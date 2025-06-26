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В ЕС подсчитали, сколько беспилотников нужно на случай конфликта с Россией - РИА Новости, 26.06.2025
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23:45 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/bespilotniki-2025687253.html
В ЕС подсчитали, сколько беспилотников нужно на случай конфликта с Россией
В ЕС подсчитали, сколько беспилотников нужно на случай конфликта с Россией - РИА Новости, 26.06.2025
В ЕС подсчитали, сколько беспилотников нужно на случай конфликта с Россией
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что у Евросоюза должно быть порядка трех миллионов беспилотников в год на случай якобы возможного... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T23:45:00+03:00
2025-06-26T23:45:00+03:00
технологии
россия
москва
европа
андрюс кубилюс
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такер карлсон
еврокомиссия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что у Евросоюза должно быть порядка трех миллионов беспилотников в год на случай якобы возможного начала конфликта с Россией. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". "У России может быть около пяти миллионов дронов, так что наши возможности должны быть больше, чтобы победить... Нам понадобится около трех миллионов дронов в год, если начнется конфликт", - сказал Кубилюс в интервью британскому телеканалу Sky News. По словам еврокомиссара, вместо того, чтобы накапливать запасы БПЛА, Европе следует начать формировать команды пилотов дронов, а также инженеров и производителей, готовых нарастить производство в случае необходимости. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро для укрепления обороны стран Евросоюза и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. "Готовность 2030" предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП.
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технологии, россия, москва, европа, андрюс кубилюс, владимир путин, такер карлсон, еврокомиссия, евросоюз, нато
Технологии, Россия, Москва, Европа, Андрюс Кубилюс, Владимир Путин, Такер Карлсон, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО
В ЕС подсчитали, сколько беспилотников нужно на случай конфликта с Россией

Еврокомиссар Кубилюс: ЕС нужно 3 млн БПЛА в год якобы на случай конфликта с РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что у Евросоюза должно быть порядка трех миллионов беспилотников в год на случай якобы возможного начала конфликта с Россией.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
«
"У России может быть около пяти миллионов дронов, так что наши возможности должны быть больше, чтобы победить... Нам понадобится около трех миллионов дронов в год, если начнется конфликт", - сказал Кубилюс в интервью британскому телеканалу Sky News.
По словам еврокомиссара, вместо того, чтобы накапливать запасы БПЛА, Европе следует начать формировать команды пилотов дронов, а также инженеров и производителей, готовых нарастить производство в случае необходимости.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро для укрепления обороны стран Евросоюза и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. "Готовность 2030" предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП.
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ТехнологииРоссияМоскваЕвропаАндрюс КубилюсВладимир ПутинТакер КарлсонЕврокомиссияЕвросоюзНАТО
 
 
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