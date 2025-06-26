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Защита экс-ректора ПсковГУ просила отправить ее под домашний арест - РИА Новости, 26.06.2025
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06:12 26.06.2025 (обновлено: 06:13 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/arest-2025484341.html
Защита экс-ректора ПсковГУ просила отправить ее под домашний арест
Защита экс-ректора ПсковГУ просила отправить ее под домашний арест - РИА Новости, 26.06.2025
Защита экс-ректора ПсковГУ просила отправить ее под домашний арест
Защита бывшего ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной, которую обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий, просила суд отправить ее под... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T06:12:00+03:00
2025-06-26T06:13:00+03:00
происшествия
псковская область
псков
наталья ильина
жилье
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Защита бывшего ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной, которую обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий, просила суд отправить ее под домашний арест в арендованную ее мужем квартиру, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Ильину задержали в апреле текущего года по делу о мошенничестве. Позже ей также предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Суд отправил ее под стражу. Защитники Ильиной просили суд изменить меру пресечения на домашний арест. "Супруг обвиняемой К.А.П. готов обеспечивать её во время исполнения домашнего ареста и в настоящее время арендует квартиру в Пскове, где может находиться Ильина Н.А.", - говорится в материалах. Согласно документам, до задержания Ильина временно жила в гостиничном комплексе в Псковской области, не имея постоянного места жительства в регионе. Источник агентства уточнял, что она жила в люксе ресторанно-гостиничного комплекса "Двор Подзноева", который стоит от 12 тысяч рублей в сутки с возможностью посещения СПА-комплекса на 1,5 часа в день. По данным следствия, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, в 2020-2021 годах она устроила своего знакомого на должность доцента вуза, отмечало следствие. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной. Также Ильиной вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2023-2024 годах она незаконно получила от подчиненного 1,45 миллиона рублей, начисленные ему из бюджета вуза. В результате сотрудник понес материальный ущерб, также оказались нарушены его права на получение вознаграждения за работу.
https://ria.ru/20250626/ilina-2025478421.html
https://ria.ru/20250626/sud-2025475686.html
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происшествия, псковская область, псков, наталья ильина, жилье
Происшествия, Псковская область, Псков, Наталья Ильина, Жилье
Защита экс-ректора ПсковГУ просила отправить ее под домашний арест

Защита экс-ректора ПсковГУ Ильиной просила отправить ее под домашний арест

© Кадр видео, предоставленного РИА НовостиНаталья Ильина во время задержания
Наталья Ильина во время задержания - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Кадр видео, предоставленного РИА Новости
Наталья Ильина во время задержания. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Защита бывшего ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной, которую обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий, просила суд отправить ее под домашний арест в арендованную ее мужем квартиру, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Ильину задержали в апреле текущего года по делу о мошенничестве. Позже ей также предъявили обвинение по статье о превышении должностных полномочий. Суд отправил ее под стражу. Защитники Ильиной просили суд изменить меру пресечения на домашний арест.
Наталья Ильина - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Обвиняемая в мошенничестве экс-ректор ПсковГУ часто ездила в Европу
Вчера, 03:23
"Супруг обвиняемой К.А.П. готов обеспечивать её во время исполнения домашнего ареста и в настоящее время арендует квартиру в Пскове, где может находиться Ильина Н.А.", - говорится в материалах.
Согласно документам, до задержания Ильина временно жила в гостиничном комплексе в Псковской области, не имея постоянного места жительства в регионе. Источник агентства уточнял, что она жила в люксе ресторанно-гостиничного комплекса "Двор Подзноева", который стоит от 12 тысяч рублей в сутки с возможностью посещения СПА-комплекса на 1,5 часа в день.
По данным следствия, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, в 2020-2021 годах она устроила своего знакомого на должность доцента вуза, отмечало следствие. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.
Также Ильиной вменяют превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2023-2024 годах она незаконно получила от подчиненного 1,45 миллиона рублей, начисленные ему из бюджета вуза. В результате сотрудник понес материальный ущерб, также оказались нарушены его права на получение вознаграждения за работу.
Ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину доставили в суд - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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Вчера, 02:21
 
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