https://ria.ru/20250626/arest-2025600710.html

Суд арестовал экс-руководителя Росимущества Удмуртии по делу о взятке

Суд арестовал экс-руководителя Росимущества Удмуртии по делу о взятке - РИА Новости, 26.06.2025

Суд арестовал экс-руководителя Росимущества Удмуртии по делу о взятке

Суд в Ижевске арестовал бывшего руководителя Росимущества по Удмуртии и Кировской области по делу о получении взятки в размере 1,9 миллиона рублей, сообщили РИА РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T16:45:00+03:00

2025-06-26T16:45:00+03:00

2025-06-26T16:46:00+03:00

происшествия

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

следственный комитет россии (ск рф)

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 26 июн - РИА Новости. Суд в Ижевске арестовал бывшего руководителя Росимущества по Удмуртии и Кировской области по делу о получении взятки в размере 1,9 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Удмуртии.Ранее правоохранители задержали бывшего руководителя управления Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, фигурантка дела через своего сожителя и родственницу, выступавших в качестве посредников, в 2024 году получила взятку в сумме более 1,9 миллиона рублей от директора коммерческой организации за заключение договора аренды земельного участка."Следователем фигурантке предъявлено обвинение в получении взятки, вину она признала. Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СУСК РФ по Удмуртии.

https://ria.ru/20250626/svo-2025495939.html

удмуртская республика (удмуртия)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), следственный комитет россии (ск рф), удмуртская республика (удмуртия)