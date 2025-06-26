https://ria.ru/20250626/bayden-2025471586.html

СМИ: экс-советников Байдена обяжут отвечать конгрессу о работе с ним

СМИ: экс-советников Байдена обяжут отвечать конгрессу о работе с ним - РИА Новости, 26.06.2025

СМИ: экс-советников Байдена обяжут отвечать конгрессу о работе с ним

Белый дом обяжет девять экс-советников бывшего президента США Джо Байдена раскрыть данные об их работе при нем, лишив их исполнительной привилегии в рамках... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T00:39:00+03:00

2025-06-26T00:39:00+03:00

2025-06-26T00:39:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Белый дом обяжет девять экс-советников бывшего президента США Джо Байдена раскрыть данные об их работе при нем, лишив их исполнительной привилегии в рамках расследования конгрессом умственных способностей Байдена при нахождении в должности, пишет портал Axios со ссылкой на внутренний документ и осведомленные источники. Исполнительная привилегия подразумевает законное право президента США и других должностных лиц исполнительной власти скрывать определенную информацию от законодательной и судебной ветвей власти для защиты ее конфиденциальности. "Белый дом (Дональда) Трампа принял решение, что девять бывших старших помощников Байдена не будут защищены привилегией исполнительной власти во время их собеседований в рамках расследования конгресса относительно психической пригодности Джо Байдена для работы в (президентской - ред.) должности", - говорится в статье. Среди лишенных исполнительной привилегии экс-советников Байдена, по данным портала, числятся Нира Танден, Энни Томасини, Эшли Уильямс, Майк Донилон, Анита Данн, Рон Клайн, Брюс Рид и Стив Рикетти. Привилегии также лишен Энтони Бернал - экс-советник супруги Байдена Джилл. Визит экс-советника Байдена по вопросам внутренней политики Ниры Танден в палату представителей конгресса в рамках расследования, по данным портала, состоялся во вторник. Как отмечает портал, американские президенты обычно сохраняли право исполнительной привилегии за своими предшественниками и советниками в качестве средства защиты исполнительной власти. Первое экспертное слушание по поводу умственных способностей бывшего президента США Джо Байдена в ходе его президентского срока состоялось в сенате США 18 июня. Ранее в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" авторства журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году утратил способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета. При этом и без "расследования" журналистов продемократических СМИ проблемы Байдена были очевидны с самого начала его срока: не отработав на посту трех месяцев, он упал, поднимаясь по трапу самолета, затем были падения на сцене, с велосипеда, оговорки и забывчивость. Отрицать умственный упадок президента США стало совсем сложно после его неудачного выступления на дебатах с нынешним американским лидером Дональдом Трампом в конце июня прошлого года. В объективы телекамер попал момент, как Джилл Байден помогает супругу спуститься с невысокой лестницы в студии. Тогдашний президент списывал неудачу на усталость, позже - болезнь. А Трамп теперь уверяет, что первая леди не только водила мужа за руку, но и являлась реальным руководителем государства, наравне с устройством для автоматической подписи документов, которым от имени, но без ведома Байдена, пользовался неизвестно кто. После провала на дебатах в гонке за президентское кресло Байдена в обход всех процедур заменила его вице-президент Камала Харрис.

https://ria.ru/20250621/bajden-2024425172.html

https://ria.ru/20250620/bajden-2024084095.html

https://ria.ru/20250618/ssha-2023691775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, рон клайн