https://ria.ru/20250626/axios-2025665234.html

Трамп нацелен на завершение конфликта в секторе Газа, пишет Axios

Трамп нацелен на завершение конфликта в секторе Газа, пишет Axios - РИА Новости, 26.06.2025

Трамп нацелен на завершение конфликта в секторе Газа, пишет Axios

Президент США Дональд Трамп после перемирия Ирана и Израиля нацелен на завершение конфликта в секторе Газа и поддержку мирных соглашений между Израилем и его... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T20:06:00+03:00

2025-06-26T20:06:00+03:00

2025-06-26T20:17:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после перемирия Ирана и Израиля нацелен на завершение конфликта в секторе Газа и поддержку мирных соглашений между Израилем и его арабскими соседями, сообщает портал Axios со ссылкой на источники."После прекращения огня с Ираном Трамп теперь нацелен на прекращение войны Израиля в Газе и продвижение мирных соглашений между Израилем и его арабскими соседями", - говорится в публикации.По данным портала, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху хочет встретиться с Трампом в Белом доме в ближайшие недели."Обе стороны заинтересованы в том, чтобы устроить вечеринку победы после войны с Ираном", - приводит портал слова израильского чиновника.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250616/iran-2023193010.html

https://ria.ru/20250625/gaza-2025292214.html

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в мире, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, хамас, биньямин нетаньяху, израиль, сша, иран, сектор газа