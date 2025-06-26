https://ria.ru/20250626/arest-2025594731.html
Суд арестовал мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево
Суд арестовал мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево - РИА Новости, 26.06.2025
Суд арестовал мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево
Химкинский суд Московской области арестовал мужчину, бросившего ребенка об пол в Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:20:00+03:00
2025-06-26T16:20:00+03:00
2025-06-26T17:41:00+03:00
происшествия
шереметьево (аэропорт)
московская область (подмосковье)
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
каир (город)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
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ХИМКИ (Московская обл.), 26 июн — РИА Новости. Химкинский суд Московской области арестовал мужчину, бросившего ребенка об пол в Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости."Суд постановил: удовлетворить ходатайство об избрании в отношении Владимира Витикова меры пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья.Ключевые детали: Пострадавший сейчас находится в Центре имени Рошаля:
https://ria.ru/20250613/dtp-2022699454.html
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московская область (подмосковье)
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москва
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Мужчину, который в аэропорту Шереметьево бросил двухлетнего ребенка, приводят в здание суда
Мужчина, который в аэропорту Шереметьево, будучи под наркотиками, бросил двухлетнего ребенка с силой о пол, признал свою вину и раскаялся, сообщил следователь в суде.
Кроме того, этот мужчина заявил, что состоял на учете из-за шизофрении.
2025-06-26T16:20
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РИА Новости
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происшествия, шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье), ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), каир (город), министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва
Происшествия, Шереметьево (аэропорт), Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Каир (город), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Москва
Суд арестовал мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево
Суд арестовал мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево, до 24 августа