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Суд в Армении арестовал на два месяца архиепископа ААЦ Галстаняна - РИА Новости, 26.06.2025
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02:03 26.06.2025 (обновлено: 02:16 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/arest-2025474970.html
Суд в Армении арестовал на два месяца архиепископа ААЦ Галстаняна
Суд в Армении арестовал на два месяца архиепископа ААЦ Галстаняна - РИА Новости, 26.06.2025
Суд в Армении арестовал на два месяца архиепископа ААЦ Галстаняна
Суд в Ереване арестовал на два месяца политического противника премьера Армении Никола Пашиняна архиепископа Баграта Галстаняна, сообщил журналистам его адвокат РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T02:03:00+03:00
2025-06-26T02:16:00+03:00
в мире
ереван
задержание архиепископа баграта галстаняна в армении
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ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Суд в Ереване арестовал на два месяца политического противника премьера Армении Никола Пашиняна архиепископа Баграта Галстаняна, сообщил журналистам его адвокат Ованнес Худоян."Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал архиепископа", — сообщил он.Худоян пообещал обжаловать решение суда, поскольку, по словам адвоката, "есть многочисленные обстоятельства", которые делают его незаконным.С чего все началось
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в мире, ереван, задержание архиепископа баграта галстаняна в армении
В мире, Ереван, Задержание архиепископа Баграта Галстаняна в Армении
Суд в Армении арестовал на два месяца архиепископа ААЦ Галстаняна

Суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа ААЦ Галстаняна

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкБаграт Галстанян
Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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Баграт Галстанян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Суд в Ереване арестовал на два месяца политического противника премьера Армении Никола Пашиняна архиепископа Баграта Галстаняна, сообщил журналистам его адвокат Ованнес Худоян.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал архиепископа", — сообщил он.
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Худоян пообещал обжаловать решение суда, поскольку, по словам адвоката, "есть многочисленные обстоятельства", которые делают его незаконным.

Баграт Галстанян — лидер акций протеста в Армении, начавшихся в мае прошлого года. Митингующие требовали отставки премьера страны, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и выступали против передачи Баку некоторых приграничных территорий. Манифестации проходили с мая по июнь, а затем возобновились в октябре.

С чего все началось

  • Во вторник Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по организации переворота в Армении.
  • Оппозиционные деятели высмеяли это утверждение, а опубликованный "план" назвали фальшивкой.
  • В среду Следственный комитет Армении обвинил движение "Священная борьба", находящееся под руководством Галстаняна, в подготовке терактов и захвата власти.
  • Утверждается, что его участники якобы планировали сформировать по 200-250 ударных групп по 25 человек в каждой, в основном состоящих из бывших военнослужащих и полицейских.
  • Силовики провели обыски в доме владыки и его сторонников и задержали Галстаняна и еще двух человек.
  • Пашинян заявил, что правоохранительные органы предотвратили "масштабный и зловещий криминально-олигархически-клерикальный план" по дестабилизации обстановки в стране.
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В миреЕреванЗадержание архиепископа Баграта Галстаняна в Армении
 
 
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