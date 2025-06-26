Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил боевика "Айдара"* к 13 годам лишения свободы - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/boevik-2025517151.html
Суд приговорил боевика "Айдара"* к 13 годам лишения свободы
Суд приговорил боевика "Айдара"* к 13 годам лишения свободы - РИА Новости, 26.06.2025
Суд приговорил боевика "Айдара"* к 13 годам лишения свободы
Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы стрелка - помощника гранатометчика "Айдара"* (украинский террористической нацбатальон, запрещен РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T11:21:00+03:00
2025-06-26T11:21:00+03:00
донецкая народная республика
россия
андрей рыбак
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы стрелка - помощника гранатометчика "Айдара"* (украинский террористической нацбатальон, запрещен в РФ), воевавшего в ДНР, сообщил РИА Новости представитель суда. По его информации, 15 июля 2024 года Андрей Рыбак добровольно вступил в состав "Айдара"*, где его назначили на должность стрелка - помощника гранатометчика. Там он получил форменное обмундирование, оружие и боеприпасы, а также взрывные устройства. После этого до 25 ноября 2024 года Рыбак участвовал в деятельности батальона "Айдар"* на территории ДНР. Так, в августе он непосредственно участвовал в боевых действиях. Уголовное дело было возбуждено по статье об участии в деятельности террористической организации. "В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства.* украинский террористической нацбатальон, запрещен в РФ
https://ria.ru/20250610/naemnik-2022074618.html
https://ria.ru/20250622/naemniki-2024594068.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, андрей рыбак, происшествия
Донецкая Народная Республика, Россия, Андрей Рыбак, Происшествия
Суд приговорил боевика "Айдара"* к 13 годам лишения свободы

Боевика "Айдара" приговорили к 13 годам за военные действия в ДНР

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы стрелка - помощника гранатометчика "Айдара"* (украинский террористической нацбатальон, запрещен в РФ), воевавшего в ДНР, сообщил РИА Новости представитель суда.
По его информации, 15 июля 2024 года Андрей Рыбак добровольно вступил в состав "Айдара"*, где его назначили на должность стрелка - помощника гранатометчика. Там он получил форменное обмундирование, оружие и боеприпасы, а также взрывные устройства.
Пабло Пуэнтес Боорхэс - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Колумбийского наемника осудили за теракт в Курской области
10 июня, 17:34
После этого до 25 ноября 2024 года Рыбак участвовал в деятельности батальона "Айдар"* на территории ДНР. Так, в августе он непосредственно участвовал в боевых действиях.
Уголовное дело было возбуждено по статье об участии в деятельности террористической организации. "В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства.
* украинский террористической нацбатальон, запрещен в РФ
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Колумбийские наемники, воевавшие за ВСУ, находятся в московском СИЗО
22 июня, 10:13
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияАндрей РыбакПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала