https://ria.ru/20250626/bogomaz-2025502869.html

Брянская область назвала сумму ущерба сельскому хозяйству после ударов ВСУ

Брянская область назвала сумму ущерба сельскому хозяйству после ударов ВСУ - РИА Новости, 26.06.2025

Брянская область назвала сумму ущерба сельскому хозяйству после ударов ВСУ

Ущерб сельскому хозяйству Брянской области, по предварительным оценкам, составляет полтора-два миллиарда рублей, точную сумму посчитают после окончания СВО,... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T10:07:00+03:00

2025-06-26T10:07:00+03:00

2025-06-26T13:51:00+03:00

брянская область

александр богомаз

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мираторг

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Ущерб сельскому хозяйству Брянской области, по предварительным оценкам, составляет полтора-два миллиарда рублей, точную сумму посчитают после окончания СВО, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Богомаз. "Примерно, я думаю, миллиарда полтора-два. Сказать, что сегодня эта сумма конкретная, невозможно, потому что каждый день они наносят удары. Например, компания "Мираторг" - их вынудили убрать свиноводческий комплекс в 50 тысяч голов свиней, плюс нанесенный ущерб от разрушений... Будем считать все по окончании специальной военной операции", - ответил Богомаз на вопрос о том, какой ущерб сельскому хозяйству Брянской области причинен действиями ВСУ. В среду Богомаз сообщал РИА Новости, что почти 70 тысяч гектаров земли в Брянской области выведено из севооборота из-за обстрелов со стороны ВСУ, а подкрепленная экспертизами сумма ущерба в сельском хозяйстве на данный момент составляет 415 миллионов рублей. Петербургский международный экономический форум проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, мираторг, безопасность