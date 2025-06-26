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В "Ростехе" рассказали о разработке тяжелых БМП
В "Ростехе" рассказали о разработке тяжелых БМП - РИА Новости, 26.06.2025
В "Ростехе" рассказали о разработке тяжелых БМП
Военно-промышленный комплекс России продолжает разработку тяжелых боевых машин пехоты (БМП) и "имеет конкретный результат", но такие машины не станут массовым... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T00:09:00+03:00
2025-06-26T00:09:00+03:00
2025-06-26T00:09:00+03:00
безопасность
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Военно-промышленный комплекс России продолжает разработку тяжелых боевых машин пехоты (БМП) и "имеет конкретный результат", но такие машины не станут массовым решением для армии, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев. "В поздний советский период рассматривалась идея создания тяжелых БМП и БТР, и такие машины проектировались. Планировалось, что по уровню защищенности они должны соответствовать основным танкам и будут действовать с ними в единых боевых порядках при ведении действий на переднем крае. В настоящее время работы над тяжелыми БМП продолжаются и имеют конкретный результат", - сказал Оздоев в интервью газете "Красная Звезда", не конкретизируя, о чем идет речь. В то же время он отметил, что такие тяжелые машины никогда не смогут стать массовым решением для вооруженных сил, так как они очень дороги, а их производство, ремонт и эксплуатация требуют больших ресурсов, времени и трудозатрат.
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безопасность, россия, бекхан оздоев, ростех, красная звезда
Безопасность, Россия, Бекхан Оздоев, Ростех, Красная звезда
В "Ростехе" рассказали о разработке тяжелых БМП
Оздоев: ВПК России продолжает разработку тяжелых боевых машин пехоты