https://ria.ru/20250626/avto-2025565964.html
В России выросли продажи китайских автомобилей с пробегом
В России выросли продажи китайских автомобилей с пробегом - РИА Новости, 26.06.2025
В России выросли продажи китайских автомобилей с пробегом
Продажи в России легковых автомобилей китайских брендов с пробегом по итогам января-мая 2025 года выросли на 44% в годовом выражении и составили 93,5 тысячи... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:28:00+03:00
2025-06-26T14:28:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Продажи в России легковых автомобилей китайских брендов с пробегом по итогам января-мая 2025 года выросли на 44% в годовом выражении и составили 93,5 тысячи штук, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За первые 5 месяцев 2025 года продажи легковых автомобилей с пробегом китайских брендов составили 93,5 тысячи штук. Это на 44% больше аналогичного периода прошлого года (65 тысяч штук)", - написал он в своем Telegram-канале. Он уточнил, что почти половина этих машин (49,8%) приходится на авто возрастом до трех лет включительно, а 29% приходится на машины в возрасте от двух до трех лет. "Это говорит о том, что многие владельцы китайских авто стараются поменять их на новые перед окончанием гарантийного срока", - считает аналитик. Самыми популярными брендами среди китайских машин с пробегом всех возрастов стали Chery (22,8% продаж), Geely (19,4%) и Haval (13,9%). В пятерку лидеров также вошли Lifan и Changan (8,1% и 6% соответственно). "Самые популярные автомобили с пробегом до 3-х лет: Haval Jolion, Geely Monjaro, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5", - заключил Целиков.
https://ria.ru/20250625/avtoprom-2025440483.html
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экономика, авто, россия, автостат
Экономика, Авто, Россия, Автостат
В России выросли продажи китайских автомобилей с пробегом
Продажи китайских автомобилей с пробегом в России выросли на 44 процента
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Продажи в России легковых автомобилей китайских брендов с пробегом по итогам января-мая 2025 года выросли на 44% в годовом выражении и составили 93,5 тысячи штук, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"За первые 5 месяцев 2025 года продажи легковых автомобилей с пробегом китайских брендов составили 93,5 тысячи штук. Это на 44% больше аналогичного периода прошлого года (65 тысяч штук)", - написал он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что почти половина этих машин (49,8%) приходится на авто возрастом до трех лет включительно, а 29% приходится на машины в возрасте от двух до трех лет. "Это говорит о том, что многие владельцы китайских авто стараются поменять их на новые перед окончанием гарантийного срока", - считает аналитик.
Самыми популярными брендами среди китайских машин с пробегом всех возрастов стали Chery (22,8% продаж), Geely (19,4%) и Haval (13,9%). В пятерку лидеров также вошли Lifan и Changan (8,1% и 6% соответственно).
"Самые популярные автомобили с пробегом до 3-х лет: Haval Jolion, Geely Monjaro, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5", - заключил Целиков.