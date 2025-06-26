Предпосылок для запрета экспорта бензина из России нет, считает эксперт
Дьяченко: необходимости ограничивать экспорт бензина из РФ для компаний нет
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Топливный рынок в России стабилен, необходимости ограничивать экспорт бензина для нефтяных компаний сейчас нет, таким мнением поделился с РИА Новости управляющий партнер топливного трейдера "Пролеум" Максим Дьяченко.
Участники топливного рынка обсуждают полный запрет на экспорт бензина из России до конца октября 2025 года. Эмбарго может быть распространено в том числе и на нефтяные компании, сообщили РИА Новости в среду два источника, знакомых с результатами заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы.
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"На наш взгляд, рынок стабильный, насыщенный, товара много. Мы не видим предпосылок для того, чтобы закрывать экспорт", - ответил он на вопрос о целесообразности вводить запрет для нефтяников.
Дьяченко отметил, что сезонный рост цен на нефтепродукты - нормальная ситуация. При этом цены еще далеки от рекордного уровня, и у АЗС есть запас по марже.
Традиционно весна и лето в России сопровождаются повышенным спросом на топливо, когда начинается период посевной, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков.
Кабмин продлил с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется. Вице-премьер Александр Новак 19 мая говорил, что правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей на сентябрь-октябрь.
Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.