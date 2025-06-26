Рейтинг@Mail.ru
В управлении президента рассказали о бойцах СВО, вернувшихся домой - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/boets-2025553657.html
В управлении президента рассказали о бойцах СВО, вернувшихся домой
В управлении президента рассказали о бойцах СВО, вернувшихся домой - РИА Новости, 26.06.2025
В управлении президента рассказали о бойцах СВО, вернувшихся домой
Около 137 тысяч бойцов СВО вернулись с фронта домой, сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T13:54:00+03:00
2025-06-26T13:54:00+03:00
общество
россия
сергей новиков
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_c8622b174e39883535d158723ea78f4e.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Около 137 тысяч бойцов СВО вернулись с фронта домой, сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. В четверг на площадке Национального центра "Россия" проходит заседание итоговой коллегии Федерального агентства по делам молодежи. "Около 137 тысяч бойцов СВО уже вернулись с фронтов специальной военной операции. И мы видим по тому, что происходит в регионах, что да, ведется большая работа по оказанию мер поддержки, но, как правило, молодые люди, то есть это аудитория Росмолодежи до 35 лет, и (нужно - ред.) помочь им переобучиться, найти новое место работы, достойное место работы", - сказал Новиков в ходе своего выступления. Он подчеркнул крайнюю важность с помощью всей системы проектов и организаций Росмолодежи готовиться и наращивать усилия по интеграции бойцов СВО в мирную жизнь. Новиков отметил, что военнослужащие, выполняя свои задачи на фронте, получают солидное вознаграждение. Он подчеркнул необходимость не допустить ситуацию, когда доходы семьи после возвращения бойцов из зоны СВО упали. "Я уверен, что Росмолодежь во всех своих проявлениях может помочь им это сделать - найти профессию по душе, по способностям", - заключил Новиков.
https://ria.ru/20250626/tsentr-2025481475.html
https://ria.ru/20250614/prilepin-2022774296.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_b3fa5eb0077f4b2c561cfce66a6499c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей новиков, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Сергей Новиков, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
В управлении президента рассказали о бойцах СВО, вернувшихся домой

Новиков: около 137 тыс бойцов СВО уже вернулись с фронта домой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Около 137 тысяч бойцов СВО вернулись с фронта домой, сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.
В четверг на площадке Национального центра "Россия" проходит заседание итоговой коллегии Федерального агентства по делам молодежи.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В Петербурге появится центр адаптации участников СВО с зависимостями
Вчера, 05:07
"Около 137 тысяч бойцов СВО уже вернулись с фронтов специальной военной операции. И мы видим по тому, что происходит в регионах, что да, ведется большая работа по оказанию мер поддержки, но, как правило, молодые люди, то есть это аудитория Росмолодежи до 35 лет, и (нужно - ред.) помочь им переобучиться, найти новое место работы, достойное место работы", - сказал Новиков в ходе своего выступления.
Он подчеркнул крайнюю важность с помощью всей системы проектов и организаций Росмолодежи готовиться и наращивать усилия по интеграции бойцов СВО в мирную жизнь. Новиков отметил, что военнослужащие, выполняя свои задачи на фронте, получают солидное вознаграждение. Он подчеркнул необходимость не допустить ситуацию, когда доходы семьи после возвращения бойцов из зоны СВО упали.
"Я уверен, что Росмолодежь во всех своих проявлениях может помочь им это сделать - найти профессию по душе, по способностям", - заключил Новиков.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Прилепин: бойцам, вернувшимся с СВО, некуда идти за реализацией в культуре
14 июня, 09:56
 
ОбществоРоссияСергей НовиковФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала