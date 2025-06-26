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Предпосылок для запрета экспорта бензина из России нет, считает эксперт - РИА Новости, 26.06.2025
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12:51 26.06.2025 (обновлено: 12:53 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/benzin-2025538032.html
Предпосылок для запрета экспорта бензина из России нет, считает эксперт
Предпосылок для запрета экспорта бензина из России нет, считает эксперт - РИА Новости, 26.06.2025
Предпосылок для запрета экспорта бензина из России нет, считает эксперт
Топливный рынок в России стабилен, необходимости ограничивать экспорт бензина для нефтяных компаний сейчас нет, таким мнением поделился с РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:51:00+03:00
2025-06-26T12:53:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Топливный рынок в России стабилен, необходимости ограничивать экспорт бензина для нефтяных компаний сейчас нет, таким мнением поделился с РИА Новости управляющий партнер топливного трейдера "Пролеум" Максим Дьяченко. Участники топливного рынка обсуждают полный запрет на экспорт бензина из России до конца октября 2025 года. Эмбарго может быть распространено в том числе и на нефтяные компании, сообщили РИА Новости в среду два источника, знакомых с результатами заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы. "На наш взгляд, рынок стабильный, насыщенный, товара много. Мы не видим предпосылок для того, чтобы закрывать экспорт", - ответил он на вопрос о целесообразности вводить запрет для нефтяников. Дьяченко отметил, что сезонный рост цен на нефтепродукты - нормальная ситуация. При этом цены еще далеки от рекордного уровня, и у АЗС есть запас по марже. В то же время цены на бензин на Петербургской бирже находятся на максимумах этого года. Темпы роста ускорились с начала июня, но на этой неделе котировки перешли к снижению. По итогам среды тонна бензина Аи-92 подешевела на 1,44%, до 62 775 рублей, Аи-95 - на 1,16%, до 66 674 рублей. Традиционно весна и лето в России сопровождаются повышенным спросом на топливо, когда начинается период посевной, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков. Кабмин продлил с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется. Вице-премьер Александр Новак 19 мая говорил, что правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей на сентябрь-октябрь. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
https://ria.ru/20250609/benzin-2021685265.html
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экономика, россия, александр новак, евразийский экономический союз, аи-92, аи-95
Экономика, Россия, Александр Новак, Евразийский экономический союз, АИ-92, АИ-95
Предпосылок для запрета экспорта бензина из России нет, считает эксперт

Дьяченко: необходимости ограничивать экспорт бензина из РФ для компаний нет

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Топливный рынок в России стабилен, необходимости ограничивать экспорт бензина для нефтяных компаний сейчас нет, таким мнением поделился с РИА Новости управляющий партнер топливного трейдера "Пролеум" Максим Дьяченко.
Участники топливного рынка обсуждают полный запрет на экспорт бензина из России до конца октября 2025 года. Эмбарго может быть распространено в том числе и на нефтяные компании, сообщили РИА Новости в среду два источника, знакомых с результатами заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы.
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"На наш взгляд, рынок стабильный, насыщенный, товара много. Мы не видим предпосылок для того, чтобы закрывать экспорт", - ответил он на вопрос о целесообразности вводить запрет для нефтяников.
Дьяченко отметил, что сезонный рост цен на нефтепродукты - нормальная ситуация. При этом цены еще далеки от рекордного уровня, и у АЗС есть запас по марже.
В то же время цены на бензин на Петербургской бирже находятся на максимумах этого года. Темпы роста ускорились с начала июня, но на этой неделе котировки перешли к снижению. По итогам среды тонна бензина Аи-92 подешевела на 1,44%, до 62 775 рублей, Аи-95 - на 1,16%, до 66 674 рублей.
Традиционно весна и лето в России сопровождаются повышенным спросом на топливо, когда начинается период посевной, а также в целом растут автомобильные перевозки, в том числе в связи с началом сезона отпусков.
Кабмин продлил с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется. Вице-премьер Александр Новак 19 мая говорил, что правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей на сентябрь-октябрь.
Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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ЭкономикаРоссияАлександр НовакЕвразийский экономический союзАИ-92АИ-95
 
 
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