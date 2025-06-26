Суд в Армении арестовал на два месяца архиепископа ААЦ Галстаняна
Суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа ААЦ Галстаняна
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Баграт Галстанян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Суд в Ереване арестовал на два месяца политического противника премьера Армении Никола Пашиняна архиепископа Баграта Галстаняна, сообщил журналистам его адвокат Ованнес Худоян.
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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал архиепископа", — сообщил он.
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Худоян пообещал обжаловать решение суда, поскольку, по словам адвоката, "есть многочисленные обстоятельства", которые делают его незаконным.
Баграт Галстанян — лидер акций протеста в Армении, начавшихся в мае прошлого года. Митингующие требовали отставки премьера страны, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и выступали против передачи Баку некоторых приграничных территорий. Манифестации проходили с мая по июнь, а затем возобновились в октябре.
С чего все началось
- Во вторник Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в Армении.
- Оппозиционные деятели высмеяли это утверждение, а опубликованный "план" назвали фальшивкой.
- В среду Следственный комитет Армении обвинил движение "Священная борьба", находящееся под руководством Галстаняна, в подготовке терактов и захвата власти.
- Утверждается, что его участники якобы планировали сформировать по 200-250 ударных групп по 25 человек в каждой, в основном состоящих из бывших военнослужащих и полицейских.
- Силовики провели обыски в доме владыки и его сторонников и задержали Галстаняна и еще двух человек.
- Пашинян заявил, что правоохранительные органы предотвратили "масштабный и зловещий криминально-олигархически-клерикальный план" по дестабилизации обстановки в стране.