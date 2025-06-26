https://ria.ru/20250626/bagreeva-2025450877.html

Более 28 тыс контрактов заключила Москва с поставщиками из регионов России

Более 28 тыс контрактов заключила Москва с поставщиками из регионов России - РИА Новости, 26.06.2025

Более 28 тыс контрактов заключила Москва с поставщиками из регионов России

Московские заказчики заключили на Портале поставщиков более 28 тысяч контрактов на 7,2 миллиарда рублей с предпринимателями из других регионов России за первые... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T09:15:00+03:00

2025-06-26T09:15:00+03:00

2025-06-26T09:15:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Московские заказчики заключили на Портале поставщиков более 28 тысяч контрактов на 7,2 миллиарда рублей с предпринимателями из других регионов России за первые пять месяцев этого года, заявила в четверг заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Москвы Мария Багреева."Более чем за 12 лет работы Портал поставщиков стал незаменимым ресурсом для бизнеса из разных субъектов Российской Федерации. За пять месяцев этого года с поставщиками из регионов на портале заключили более 28 тысяч контрактов на сумму свыше 7 миллиардов рублей, что почти на 11% превысило объем контрактации за аналогичный период 2024 года. Чаще всего столичные госучреждения заказывали в регионах строительные, медицинские, хозяйственные товары, включая бытовую технику, а также канцелярские изделия, средства связи и программное обеспечение", – отметила Багреева, ее слова приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития города.Заместитель мэра Москвы добавила, что на эти категории пришлась почти половина контрактов с региональными поставщиками.На данный момент на Портале поставщиков работают свыше 58 тысяч государственных и муниципальных заказчиков. Каждый день на платформе заключают около 1,5 тысячи контрактов. Более 90% бизнесменов на площадке являются субъектами МСП.По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, число зарегистрированных предпринимателей на Портале поставщиков превысило в начале июня этого года 375 тысяч человек, с 2021 года показатель увеличился на 51%. Портал привлекает возможностью поставлять свои товары и оказывать услуги в разных регионах России, а также высоким уровнем цифровизации процессов и оперативностью проводимых сделок.Он отметил, что ключевыми регионами – поставщиками Москвы за первые пять месяцев 2025 года стали Подмосковье, Санкт-Петербург, Рязанская, Нижегородская и Свердловская области. С ними было заключено 17,2 тысячи контрактов на сумму 4,9 миллиарда рублей, пояснил Пуртов. Это 61,4% от общего числа сделок с региональными поставщиками на портале.На портале можно зарегистрироваться бесплатно двумя способами: при помощи электронной почты или электронной подписи. Однако, упрощенная регистрация через почту позволяет просматривать информацию на портале, но не дает возможности участвовать в закупках. Пользователи могут рассказать на платформе о своих товарах, услугах, а также работах, отметили в пресс-службе ДЭПР. Информация будет доступна всем, даже тем, кто зарегистрировался без электронной подписи.Портал поставщиков был запущен в столице в 2013 году. В 2024 году объем закупок на платформе достиг 121,7 миллиарда рублей, на 20% превысив показатель предыдущего года. А за январь – май текущего года заказчики уже совершили свыше 237 тысяч закупок на сумму 46,8 миллиарда рублей.Контрактная система столицы демонстрирует высокую эффективность. Так, город лидирует в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Благодаря стандартизации процедур, внедрению цифровых технологий и вовлечению малого бизнеса столичный госзаказ обеспечивает экономию на всех этапах процесса.Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", а также регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".Ранее Багреева сообщила, что специальный торговый бот на Портале поставщиков помог заключить свыше 215 тысяч контрактов с осени 2022 года. За этот период заказчикам удалось сэкономить свыше 11 млрд рублей за счет снижения начальной цены.

https://ria.ru/20250625/bagreeva-2025201261.html

https://ria.ru/20250623/moskva-2024821361.html

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