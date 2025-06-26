Рейтинг@Mail.ru
Безос пытается воспользоваться разладом между Трампом и Маском, пишет WSJ - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:24 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/bezos-2025487576.html
Безос пытается воспользоваться разладом между Трампом и Маском, пишет WSJ
Безос пытается воспользоваться разладом между Трампом и Маском, пишет WSJ - РИА Новости, 26.06.2025
Безос пытается воспользоваться разладом между Трампом и Маском, пишет WSJ
Основатель и владелец космической компании Blue Origin Джефф Безос пытается воспользоваться разладом между президентом США Дональдом Трампом и главой SpaceX... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T07:24:00+03:00
2025-06-26T07:24:00+03:00
сша
луна
дональд трамп
илон маск
джефф безос
blue origin
spacex
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156020/15/1560201568_0:15:3086:1750_1920x0_80_0_0_c42a274caef9f6751697cf14d80cc36b.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Основатель и владелец космической компании Blue Origin Джефф Безос пытается воспользоваться разладом между президентом США Дональдом Трампом и главой SpaceX Илоном Маском ради получения новых госконтрактов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Ранее агентство Рейтер передавало, что Белый дом поручил министерству обороны и НАСА собрать подробную информацию о многомиллиардных контрактах с компанией SpaceX после публичного конфликта между президентом Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском. "Основатель Blue Origin говорил с Трампом по крайней мере дважды в этом месяце, а генеральный директор космической компании Дэйв Лимп приезжал в Белый дом, чтобы встретиться с главой администрации Трампа... По крайней мере в некоторых беседах с Трампом и его командой Безос и другие руководители Blue Origin призывали к заключению дополнительных госконтрактов", - говорится в статье. По словам источников, руководители Blue Origin еще с лета 2024 года выражали обеспокоенность близостью Маска к Трампу и тем, как это может повлиять на доступ к госконтрактам для компании. Также утверждается, что в ходе одной из встреч Трамп обсудил с Безосом свое желание увидеть пилотируемую миссию на Луну в период своего президентства. Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил расторгнуть контракты с компанией SpaceX, а Маск предупредил о возможном прекращении полетов на космическом корабле Dragon. В ответ на это представители НАСА и Пентагона обратились к конкурентам SpaceX с просьбой ускорить разработку альтернативных ракет и космических аппаратов. Компания Маска SpaceX за последние годы превратилась в ключевого партнера правительства США в аэрокосмической и оборонной сфере: она обеспечивает запуски спутников и космических грузов, а в перспективе может получить контроль над критически важным компонентом системы ПРО "Золотой купол", предложенной Трампом. Параллельно SpaceX с Национальным управлением военно-космической разведки (NRO) создает сеть из сотен разведывательных спутников.
https://ria.ru/20250617/svadba-2023439600.html
https://ria.ru/20250531/korabl-2020188355.html
сша
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156020/15/1560201568_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d7e8046c7862966c5c57e13217f7ca5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, луна, дональд трамп, илон маск, джефф безос, blue origin, spacex, наса
США, Луна, Дональд Трамп, Илон Маск, Джефф Безос, Blue Origin, SpaceX, НАСА
Безос пытается воспользоваться разладом между Трампом и Маском, пишет WSJ

WSJ: Безос пытается воспользоваться разладом между Трампом и Маском

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisДжефф Безос
Джефф Безос - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Джефф Безос. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Основатель и владелец космической компании Blue Origin Джефф Безос пытается воспользоваться разладом между президентом США Дональдом Трампом и главой SpaceX Илоном Маском ради получения новых госконтрактов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее агентство Рейтер передавало, что Белый дом поручил министерству обороны и НАСА собрать подробную информацию о многомиллиардных контрактах с компанией SpaceX после публичного конфликта между президентом Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском.
Джефф Безос - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Венеции протестующие угрожают сорвать свадьбу Джеффа Безоса
17 июня, 23:43
"Основатель Blue Origin говорил с Трампом по крайней мере дважды в этом месяце, а генеральный директор космической компании Дэйв Лимп приезжал в Белый дом, чтобы встретиться с главой администрации Трампа... По крайней мере в некоторых беседах с Трампом и его командой Безос и другие руководители Blue Origin призывали к заключению дополнительных госконтрактов", - говорится в статье.
По словам источников, руководители Blue Origin еще с лета 2024 года выражали обеспокоенность близостью Маска к Трампу и тем, как это может повлиять на доступ к госконтрактам для компании.
Также утверждается, что в ходе одной из встреч Трамп обсудил с Безосом свое желание увидеть пилотируемую миссию на Луну в период своего президентства.
Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил расторгнуть контракты с компанией SpaceX, а Маск предупредил о возможном прекращении полетов на космическом корабле Dragon. В ответ на это представители НАСА и Пентагона обратились к конкурентам SpaceX с просьбой ускорить разработку альтернативных ракет и космических аппаратов.
Компания Маска SpaceX за последние годы превратилась в ключевого партнера правительства США в аэрокосмической и оборонной сфере: она обеспечивает запуски спутников и космических грузов, а в перспективе может получить контроль над критически важным компонентом системы ПРО "Золотой купол", предложенной Трампом. Параллельно SpaceX с Национальным управлением военно-космической разведки (NRO) создает сеть из сотен разведывательных спутников.
Запуск орбитальной ракеты компании Blue Origin - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Компания Безоса запустила суборбитальный корабль New Shepard
31 мая, 21:34
 
СШАЛунаДональд ТрампИлон МаскДжефф БезосBlue OriginSpaceXНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала