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Суд арестовал мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево - РИА Новости, 26.06.2025
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16:20 26.06.2025 (обновлено: 17:41 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/arest-2025594731.html
Суд арестовал мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево
Суд арестовал мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево - РИА Новости, 26.06.2025
Суд арестовал мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево
Химкинский суд Московской области арестовал мужчину, бросившего ребенка об пол в Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2025
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2025-06-26T17:41:00+03:00
происшествия
шереметьево (аэропорт)
московская область (подмосковье)
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
каир (город)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
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ХИМКИ (Московская обл.), 26 июн — РИА Новости. Химкинский суд Московской области арестовал мужчину, бросившего ребенка об пол в Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости.&quot;Суд постановил: удовлетворить ходатайство об избрании в отношении Владимира Витикова меры пресечения в виде заключения под стражу&quot;, — огласила решение судья.Ключевые детали: Пострадавший сейчас находится в Центре имени Рошаля:
https://ria.ru/20250613/dtp-2022699454.html
https://ria.ru/20250625/malchik-2025398269.html
московская область (подмосковье)
каир (город)
москва
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Мужчину, который в аэропорту Шереметьево бросил двухлетнего ребенка, приводят в здание суда
Мужчина, который в аэропорту Шереметьево, будучи под наркотиками, бросил двухлетнего ребенка с силой о пол, признал свою вину и раскаялся, сообщил следователь в суде. Кроме того, этот мужчина заявил, что состоял на учете из-за шизофрении.
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происшествия, шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье), ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), каир (город), министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва
Происшествия, Шереметьево (аэропорт), Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Каир (город), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Москва
Суд арестовал мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево

Суд арестовал мужчину, бросившего ребенка на пол в Шереметьево, до 24 августа

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ХИМКИ (Московская обл.), 26 июн — РИА Новости. Химкинский суд Московской области арестовал мужчину, бросившего ребенка об пол в Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости.

Инцидент произошел 23 июня в зоне прилета аэропорта. Подозреваемый вернулся в Москву из Каира. Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, схватил двухлетнего ребенка. Он поднял мальчика и с силой бросил на пол.

«

"Суд постановил: удовлетворить ходатайство об избрании в отношении Владимира Витикова меры пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья.

Ключевые детали:
  • его арестовали до 24 августа;
  • Витиков признал вину и раскаялся;
  • ему предъявлено официальное обвинение в покушении на убийство;
  • мужчина состоял на учете из-за шизофрении;
  • он был неадекватен на допросе;
  • обвиняемому проведут психолого-психиатрическую экспертизу для определения вменяемости.
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Пострадавший сейчас находится в Центре имени Рошаля:
  • он в стабильно тяжелом состоянии;
  • все рефлексы и показатели для такой тяжелой травмы в норме;
  • мальчику постепенно будут снижать седативную поддержку, чтобы он смог спокойно выйти из медикаментозного сна.
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ПроисшествияШереметьево (аэропорт)Московская область (Подмосковье)Ирина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)Каир (город)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Москва
 
 
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