https://ria.ru/20250625/ushakov-2025369850.html

Ушаков оценил консультации России и США по устранению раздражителей

Ушаков оценил консультации России и США по устранению раздражителей - РИА Новости, 25.06.2025

Ушаков оценил консультации России и США по устранению раздражителей

Консультации РФ и США по устранению раздражителей в отношениях включают много сложных вопросов, касаются снятия напряженности вокруг дипмиссий, заявил помощник... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T16:38:00+03:00

2025-06-25T16:38:00+03:00

2025-06-25T16:38:00+03:00

россия

сша

юрий ушаков

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Консультации РФ и США по устранению раздражителей в отношениях включают много сложных вопросов, касаются снятия напряженности вокруг дипмиссий, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Там много чрезвычайно сложных вопросов. Вопросы снятия напряженности вокруг дипмиссий, они касаются и вопросов возвращения Российской Федерации захваченных у нее дипломатических объектов, в том числе дач и зданий консульств. Много сложных вопросов", - сказал Ушаков на брифинге, комментируя консультации РФ и США по "взаимным раздражителям".

https://ria.ru/20250625/ssha-2025369343.html

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россия, сша, юрий ушаков