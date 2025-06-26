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В ФАС оценили темпы роста цен на бензин - РИА Новости, 26.06.2025
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15:17 26.06.2025 (обновлено: 15:48 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/benzin-2025577555.html
В ФАС оценили темпы роста цен на бензин
В ФАС оценили темпы роста цен на бензин - РИА Новости, 26.06.2025
В ФАС оценили темпы роста цен на бензин
Темпы роста цен на бензин и дизтопливо в России с начала текущего года не превышают уровень инфляции, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС)... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:17:00+03:00
2025-06-26T15:48:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
максим шаскольский
бензин
аи-92
аи-95
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Темпы роста цен на бензин и дизтопливо в России с начала текущего года не превышают уровень инфляции, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский во время заседания правительства РФ."Динамика изменения розничной цены с начала 2025 года на автомобильный бензин Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо не превышает уровень инфляции", - сказал он.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), максим шаскольский, бензин, аи-92, аи-95
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Максим Шаскольский, Бензин, АИ-92, АИ-95
В ФАС оценили темпы роста цен на бензин

Глава ФАС Шаскольский: темпы роста цен на бензин не превышают уровень инфляции

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаправки в Москве
Заправки в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Темпы роста цен на бензин и дизтопливо в России с начала текущего года не превышают уровень инфляции, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский во время заседания правительства РФ.
«
"Динамика изменения розничной цены с начала 2025 года на автомобильный бензин Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо не превышает уровень инфляции", - сказал он.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Инфляция в России с 10 по 16 июня составила 0,04 процента
18 июня, 19:02
 
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Максим ШаскольскийБензинАИ-92АИ-95
 
 
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