали за пропаганду наркотиков

Мировой судья 184-го судебного участка района Очаково-Матвеево Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей телеведущую Викторию Боню за пропаганду наркотиков в... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T13:30:00+03:00

2025-06-26T13:30:00+03:00

2025-06-26T13:30:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мировой судья 184-го судебного участка района Очаково-Матвеево Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей телеведущую Викторию Боню за пропаганду наркотиков в соцсетях, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением мирового судьи судебного участка Nº184 Очаково-Матвеевского района города Москвы Виктория Боня признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сообщили в суде. Ранее Боня написала в своем Telegram-канале, что ее сайтом "завладели те, кто потом продавал там всякую гадость". Протокол был составлен за пропаганду наркотических средств или психотропных веществ (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ).

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