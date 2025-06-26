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БПЛА ВСУ, летящие в Брянскую область, не достигают целей, заявил Богомаз - РИА Новости, 26.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
03:49 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/bespilotniki-2025479126.html
БПЛА ВСУ, летящие в Брянскую область, не достигают целей, заявил Богомаз
БПЛА ВСУ, летящие в Брянскую область, не достигают целей, заявил Богомаз - РИА Новости, 26.06.2025
БПЛА ВСУ, летящие в Брянскую область, не достигают целей, заявил Богомаз
Все беспилотники ВСУ, летящие на территорию Брянской области последние 1,5-2 месяца, не достигают целей, их сбивает ПВО, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T03:49:00+03:00
2025-06-26T03:49:00+03:00
пмэф-2025
безопасность
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Все беспилотники ВСУ, летящие на территорию Брянской области последние 1,5-2 месяца, не достигают целей, их сбивает ПВО, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Александр Богомаз. "Усилена группировка основная, конечно, со стороны министерства обороны. Сегодня, если так взять, хочу постучать, но даже если взять последние, наверное, полтора-два месяца, мы видим, что все беспилотники, что летят, они не достигают целей, и их сбивают наши ПВОшники. То есть работа идет, безопасность усилена, все выполняют те задачи, которые стоят перед каждым конкретным подразделением", – сказал Богомаз. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250624/bogomaz-2024991110.html
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безопасность, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
ПМЭФ-2025, Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
БПЛА ВСУ, летящие в Брянскую область, не достигают целей, заявил Богомаз

Богомаз: все беспилотники ВСУ, летящие в Брянскую область, не достигают целей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкАлександр Богомаз
Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Александр Богомаз. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Все беспилотники ВСУ, летящие на территорию Брянской области последние 1,5-2 месяца, не достигают целей, их сбивает ПВО, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Александр Богомаз.
"Усилена группировка основная, конечно, со стороны министерства обороны. Сегодня, если так взять, хочу постучать, но даже если взять последние, наверное, полтора-два месяца, мы видим, что все беспилотники, что летят, они не достигают целей, и их сбивают наши ПВОшники. То есть работа идет, безопасность усилена, все выполняют те задачи, которые стоят перед каждым конкретным подразделением", – сказал Богомаз.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Богомаз рассказал, сколько ВСУ разрушили домов в Брянской области
24 июня, 04:16
 
ПМЭФ-2025БезопасностьБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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