Рейтинг@Mail.ru
Более 28 тыс контрактов заключила Москва с поставщиками из регионов России - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
09:15 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/bagreeva-2025450877.html
Более 28 тыс контрактов заключила Москва с поставщиками из регионов России
Более 28 тыс контрактов заключила Москва с поставщиками из регионов России - РИА Новости, 26.06.2025
Более 28 тыс контрактов заключила Москва с поставщиками из регионов России
Московские заказчики заключили на Портале поставщиков более 28 тысяч контрактов на 7,2 миллиарда рублей с предпринимателями из других регионов России за первые... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T09:15:00+03:00
2025-06-26T09:15:00+03:00
твой бизнес
москва
мария багреева
твой бизнес – новости
департамент градостроительной политики г. москвы
кирилл пуртов
предприниматели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936604_0:70:2833:1664_1920x0_80_0_0_9a048823574a960976779492a6af78df.jpg
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Московские заказчики заключили на Портале поставщиков более 28 тысяч контрактов на 7,2 миллиарда рублей с предпринимателями из других регионов России за первые пять месяцев этого года, заявила в четверг заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Москвы Мария Багреева."Более чем за 12 лет работы Портал поставщиков стал незаменимым ресурсом для бизнеса из разных субъектов Российской Федерации. За пять месяцев этого года с поставщиками из регионов на портале заключили более 28 тысяч контрактов на сумму свыше 7 миллиардов рублей, что почти на 11% превысило объем контрактации за аналогичный период 2024 года. Чаще всего столичные госучреждения заказывали в регионах строительные, медицинские, хозяйственные товары, включая бытовую технику, а также канцелярские изделия, средства связи и программное обеспечение", – отметила Багреева, ее слова приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития города.Заместитель мэра Москвы добавила, что на эти категории пришлась почти половина контрактов с региональными поставщиками.На данный момент на Портале поставщиков работают свыше 58 тысяч государственных и муниципальных заказчиков. Каждый день на платформе заключают около 1,5 тысячи контрактов. Более 90% бизнесменов на площадке являются субъектами МСП.По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, число зарегистрированных предпринимателей на Портале поставщиков превысило в начале июня этого года 375 тысяч человек, с 2021 года показатель увеличился на 51%. Портал привлекает возможностью поставлять свои товары и оказывать услуги в разных регионах России, а также высоким уровнем цифровизации процессов и оперативностью проводимых сделок.Он отметил, что ключевыми регионами – поставщиками Москвы за первые пять месяцев 2025 года стали Подмосковье, Санкт-Петербург, Рязанская, Нижегородская и Свердловская области. С ними было заключено 17,2 тысячи контрактов на сумму 4,9 миллиарда рублей, пояснил Пуртов. Это 61,4% от общего числа сделок с региональными поставщиками на портале.На портале можно зарегистрироваться бесплатно двумя способами: при помощи электронной почты или электронной подписи. Однако, упрощенная регистрация через почту позволяет просматривать информацию на портале, но не дает возможности участвовать в закупках. Пользователи могут рассказать на платформе о своих товарах, услугах, а также работах, отметили в пресс-службе ДЭПР. Информация будет доступна всем, даже тем, кто зарегистрировался без электронной подписи.Портал поставщиков был запущен в столице в 2013 году. В 2024 году объем закупок на платформе достиг 121,7 миллиарда рублей, на 20% превысив показатель предыдущего года. А за январь – май текущего года заказчики уже совершили свыше 237 тысяч закупок на сумму 46,8 миллиарда рублей.Контрактная система столицы демонстрирует высокую эффективность. Так, город лидирует в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Благодаря стандартизации процедур, внедрению цифровых технологий и вовлечению малого бизнеса столичный госзаказ обеспечивает экономию на всех этапах процесса.Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", а также регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".Ранее Багреева сообщила, что специальный торговый бот на Портале поставщиков помог заключить свыше 215 тысяч контрактов с осени 2022 года. За этот период заказчикам удалось сэкономить свыше 11 млрд рублей за счет снижения начальной цены.
https://ria.ru/20250625/bagreeva-2025201261.html
https://ria.ru/20250623/moskva-2024821361.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936604_64:0:2769:2029_1920x0_80_0_0_1e2e563349b92b0cfbd24c2dd195262e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мария багреева, твой бизнес – новости, департамент градостроительной политики г. москвы, кирилл пуртов, предприниматели
Твой бизнес, Москва, Мария Багреева, Твой бизнес – новости, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Кирилл Пуртов, Предприниматели
Более 28 тыс контрактов заключила Москва с поставщиками из регионов России

Багреева: Москва заключила свыше 28 тыс контрактов с региональными поставщиками

© Фото : Департамент экономической политики и развития городаЗаммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева
Заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : Департамент экономической политики и развития города
Заммэра столицы, глава городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Московские заказчики заключили на Портале поставщиков более 28 тысяч контрактов на 7,2 миллиарда рублей с предпринимателями из других регионов России за первые пять месяцев этого года, заявила в четверг заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Москвы Мария Багреева.
"Более чем за 12 лет работы Портал поставщиков стал незаменимым ресурсом для бизнеса из разных субъектов Российской Федерации. За пять месяцев этого года с поставщиками из регионов на портале заключили более 28 тысяч контрактов на сумму свыше 7 миллиардов рублей, что почти на 11% превысило объем контрактации за аналогичный период 2024 года. Чаще всего столичные госучреждения заказывали в регионах строительные, медицинские, хозяйственные товары, включая бытовую технику, а также канцелярские изделия, средства связи и программное обеспечение", – отметила Багреева, ее слова приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития города.
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Вложения в покупку готовой коммерческой недвижимости Москвы выросли на 80%
25 июня, 09:15
Заместитель мэра Москвы добавила, что на эти категории пришлась почти половина контрактов с региональными поставщиками.
На данный момент на Портале поставщиков работают свыше 58 тысяч государственных и муниципальных заказчиков. Каждый день на платформе заключают около 1,5 тысячи контрактов. Более 90% бизнесменов на площадке являются субъектами МСП.
По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, число зарегистрированных предпринимателей на Портале поставщиков превысило в начале июня этого года 375 тысяч человек, с 2021 года показатель увеличился на 51%. Портал привлекает возможностью поставлять свои товары и оказывать услуги в разных регионах России, а также высоким уровнем цифровизации процессов и оперативностью проводимых сделок.
Он отметил, что ключевыми регионами – поставщиками Москвы за первые пять месяцев 2025 года стали Подмосковье, Санкт-Петербург, Рязанская, Нижегородская и Свердловская области. С ними было заключено 17,2 тысячи контрактов на сумму 4,9 миллиарда рублей, пояснил Пуртов. Это 61,4% от общего числа сделок с региональными поставщиками на портале.
На портале можно зарегистрироваться бесплатно двумя способами: при помощи электронной почты или электронной подписи. Однако, упрощенная регистрация через почту позволяет просматривать информацию на портале, но не дает возможности участвовать в закупках. Пользователи могут рассказать на платформе о своих товарах, услугах, а также работах, отметили в пресс-службе ДЭПР. Информация будет доступна всем, даже тем, кто зарегистрировался без электронной подписи.
Портал поставщиков был запущен в столице в 2013 году. В 2024 году объем закупок на платформе достиг 121,7 миллиарда рублей, на 20% превысив показатель предыдущего года. А за январь – май текущего года заказчики уже совершили свыше 237 тысяч закупок на сумму 46,8 миллиарда рублей.
Контрактная система столицы демонстрирует высокую эффективность. Так, город лидирует в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Благодаря стандартизации процедур, внедрению цифровых технологий и вовлечению малого бизнеса столичный госзаказ обеспечивает экономию на всех этапах процесса.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", а также регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".
Ранее Багреева сообщила, что специальный торговый бот на Портале поставщиков помог заключить свыше 215 тысяч контрактов с осени 2022 года. За этот период заказчикам удалось сэкономить свыше 11 млрд рублей за счет снижения начальной цены.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Заммэра Москвы объяснила, как формируется городской бюджет
23 июня, 12:30
 
Твой бизнесМоскваМария БагрееваТвой бизнес – новостиДепартамент градостроительной политики г. МосквыКирилл ПуртовПредприниматели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала