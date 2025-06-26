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Александр Богомаз: нужно успокоить людей и обеспечить их безопасность

Александр Богомаз: нужно успокоить людей и обеспечить их безопасность - РИА Новости, 26.06.2025

Александр Богомаз: нужно успокоить людей и обеспечить их безопасность

Сохранить производство, успокоить жителей и обеспечить их безопасность – такие главные задачи ставит перед собой губернатор приграничной Брянской области... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:00:00+03:00

2025-06-26T12:00:00+03:00

2025-06-26T12:00:00+03:00

брянская область

брянск

россия

александр богомаз

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ржд

интервью

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Сохранить производство, успокоить жителей и обеспечить их безопасность – такие главные задачи ставит перед собой губернатор приграничной Брянской области Александр Богомаз на фоне регулярных обстрелов территории региона со стороны ВСУ. В интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума он заявил, что регион продолжает развиваться, несмотря на непростую ситуацию: растут показатели в промышленности и строительстве, а в приграничье усилены меры безопасности – военные отмечают, что созданный добровольческий отряд "Барс-Брянск", который насчитывает почти 2,1 тысячи человек, является настоящий боевым подразделением. Беседовала Светлана Самсонова.– Александр Васильевич, сейчас в Брянской области непростая обстановка. Расскажите, пожалуйста, какие задачи вы перед собой ставите, что самое сложное?– Самое сложное то, что сегодня нас ежедневно обстреливают со стороны вооруженных сил Украины. Если взять этот год, то обстрелов больше, чем за предыдущие почти три года. Еженедельно порядка 400 обстрелов приграничья. В этой ситуации нам нужно и людей успокоить, и производство сохранить, и обеспечить безопасность. Этим сегодня мы и занимаемся на территории Брянской области совместно с министерством обороны, погрануправлением, силовыми структурами, нашими добровольческими формированиями, которые сформированы на территории Брянской области. У нас действует как тероборона, так и добровольческий отряд "Барс-Брянск".– В мае президент России поручил правительству и губернаторам приграничных регионов составить программу восстановления территорий. Сколько объектов предстоит восстановить в Брянской области?– Действительно, президент поручил нам, главам регионов, это Белгород, Курск, Брянск, совместно с федеральными министерствами разработать программу по восстановлению, по защите и по развитию наших территорий. Сегодня эта программа у нас разработана, мы работаем постоянно плотно с федеральными министерствами, где согласовываем те или другие предложения, которые от нас исходят. Сегодня объем программ – в пределах 40 миллиардов рублей. Первое – безопасность, второе – возмещение жителям потерь, третье – социально-экономическое развитие и помощь региону для дальнейшего развития.– Программа подразумевает только финансовую поддержку? Или необходимо направить в регион строителей, например?– Ну, знаете, мы же живем, работаем. Сегодня даже в этой непростой ситуации, в которой мы находимся, за эти годы не просто не упали, а мы приросли. Например, промышленность: если в 2021 году мы были 16-е по индексу промышленного роста (в стране – ред.), в 2022 мы были вторые, в 2023 – седьмые. В прошлом году также промышленность наша выросла – рост 105,4%, а по России рост, по-моему, 104,4%. То есть выше среднероссийского. В этом году за январь-апрель мы находимся на седьмом месте – 108,9%. Это говорит о том, что у нас есть кадры, у нас есть руководители. Основные секторы нашей экономики – сельское хозяйство и промышленность, плюс строительство. В прошлом году было построено 609 тысяч квадратных метров жилья, это почти на 10% больше, чем годом ранее, а за последние пять лет мы приросли по жилью ровно на 50%. То есть сказать, что нам нужна помощь не только финансовая, а и людская – нет, мы все сделаем сами.– В Брянске идет реконструкция аэропорта, несмотря на сложную обстановку. На какой стадии находится проект?– Мы начинали реконструкцию аэропорта "Брянск" как раз перед началом специальной военной операции. На сегодня процесс находится на завершающейся стадии. В этом году мы его сдаем. Полностью реконструирована, можно сказать, построена новая взлетно-посадочная полоса, которая позволяет принимать любые классы самолетов. Стоянка, рулежка, есть вся аппаратура, которая необходима для того, чтобы выполнять полеты в любое время суток и при любой погоде. Ну и плюс делается ремонт существующего здания аэровокзала. Заказана документация на новый аэровокзал, но это будет уже второй этап. Первый этап в этом году будет полностью завершен. Стоимость проекта – 3,2 миллиарда рублей. И останется только одно: ждать, когда нам можно будет выполнять рейсы.– В ночь на 1 июня произошла трагедия с поездом "Климов-Москва". В результате ЧП пострадали и погибли люди. Как сработали экстренные службы в той ситуации, какие выводы сделаны?– То, что это именно был теракт, подтвердил Следственный комитет, наши спецслужбы. То есть они (преступники – ред.) прекрасно понимали, что идет пассажирский поезд, взорвали перед приближением поезда – за 50 метров стояли датчики. И прямо над поездом он (мост – ред.) рухнул на сам тепловоз. Погибло семь человек, 165 пострадали. На сегодня (на момент интервью – ред.) семь человек находятся в больницах: один человек в брянской больнице и шесть человек в федеральных клиниках. К сожалению, как я сказал, семь человек погибли. То, что касается правительства Брянской области, нам поступил звонок на пульт МЧС в 10.48 (вечера 31 мая – ред.), сразу был создан штаб, подняты все службы – врачи, бригады скорой помощи, транспортные предприятия, нужно было эвакуировать людей. Были развернуты два пункта временного размещения на территории населенного пункта Выгоничи на расстоянии четырех километров от места взрыва. И все вот это общее взаимодействие нам позволило уже в двадцать минут первого (ночи – ред.) завершить мероприятия по эвакуации, как раненых, так и всех остальных людей. Кто был ранен, были направлены в наши лечебные учреждения города Брянска. В дальнейшем было принято решение троих детей и троих взрослых отправить в федеральные клиники. А кто не получил ранения, те были в ПВР, а потом в пять часов утра, кто изъявил желание, уехал домой, отправлены в Москву. Со стороны правительства Брянской области мы оказываем помощь. Как я сказал, 165 человек получили ранения различной тяжести, обратились за помощью. Мы погибшим из областного бюджета окажем помощь в размере 1,5 миллиона рублей каждой семье. Те, кто получил тяжелые травмы, получит 600 тысяч, и в средней и легкой тяжести – по 400 тысяч рублей. Эти выплаты сегодня уже получают.– Работу специалистов, которые оказывали помощь людям – сотрудников МЧС или врачей, отметили?– МЧС хорошо сработало, хорошо сработали РЖД, они и помогали эвакуировать, и потом же нужно было разобрать все завалы, открыть движение. А представляете, что такое мост? Мост рухнул на железнодорожные пути. Мост порядка 800 тонн весит: балки, это бетон. Это нужно было все разбить, нужно было убрать. И здесь наши дорожники на безвозмездной основе, хочу заметить, по зову сердца в течение дня сделали колоссальную работу, и в 21.30 (1 июня – ред.) движение железнодорожных составов было возобновлено. А железнодорожники восстановили полотно, которое было также разрушено.Я сам там был. Хотя был на расстоянии 130 километров, но я через час был там, все было на моих глазах. Я пробыл там и ночь, и день – пока все это не закончилось. И все, кто принимал участие, они были поощрены, во-первых, материально, ну и во-вторых, многих, кто особо отличился, мы, конечно, и к областным наградам, федеральным наградам (представим – ред.), все это мы сделаем.– ВСУ много раз атаковали сельхозпредприятия региона. Какой ущерб сельскому хозяйству нанесен?– В приграничье 68 тысяч гектаров сегодня вывели из севооборота. Потому что они постоянно обстреливаются, и на расстоянии пяти-семи километров (от границы – ред.) сеять и пахать невозможно. И погибшие есть, и раненые, (ВСУ – ред.) уничтожают технику, просто начинают терроризировать именно мирное население. Мы передали это министерству сельского хозяйства, на сегодня это 415 миллионов рублей, но будет больше, там все равно будет больше. Потому что пока только то, что подкреплено экспертизами и проектами, это именно тот ущерб, который сегодня уже доказан.– Общую сумму ущерба для АПК региона от действий ВСУ можете назвать?– Примерно, я думаю, миллиарда полтора-два. Сказать, что сегодня эта сумма конкретная, невозможно, потому что каждый день они наносят удары. Например, компания "Мираторг": их вынудили убрать свиноводческий комплекс в 50 тысяч голов свиней, плюс нанесенный ущерб от разрушений, это буквально на прошлой неделе было. Будем считать все по окончанию специальной военной операции.– После вторжения противника в Курскую область какие меры безопасности были приняты в Брянской? И какая сейчас обстановка на границе?– Смотрите, когда случилось это в Курской области, то по решению, опять же, министерства обороны, федерального правительства, было принято решение построить третью линию обороны с ВОПами (взводными опорными пунктами – ред.), которые должны находиться на расстоянии от границы 15-20 километров. Вот мы эту работу с нашими строительными организациями сделали за 12 дней. Хочу отметить, что за 12 дней были построены дополнительные ВОПы для наших военнослужащих.Усилена группировка основная, конечно, со стороны министерства обороны. Хочу постучать, но если взять последние полтора-два месяца, мы видим, что все беспилотники, что летят, не достигают целей, их сбивают наше ПВО. То есть работа идет, безопасность усилена, все выполняют те задачи, которые стоят перед каждым конкретным подразделением.– Какая сейчас обстановка в приграничном Климовском районе? Есть ли необходимость эвакуировать оттуда людей?– В Климовском районе сегодня такая же обстановка, как и на территории шести муниципальных образований (Брянской области – ред.). Это Климовский, Стародубский, Погарский, Трубчевский, Суземский, Севский районы. Мы предлагаем людям, которые находятся в приграничье, эвакуироваться, выехать в пункты временного проживания. Как правило, это единицы, кто соглашается.Ну, а так, все, что касается ущерба, если вдруг дом уничтожен, а таких у нас сегодня 504 дома в приграничье, то есть мы пока с областного бюджета (возмещаем ущерб – ред.), и мы надеемся, что с этой программой (федеральная программа восстановления приграничья – ред.), где и это включено как один из пунктов, возмещаем людям по 84 тысячи рублей за квадратный метр.– Люди уже воспользовались такой поддержкой? Приобретают жилье в других районах?– Конечно. Они получают деньги и приобретают жилье. И в этом районе приобретают, и в других районах на территории Брянской области.– Расскажите об отряде "Барс-Брянск". Насколько укомплектован отряд, какие у него задачи стоят?– В "Барс-Брянске" сегодня почти 2 100 человек. У нас хороший командир, хороший начальник штаба, они бывшие военные. Один – полковник, начальник штаба соединения, был замглавы города Брянска, второй – майор ФСБ, он же зампредседателя думы, он же первый замглавы администрации города Брянска. По мнению военных, у нас сегодня создано именно боевое подразделение, которое находится уже в семи местах расположения. Занимаются охраной критически важных объектов, а 103 человека полностью на приграничье: наносят удары, среди них есть награжденные медалями за отвагу. Также в составе "Барса" есть 74 человека, которые занимаются разминированием, они получили разрешение. Ну и остальные, как я сказал, несут службу на опорных пунктах вместе с ВС РФ, а также охраняют мосты.– Расскажите, пожалуйста, о региональной поддержке участников СВО и их семей.– Во-первых, всем, кто идет по контракту, выплачиваем из областного бюджета 600 тысяч рублей (единовременно – ред.). Тем же "Барсам", если на год, то 300 тысяч рублей выплачиваем, если тероборона, то также 300 тысяч рублей на год.У нас приняты меры поддержки для семей тех, кто защищает нас сегодня. Приняты масштабные меры поддержки семьям, потерявшим своих родных и близких. И делаем это уже одиннадцатый год, мы принимали их несколько лет назад для тех семей, у кого родные погибли в Афганистане, в Чечне. А потом началась специальная военная операция. И эти меры поддержки перешли и на участников специальной военной операции. Сегодня, если погибает защитник, то члены его семьи ежемесячно получают каждый среднемесячную заработную плату: 50 тысяч рублей получает мать, 50 тысяч рублей получает отец, 50 тысяч рублей получает жена. И получают эту выплату не год, не два, а на протяжении всей жизни.

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брянская область, брянск, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, интервью