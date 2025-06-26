https://ria.ru/20250626/arest-2025484341.html

Защита экс-ректора ПсковГУ просила отправить ее под домашний арест

Защита экс-ректора ПсковГУ просила отправить ее под домашний арест - РИА Новости, 26.06.2025

Защита экс-ректора ПсковГУ просила отправить ее под домашний арест

Защита бывшего ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной, которую обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий, просила суд отправить ее под... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T06:12:00+03:00

2025-06-26T06:12:00+03:00

2025-06-26T06:13:00+03:00

происшествия

псковская область

псков

наталья ильина

жилье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010100145_444:250:1920:1080_1920x0_80_0_0_6c39de3c0f8524916d5a3a3514c7d1b5.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Защита бывшего ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной, которую обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий, просила суд отправить ее под домашний арест в арендованную ее мужем квартиру, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Ильину задержали в апреле текущего года по делу о мошенничестве. Позже ей также предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Суд отправил ее под стражу. Защитники Ильиной просили суд изменить меру пресечения на домашний арест. "Супруг обвиняемой К.А.П. готов обеспечивать её во время исполнения домашнего ареста и в настоящее время арендует квартиру в Пскове, где может находиться Ильина Н.А.", - говорится в материалах. Согласно документам, до задержания Ильина временно жила в гостиничном комплексе в Псковской области, не имея постоянного места жительства в регионе. Источник агентства уточнял, что она жила в люксе ресторанно-гостиничного комплекса "Двор Подзноева", который стоит от 12 тысяч рублей в сутки с возможностью посещения СПА-комплекса на 1,5 часа в день. По данным следствия, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, в 2020-2021 годах она устроила своего знакомого на должность доцента вуза, отмечало следствие. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной. Также Ильиной вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2023-2024 годах она незаконно получила от подчиненного 1,45 миллиона рублей, начисленные ему из бюджета вуза. В результате сотрудник понес материальный ущерб, также оказались нарушены его права на получение вознаграждения за работу.

https://ria.ru/20250626/ilina-2025478421.html

https://ria.ru/20250626/sud-2025475686.html

псковская область

псков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, псковская область, псков, наталья ильина, жилье