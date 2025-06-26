https://ria.ru/20250626/boevik-2025517151.html

Суд приговорил боевика "Айдара"* к 13 годам лишения свободы

Суд приговорил боевика "Айдара"* к 13 годам лишения свободы - РИА Новости, 26.06.2025

Суд приговорил боевика "Айдара"* к 13 годам лишения свободы

Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы стрелка - помощника гранатометчика "Айдара"* (украинский террористической нацбатальон, запрещен РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T11:21:00+03:00

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2025-06-26T11:21:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы стрелка - помощника гранатометчика "Айдара"* (украинский террористической нацбатальон, запрещен в РФ), воевавшего в ДНР, сообщил РИА Новости представитель суда. По его информации, 15 июля 2024 года Андрей Рыбак добровольно вступил в состав "Айдара"*, где его назначили на должность стрелка - помощника гранатометчика. Там он получил форменное обмундирование, оружие и боеприпасы, а также взрывные устройства. После этого до 25 ноября 2024 года Рыбак участвовал в деятельности батальона "Айдар"* на территории ДНР. Так, в августе он непосредственно участвовал в боевых действиях. Уголовное дело было возбуждено по статье об участии в деятельности террористической организации. "В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства.* украинский террористической нацбатальон, запрещен в РФ

https://ria.ru/20250610/naemnik-2022074618.html

https://ria.ru/20250622/naemniki-2024594068.html

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донецкая народная республика, россия, андрей рыбак, происшествия