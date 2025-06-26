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Суд арестовал экс-руководителя Росимущества Удмуртии по делу о взятке - РИА Новости, 26.06.2025
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16:45 26.06.2025 (обновлено: 16:46 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/arest-2025600710.html
Суд арестовал экс-руководителя Росимущества Удмуртии по делу о взятке
Суд арестовал экс-руководителя Росимущества Удмуртии по делу о взятке - РИА Новости, 26.06.2025
Суд арестовал экс-руководителя Росимущества Удмуртии по делу о взятке
Суд в Ижевске арестовал бывшего руководителя Росимущества по Удмуртии и Кировской области по делу о получении взятки в размере 1,9 миллиона рублей, сообщили РИА РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:45:00+03:00
2025-06-26T16:46:00+03:00
происшествия
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
следственный комитет россии (ск рф)
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 26 июн - РИА Новости. Суд в Ижевске арестовал бывшего руководителя Росимущества по Удмуртии и Кировской области по делу о получении взятки в размере 1,9 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Удмуртии.Ранее правоохранители задержали бывшего руководителя управления Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, фигурантка дела через своего сожителя и родственницу, выступавших в качестве посредников, в 2024 году получила взятку в сумме более 1,9 миллиона рублей от директора коммерческой организации за заключение договора аренды земельного участка."Следователем фигурантке предъявлено обвинение в получении взятки, вину она признала. Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СУСК РФ по Удмуртии.
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удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), следственный комитет россии (ск рф), удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Следственный комитет России (СК РФ), Удмуртская Республика (Удмуртия)
Суд арестовал экс-руководителя Росимущества Удмуртии по делу о взятке

СК: экс-руководителя Росимущества Удмуртии арестовали за взятку в 1,9 млн рублей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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УФА, 26 июн - РИА Новости. Суд в Ижевске арестовал бывшего руководителя Росимущества по Удмуртии и Кировской области по делу о получении взятки в размере 1,9 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Удмуртии.
Ранее правоохранители задержали бывшего руководителя управления Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, фигурантка дела через своего сожителя и родственницу, выступавших в качестве посредников, в 2024 году получила взятку в сумме более 1,9 миллиона рублей от директора коммерческой организации за заключение договора аренды земельного участка.
«
"Следователем фигурантке предъявлено обвинение в получении взятки, вину она признала. Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СУСК РФ по Удмуртии.
Игорь Украинцев - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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ПроисшествияФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Следственный комитет России (СК РФ)Удмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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