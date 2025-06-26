https://ria.ru/20250626/bezos-2025487576.html

Безос пытается воспользоваться разладом между Трампом и Маском, пишет WSJ

Безос пытается воспользоваться разладом между Трампом и Маском, пишет WSJ - РИА Новости, 26.06.2025

Безос пытается воспользоваться разладом между Трампом и Маском, пишет WSJ

Основатель и владелец космической компании Blue Origin Джефф Безос пытается воспользоваться разладом между президентом США Дональдом Трампом и главой SpaceX... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T07:24:00+03:00

2025-06-26T07:24:00+03:00

2025-06-26T07:24:00+03:00

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луна

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Основатель и владелец космической компании Blue Origin Джефф Безос пытается воспользоваться разладом между президентом США Дональдом Трампом и главой SpaceX Илоном Маском ради получения новых госконтрактов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Ранее агентство Рейтер передавало, что Белый дом поручил министерству обороны и НАСА собрать подробную информацию о многомиллиардных контрактах с компанией SpaceX после публичного конфликта между президентом Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском. "Основатель Blue Origin говорил с Трампом по крайней мере дважды в этом месяце, а генеральный директор космической компании Дэйв Лимп приезжал в Белый дом, чтобы встретиться с главой администрации Трампа... По крайней мере в некоторых беседах с Трампом и его командой Безос и другие руководители Blue Origin призывали к заключению дополнительных госконтрактов", - говорится в статье. По словам источников, руководители Blue Origin еще с лета 2024 года выражали обеспокоенность близостью Маска к Трампу и тем, как это может повлиять на доступ к госконтрактам для компании. Также утверждается, что в ходе одной из встреч Трамп обсудил с Безосом свое желание увидеть пилотируемую миссию на Луну в период своего президентства. Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил расторгнуть контракты с компанией SpaceX, а Маск предупредил о возможном прекращении полетов на космическом корабле Dragon. В ответ на это представители НАСА и Пентагона обратились к конкурентам SpaceX с просьбой ускорить разработку альтернативных ракет и космических аппаратов. Компания Маска SpaceX за последние годы превратилась в ключевого партнера правительства США в аэрокосмической и оборонной сфере: она обеспечивает запуски спутников и космических грузов, а в перспективе может получить контроль над критически важным компонентом системы ПРО "Золотой купол", предложенной Трампом. Параллельно SpaceX с Национальным управлением военно-космической разведки (NRO) создает сеть из сотен разведывательных спутников.

https://ria.ru/20250617/svadba-2023439600.html

https://ria.ru/20250531/korabl-2020188355.html

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сша, луна, дональд трамп, илон маск, джефф безос, blue origin, spacex, наса