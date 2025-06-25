https://ria.ru/20250625/ushakov-2025369850.html
Ушаков оценил консультации России и США по устранению раздражителей
Ушаков оценил консультации России и США по устранению раздражителей - РИА Новости, 25.06.2025
Ушаков оценил консультации России и США по устранению раздражителей
Консультации РФ и США по устранению раздражителей в отношениях включают много сложных вопросов, касаются снятия напряженности вокруг дипмиссий, заявил помощник... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:38:00+03:00
2025-06-25T16:38:00+03:00
2025-06-25T16:38:00+03:00
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юрий ушаков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Консультации РФ и США по устранению раздражителей в отношениях включают много сложных вопросов, касаются снятия напряженности вокруг дипмиссий, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Там много чрезвычайно сложных вопросов. Вопросы снятия напряженности вокруг дипмиссий, они касаются и вопросов возвращения Российской Федерации захваченных у нее дипломатических объектов, в том числе дач и зданий консульств. Много сложных вопросов", - сказал Ушаков на брифинге, комментируя консультации РФ и США по "взаимным раздражителям".
https://ria.ru/20250625/ssha-2025369343.html
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россия, сша, юрий ушаков
Ушаков оценил консультации России и США по устранению раздражителей
Ушаков: консультации России и США включают много сложных вопросов