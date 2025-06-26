Безос пытается воспользоваться разладом между Трампом и Маском, пишет WSJ
WSJ: Безос пытается воспользоваться разладом между Трампом и Маском
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisДжефф Безос
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Джефф Безос. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Основатель и владелец космической компании Blue Origin Джефф Безос пытается воспользоваться разладом между президентом США Дональдом Трампом и главой SpaceX Илоном Маском ради получения новых госконтрактов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее агентство Рейтер передавало, что Белый дом поручил министерству обороны и НАСА собрать подробную информацию о многомиллиардных контрактах с компанией SpaceX после публичного конфликта между президентом Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском.
"Основатель Blue Origin говорил с Трампом по крайней мере дважды в этом месяце, а генеральный директор космической компании Дэйв Лимп приезжал в Белый дом, чтобы встретиться с главой администрации Трампа... По крайней мере в некоторых беседах с Трампом и его командой Безос и другие руководители Blue Origin призывали к заключению дополнительных госконтрактов", - говорится в статье.
По словам источников, руководители Blue Origin еще с лета 2024 года выражали обеспокоенность близостью Маска к Трампу и тем, как это может повлиять на доступ к госконтрактам для компании.
Также утверждается, что в ходе одной из встреч Трамп обсудил с Безосом свое желание увидеть пилотируемую миссию на Луну в период своего президентства.
Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил расторгнуть контракты с компанией SpaceX, а Маск предупредил о возможном прекращении полетов на космическом корабле Dragon. В ответ на это представители НАСА и Пентагона обратились к конкурентам SpaceX с просьбой ускорить разработку альтернативных ракет и космических аппаратов.
Компания Маска SpaceX за последние годы превратилась в ключевого партнера правительства США в аэрокосмической и оборонной сфере: она обеспечивает запуски спутников и космических грузов, а в перспективе может получить контроль над критически важным компонентом системы ПРО "Золотой купол", предложенной Трампом. Параллельно SpaceX с Национальным управлением военно-космической разведки (NRO) создает сеть из сотен разведывательных спутников.