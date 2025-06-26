https://ria.ru/20250626/benzin-2025577555.html

В ФАС оценили темпы роста цен на бензин

В ФАС оценили темпы роста цен на бензин - РИА Новости, 26.06.2025

В ФАС оценили темпы роста цен на бензин

Темпы роста цен на бензин и дизтопливо в России с начала текущего года не превышают уровень инфляции, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС)... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:17:00+03:00

2025-06-26T15:17:00+03:00

2025-06-26T15:48:00+03:00

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

максим шаскольский

бензин

аи-92

аи-95

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Темпы роста цен на бензин и дизтопливо в России с начала текущего года не превышают уровень инфляции, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский во время заседания правительства РФ."Динамика изменения розничной цены с начала 2025 года на автомобильный бензин Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо не превышает уровень инфляции", - сказал он.

https://ria.ru/20250618/ekonomika-2023675383.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), максим шаскольский, бензин, аи-92, аи-95