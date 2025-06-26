https://ria.ru/20250626/boets-2025553657.html
В управлении президента рассказали о бойцах СВО, вернувшихся домой
В управлении президента рассказали о бойцах СВО, вернувшихся домой - РИА Новости, 26.06.2025
В управлении президента рассказали о бойцах СВО, вернувшихся домой
Около 137 тысяч бойцов СВО вернулись с фронта домой, сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T13:54:00+03:00
2025-06-26T13:54:00+03:00
2025-06-26T13:54:00+03:00
общество
россия
сергей новиков
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Около 137 тысяч бойцов СВО вернулись с фронта домой, сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. В четверг на площадке Национального центра "Россия" проходит заседание итоговой коллегии Федерального агентства по делам молодежи. "Около 137 тысяч бойцов СВО уже вернулись с фронтов специальной военной операции. И мы видим по тому, что происходит в регионах, что да, ведется большая работа по оказанию мер поддержки, но, как правило, молодые люди, то есть это аудитория Росмолодежи до 35 лет, и (нужно - ред.) помочь им переобучиться, найти новое место работы, достойное место работы", - сказал Новиков в ходе своего выступления. Он подчеркнул крайнюю важность с помощью всей системы проектов и организаций Росмолодежи готовиться и наращивать усилия по интеграции бойцов СВО в мирную жизнь. Новиков отметил, что военнослужащие, выполняя свои задачи на фронте, получают солидное вознаграждение. Он подчеркнул необходимость не допустить ситуацию, когда доходы семьи после возвращения бойцов из зоны СВО упали. "Я уверен, что Росмолодежь во всех своих проявлениях может помочь им это сделать - найти профессию по душе, по способностям", - заключил Новиков.
https://ria.ru/20250626/tsentr-2025481475.html
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общество, россия, сергей новиков, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Сергей Новиков, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
В управлении президента рассказали о бойцах СВО, вернувшихся домой
Новиков: около 137 тыс бойцов СВО уже вернулись с фронта домой