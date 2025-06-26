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Председатель Курской областной думы ушел в отставку
Председатель Курской областной думы ушел в отставку - РИА Новости, 26.06.2025
Председатель Курской областной думы ушел в отставку
Председатель Курской областной думы Юрий Амерев подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию, сообщили в региональном парламенте. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:18:00+03:00
2025-06-26T12:18:00+03:00
2025-06-26T12:18:00+03:00
политика
курская областная дума
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КУРСК, 26 июн - РИА Новости. Председатель Курской областной думы Юрий Амерев подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию, сообщили в региональном парламенте. "Председатель Курской областной Думы Юрий Амерев подал заявление о сложении полномочий председателя Курской областной Думы VII созыва по собственному желанию. Им подписано распоряжение о рассмотрении данного заявления на внеочередном заседании Курской областной Думы", - сообщили в Telegram-канале регионального парламента. Амерев был его председателем с 7 октября 2021 года.
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политика, курская областная дума
Политика, Курская областная Дума
Председатель Курской областной думы ушел в отставку
Председатель Курской областной думы Амерев досрочно сложил полномочия