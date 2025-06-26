https://ria.ru/20250626/arest-2025474970.html

Суд в Армении арестовал на два месяца архиепископа ААЦ Галстаняна

Суд в Армении арестовал на два месяца архиепископа ААЦ Галстаняна - РИА Новости, 26.06.2025

Суд в Армении арестовал на два месяца архиепископа ААЦ Галстаняна

Суд в Ереване арестовал на два месяца политического противника премьера Армении Никола Пашиняна архиепископа Баграта Галстаняна, сообщил журналистам его адвокат РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T02:03:00+03:00

2025-06-26T02:03:00+03:00

2025-06-26T02:16:00+03:00

в мире

ереван

задержание архиепископа баграта галстаняна в армении

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ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Суд в Ереване арестовал на два месяца политического противника премьера Армении Никола Пашиняна архиепископа Баграта Галстаняна, сообщил журналистам его адвокат Ованнес Худоян."Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал архиепископа", — сообщил он.Худоян пообещал обжаловать решение суда, поскольку, по словам адвоката, "есть многочисленные обстоятельства", которые делают его незаконным.С чего все началось

https://ria.ru/20250624/armeniya-2025080560.html

https://ria.ru/20250625/armenija-2025459988.html

ереван

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в мире, ереван, задержание архиепископа баграта галстаняна в армении