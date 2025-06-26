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Тайны и двойная жизнь Дягилева: громкая премьера в Большом - РИА Новости, 26.06.2025
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Культура
 
08:00 26.06.2025 (обновлено: 17:27 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/balet-2025330023.html
Тайны и двойная жизнь Дягилева: громкая премьера в Большом
Тайны и двойная жизнь Дягилева: громкая премьера в Большом - РИА Новости, 26.06.2025
Тайны и двойная жизнь Дягилева: громкая премьера в Большом
На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня состоялась мировая премьера двухактного балета "Дягилев". Спектакль не репертуарный, но в нем заняты пять премьеров, РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T08:00:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Светлана Вовк. На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня состоялась мировая премьера двухактного балета "Дягилев". Спектакль не репертуарный, но в нем заняты пять премьеров, прима и первая солистка ГАБТа. Художник — звездный модельер Игорь Чапурин. Хореограф — Алессандро Каггеджи, не в первый раз сотрудничающий с лучшими российскими танцорами. Режиссер — Сергей Глазков, известный работами во МХАТе. В центре сюжета — сложный эпизод из жизни великого импресарио Сергея Дягилева, прославившего русское искусство в Европе. Чем необычна постановка — в фотоленте РИА Новости.
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Тайны и двойная жизнь Дягилева: громкая премьера в Большом

В Большом театре прошла мировая премьера балета "Дягилев" со звездами ГАБТа

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Светлана Вовк. На Новой сцене Большого театра 24 и 25 июня состоялась мировая премьера двухактного балета "Дягилев". Спектакль не репертуарный, но в нем заняты пять премьеров, прима и первая солистка ГАБТа. Художник — звездный модельер Игорь Чапурин. Хореограф — Алессандро Каггеджи, не в первый раз сотрудничающий с лучшими российскими танцорами. Режиссер — Сергей Глазков, известный работами во МХАТе. В центре сюжета — сложный эпизод из жизни великого импресарио Сергея Дягилева, прославившего русское искусство в Европе. Чем необычна постановка — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

"Дягилев" — балет в балете. Перед зрителями разыгрывается драматическая история создания пасторального спектакля "Дафнис и Хлоя" (громкая премьера состоялась в парижском театре Шатле в 1912 году). Знаменитый импресарио собирает мощную команду: музыку заказывает Морису Равелю, либретто — Михаилу Фокину, костюмы — Леону Баксту, а для заглавных партий приглашает Вацлава Нижинского и Тамару Карсавину. Все эти великие персонажи есть в постановке. Их творческие поиски, конфликты, отчаяние переданы в хореографии Алессандро Каггеджи.

На фото: Дмитрий Смилевски в роли Вацлава Нижинского и Элеонора Севенард в роли Тамары Карсавиной.

Балет Дягилев на Новой сцене Большого театра в Москве

"Дягилев" — балет в балете. Перед зрителями разыгрывается драматическая история создания пасторального спектакля "Дафнис и Хлоя" (громкая премьера состоялась в парижском театре Шатле в 1912 году). Знаменитый импресарио собирает мощную команду: музыку заказывает Морису Равелю, либретто — Михаилу Фокину, костюмы — Леону Баксту, а для заглавных партий приглашает Вацлава Нижинского и Тамару Карсавину. Все эти великие персонажи есть в постановке. Их творческие поиски, конфликты, отчаяние переданы в хореографии Алессандро Каггеджи.

На фото: Дмитрий Смилевски в роли Вацлава Нижинского и Элеонора Севенард в роли Тамары Карсавиной.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Декорации в серых тонах можно трактовать и как закулисье, и как изнанку души великого импресарио. Он был одержим успехом, поэтому беспощаден — прежде всего к себе.

"Сергей Дягилев — новатор. Он без сожаления прощался с устоявшимися произведениями, с проверенными годами хореографами, музыкантами, композиторами, танцовщиками, художниками", — отмечает режиссер Сергей Глазков.

На фото: Денис Родькин в роли Сергея Дягилева.

Сцена из балета Дягилев во время предпремьерного показа на Новой сцене Большого театра в Москве

Декорации в серых тонах можно трактовать и как закулисье, и как изнанку души великого импресарио. Он был одержим успехом, поэтому беспощаден — прежде всего к себе.

"Сергей Дягилев — новатор. Он без сожаления прощался с устоявшимися произведениями, с проверенными годами хореографами, музыкантами, композиторами, танцовщиками, художниками", — отмечает режиссер Сергей Глазков.

На фото: Денис Родькин в роли Сергея Дягилева.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
2 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Авторов балета вдохновил уникальный дар Сергея Павловича объединять вокруг себя талантливых людей для создания шедевров.

"В нашей постановке Дягилев не позер, который наслаждается своим величием, а думающий, страдающий человек — у нас изнанка его внутреннего мира. Безусловно, он был неоднозначный, потому что подчинял себе, и это в нашем спектакле очевидно, но так он идеализировал то, что делал вместе с командой", — рассказывает режиссер.

Сцена из балета Дягилев во время предпремьерного показа на Новой сцене Большого театра в Москве

Авторов балета вдохновил уникальный дар Сергея Павловича объединять вокруг себя талантливых людей для создания шедевров.

"В нашей постановке Дягилев не позер, который наслаждается своим величием, а думающий, страдающий человек — у нас изнанка его внутреннего мира. Безусловно, он был неоднозначный, потому что подчинял себе, и это в нашем спектакле очевидно, но так он идеализировал то, что делал вместе с командой", — рассказывает режиссер.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В первой же мизансцене Дягилеву является в воспоминаниях цыганка, предсказавшая ему когда-то смерть на воде. Эту партию ярко, экспрессивно станцевала первая солистка Большого театра Анастасия Меськова. Ее персонаж — альтер эго импресарио, символ его глубинных, иррациональных страхов. Но именно она — двигатель, который заставляет добиваться самых невероятных вершин.

"Когда цыганка присутствует на сцене, зритель заглядывает в голову Дягилеву", — говорит Меськова.

На фото: Денис Родькин в роли Сергея Дягилева и Анастасия Меськова в роли Цыганки.

Балет Дягилев на Новой сцене Большого театра в Москве

В первой же мизансцене Дягилеву является в воспоминаниях цыганка, предсказавшая ему когда-то смерть на воде. Эту партию ярко, экспрессивно станцевала первая солистка Большого театра Анастасия Меськова. Ее персонаж — альтер эго импресарио, символ его глубинных, иррациональных страхов. Но именно она — двигатель, который заставляет добиваться самых невероятных вершин.

"Когда цыганка присутствует на сцене, зритель заглядывает в голову Дягилеву", — говорит Меськова.

На фото: Денис Родькин в роли Сергея Дягилева и Анастасия Меськова в роли Цыганки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В "Дягилеве" заняты сразу пять премьеров Большого театра: Дмитрий Смилевски — Вацлав Нижинский, Вячеслав Лопатин — Морис Равель, Семен Чудин — Михаил Фокин, Денис Савин — Лев Бакст. Роль Сергея Дягилева исполнил Денис Родькин, он же стал художественным руководителем постановки. Партию Тамары Карсавиной танцует прима ГАБТа Элеонора Севенард.

Балет Дягилев на Новой сцене Большого театра в Москве

В "Дягилеве" заняты сразу пять премьеров Большого театра: Дмитрий Смилевски — Вацлав Нижинский, Вячеслав Лопатин — Морис Равель, Семен Чудин — Михаил Фокин, Денис Савин — Лев Бакст. Роль Сергея Дягилева исполнил Денис Родькин, он же стал художественным руководителем постановки. Партию Тамары Карсавиной танцует прима ГАБТа Элеонора Севенард.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

"Мне было очень интересно поучаствовать в этом проекте. Тем более это очередная возможность поработать с артистами Большого театра, которых я очень уважаю и люблю", — признается хореограф Алессандро Каггеджи.

По его словам, непростой задачей было показать танцующего Дягилева.

"Мы его помним по фотографиям уже возрастным, полноватым. И конечно, Денис Родькин в движении показывает его характер, стремления, жажду успеха", — отмечает хореограф.

Балет Дягилев на Новой сцене Большого театра в Москве

"Мне было очень интересно поучаствовать в этом проекте. Тем более это очередная возможность поработать с артистами Большого театра, которых я очень уважаю и люблю", — признается хореограф Алессандро Каггеджи.

По его словам, непростой задачей было показать танцующего Дягилева.

"Мы его помним по фотографиям уже возрастным, полноватым. И конечно, Денис Родькин в движении показывает его характер, стремления, жажду успеха", — отмечает хореограф.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

"Дягилев не относится ни к положительным, ни к отрицательным героям, он заряжен разносторонней энергией, и воплощать его на балетной сцене очень интересно. Каждый день, когда я что-то новое о нем узнаю — он меня удивляет. Каким он был жестким, как взаимодействовал с людьми и с собой. Сыграть все стороны его характера посредством балетной пластики — очень сложная задача. У человека есть один двигатель, и двигатель этот — успех", — говорит Денис Родькин.

Сцена из балета Дягилев во время предпремьерного показа на Новой сцене Большого театра в Москве

"Дягилев не относится ни к положительным, ни к отрицательным героям, он заряжен разносторонней энергией, и воплощать его на балетной сцене очень интересно. Каждый день, когда я что-то новое о нем узнаю — он меня удивляет. Каким он был жестким, как взаимодействовал с людьми и с собой. Сыграть все стороны его характера посредством балетной пластики — очень сложная задача. У человека есть один двигатель, и двигатель этот — успех", — говорит Денис Родькин.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Художник постановки, известный дизайнер Игорь Чапурин не стал соперничать с Бакстом, потому что имитировать — не в духе Дягилева.

"Зная все костюмы из его балетов, включая последние, где появились максимально модерновые технологии, мы схватили именно новаторство Сергея Павловича. Создали максимально современные костюмы. При этом атмосфера начала XX века явно чувствуется в цветах, орнаментах, линиях, пропорциях", — отмечает модельер.

Балет Дягилев на Новой сцене Большого театра в Москве

Художник постановки, известный дизайнер Игорь Чапурин не стал соперничать с Бакстом, потому что имитировать — не в духе Дягилева.

"Зная все костюмы из его балетов, включая последние, где появились максимально модерновые технологии, мы схватили именно новаторство Сергея Павловича. Создали максимально современные костюмы. При этом атмосфера начала XX века явно чувствуется в цветах, орнаментах, линиях, пропорциях", — отмечает модельер.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Новаторство импресарио вдохновило и Сергея Глазкова.

"Для зрителя этот спектакль будет интересен прежде всего новым взглядом, современной хореографией. Мне, как режиссеру, работавшему во МХАТе, было интересно вытащить драматическую линию из танца, когда хореография не просто покоряет нас мастерством исполнителей, но идет непрерывный рассказ истории", — пояснил он.

Балет Дягилев на Новой сцене Большого театра в Москве

Новаторство импресарио вдохновило и Сергея Глазкова.

"Для зрителя этот спектакль будет интересен прежде всего новым взглядом, современной хореографией. Мне, как режиссеру, работавшему во МХАТе, было интересно вытащить драматическую линию из танца, когда хореография не просто покоряет нас мастерством исполнителей, но идет непрерывный рассказ истории", — пояснил он.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Спектакль создан продюсерским центром "БеллАрт Продакшен" при участии и поддержке руководителя проекта "Нам нужен Дягилев" Сергея Шитькова.

Балет Дягилев на Новой сцене Большого театра в Москве

Спектакль создан продюсерским центром "БеллАрт Продакшен" при участии и поддержке руководителя проекта "Нам нужен Дягилев" Сергея Шитькова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 10
 
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