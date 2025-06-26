https://ria.ru/20250626/bespilotniki-2025479126.html

БПЛА ВСУ, летящие в Брянскую область, не достигают целей, заявил Богомаз

БПЛА ВСУ, летящие в Брянскую область, не достигают целей, заявил Богомаз - РИА Новости, 26.06.2025

БПЛА ВСУ, летящие в Брянскую область, не достигают целей, заявил Богомаз

Все беспилотники ВСУ, летящие на территорию Брянской области последние 1,5-2 месяца, не достигают целей, их сбивает ПВО, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T03:49:00+03:00

2025-06-26T03:49:00+03:00

2025-06-26T03:49:00+03:00

пмэф-2025

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александр богомаз

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Все беспилотники ВСУ, летящие на территорию Брянской области последние 1,5-2 месяца, не достигают целей, их сбивает ПВО, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Александр Богомаз. "Усилена группировка основная, конечно, со стороны министерства обороны. Сегодня, если так взять, хочу постучать, но даже если взять последние, наверное, полтора-два месяца, мы видим, что все беспилотники, что летят, они не достигают целей, и их сбивают наши ПВОшники. То есть работа идет, безопасность усилена, все выполняют те задачи, которые стоят перед каждым конкретным подразделением", – сказал Богомаз. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250624/bogomaz-2024991110.html

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безопасность, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины