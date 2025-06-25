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В Пензенской области продлили закрытие воздушного пространства - РИА Новости, 25.06.2025
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21:10 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/zakrytie-2025455366.html
В Пензенской области продлили закрытие воздушного пространства
В Пензенской области продлили закрытие воздушного пространства - РИА Новости, 25.06.2025
В Пензенской области продлили закрытие воздушного пространства
Закрытие воздушного пространства над Пензенской областью продлено до 21.30 мск среды, два вечерних рейса в Москву и Санкт-Петербург перенесены на четверг,... РИА Новости, 25.06.2025
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москва
санкт-петербург
пензенская область
олег мельниченко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
пулково (аэропорт)
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САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Закрытие воздушного пространства над Пензенской областью продлено до 21.30 мск среды, два вечерних рейса в Москву и Санкт-Петербург перенесены на четверг, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Ранее Росавиация сообщила, что утром во вторник в аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Полеты были возобновлены только после полуночи. Позднее в ведомстве сообщили, что утром в среду вновь введены временные ограничения в пензенской авиагавани. Губернатор отмечал, что аэропорт не примет два вылетевших рейса из Москвы и Петербурга, четыре рейса были отменены. "Закрытие воздушного пространства над нашим регионом продлено до 21.30 мск. Сегодняшние вечерние рейсы в Москву и Санкт-Петербург перенесены на 26 июня. Вылет в аэропорт Шереметьево запланирован на 2.25 мск, в аэропорт Пулково - в 2.55 мск. Еще раз напомню, что задача плана "Ковер" - обеспечить безопасность жителей Пензенской области в условиях угрозы атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов. Внимательно следим за ситуацией, как только станет возможно - ограничение на полеты будет снято", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
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москва, санкт-петербург, пензенская область, олег мельниченко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), пулково (аэропорт)
Москва, Санкт-Петербург, Пензенская область, Олег Мельниченко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Пулково (аэропорт)
В Пензенской области продлили закрытие воздушного пространства

Закрытие воздушного пространства над Пензенской областью продлили до 21:30 мск

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДорожный знак на территории аэропорта
Дорожный знак на территории аэропорта - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дорожный знак на территории аэропорта. Архивное фото
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САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Закрытие воздушного пространства над Пензенской областью продлено до 21.30 мск среды, два вечерних рейса в Москву и Санкт-Петербург перенесены на четверг, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Ранее Росавиация сообщила, что утром во вторник в аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Полеты были возобновлены только после полуночи. Позднее в ведомстве сообщили, что утром в среду вновь введены временные ограничения в пензенской авиагавани. Губернатор отмечал, что аэропорт не примет два вылетевших рейса из Москвы и Петербурга, четыре рейса были отменены.
«
"Закрытие воздушного пространства над нашим регионом продлено до 21.30 мск. Сегодняшние вечерние рейсы в Москву и Санкт-Петербург перенесены на 26 июня. Вылет в аэропорт Шереметьево запланирован на 2.25 мск, в аэропорт Пулково - в 2.55 мск. Еще раз напомню, что задача плана "Ковер" - обеспечить безопасность жителей Пензенской области в условиях угрозы атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов. Внимательно следим за ситуацией, как только станет возможно - ограничение на полеты будет снято", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
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МоскваСанкт-ПетербургПензенская областьОлег МельниченкоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Пулково (аэропорт)
 
 
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