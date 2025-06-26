Тайны и двойная жизнь Дягилева: громкая премьера в Большом

"Дягилев" — балет в балете. Перед зрителями разыгрывается драматическая история создания пасторального спектакля "Дафнис и Хлоя" (громкая премьера состоялась в парижском театре Шатле в 1912 году). Знаменитый импресарио собирает мощную команду: музыку заказывает Морису Равелю, либретто — Михаилу Фокину, костюмы — Леону Баксту, а для заглавных партий приглашает Вацлава Нижинского и Тамару Карсавину. Все эти великие персонажи есть в постановке. Их творческие поиски, конфликты, отчаяние переданы в хореографии Алессандро Каггеджи.

На фото: Дмитрий Смилевски в роли Вацлава Нижинского и Элеонора Севенард в роли Тамары Карсавиной.