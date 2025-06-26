https://ria.ru/20250626/arest-2025594731.html

Суд арестовал мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево

Суд арестовал мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево - РИА Новости, 26.06.2025

Суд арестовал мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево

Химкинский суд Московской области арестовал мужчину, бросившего ребенка об пол в Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T16:20:00+03:00

2025-06-26T16:20:00+03:00

2025-06-26T17:41:00+03:00

происшествия

шереметьево (аэропорт)

московская область (подмосковье)

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

каир (город)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

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ХИМКИ (Московская обл.), 26 июн — РИА Новости. Химкинский суд Московской области арестовал мужчину, бросившего ребенка об пол в Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости."Суд постановил: удовлетворить ходатайство об избрании в отношении Владимира Витикова меры пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья.Ключевые детали: Пострадавший сейчас находится в Центре имени Рошаля:

https://ria.ru/20250613/dtp-2022699454.html

https://ria.ru/20250625/malchik-2025398269.html

московская область (подмосковье)

каир (город)

москва

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Наталья Макарова

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Мужчину, который в аэропорту Шереметьево бросил двухлетнего ребенка, приводят в здание суда Мужчина, который в аэропорту Шереметьево, будучи под наркотиками, бросил двухлетнего ребенка с силой о пол, признал свою вину и раскаялся, сообщил следователь в суде. Кроме того, этот мужчина заявил, что состоял на учете из-за шизофрении. 2025-06-26T16:20 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье), ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), каир (город), министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва