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Председатель Курской областной думы ушел в отставку

Председатель Курской областной думы ушел в отставку - РИА Новости, 26.06.2025

Председатель Курской областной думы ушел в отставку

Председатель Курской областной думы Юрий Амерев подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию, сообщили в региональном парламенте. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:18:00+03:00

2025-06-26T12:18:00+03:00

2025-06-26T12:18:00+03:00

политика

курская областная дума

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КУРСК, 26 июн - РИА Новости. Председатель Курской областной думы Юрий Амерев подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию, сообщили в региональном парламенте. "Председатель Курской областной Думы Юрий Амерев подал заявление о сложении полномочий председателя Курской областной Думы VII созыва по собственному желанию. Им подписано распоряжение о рассмотрении данного заявления на внеочередном заседании Курской областной Думы", - сообщили в Telegram-канале регионального парламента. Амерев был его председателем с 7 октября 2021 года.

https://ria.ru/20250407/kutsak-2009759151.html

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2025

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политика, курская областная дума