https://ria.ru/20250625/zakrytie-2025455366.html

В Пензенской области продлили закрытие воздушного пространства

В Пензенской области продлили закрытие воздушного пространства - РИА Новости, 25.06.2025

В Пензенской области продлили закрытие воздушного пространства

Закрытие воздушного пространства над Пензенской областью продлено до 21.30 мск среды, два вечерних рейса в Москву и Санкт-Петербург перенесены на четверг,... РИА Новости, 25.06.2025

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москва

санкт-петербург

пензенская область

олег мельниченко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

пулково (аэропорт)

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САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Закрытие воздушного пространства над Пензенской областью продлено до 21.30 мск среды, два вечерних рейса в Москву и Санкт-Петербург перенесены на четверг, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее Росавиация сообщила, что утром во вторник в аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Полеты были возобновлены только после полуночи. Позднее в ведомстве сообщили, что утром в среду вновь введены временные ограничения в пензенской авиагавани. Губернатор отмечал, что аэропорт не примет два вылетевших рейса из Москвы и Петербурга, четыре рейса были отменены. "Закрытие воздушного пространства над нашим регионом продлено до 21.30 мск. Сегодняшние вечерние рейсы в Москву и Санкт-Петербург перенесены на 26 июня. Вылет в аэропорт Шереметьево запланирован на 2.25 мск, в аэропорт Пулково - в 2.55 мск. Еще раз напомню, что задача плана "Ковер" - обеспечить безопасность жителей Пензенской области в условиях угрозы атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов. Внимательно следим за ситуацией, как только станет возможно - ограничение на полеты будет снято", - написал Мельниченко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250624/pvo-2025212285.html

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Наталья Макарова

москва, санкт-петербург, пензенская область, олег мельниченко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), пулково (аэропорт)