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Ушаков оценил консультации России и США по устранению раздражителей - РИА Новости, 25.06.2025
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16:38 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/ushakov-2025369850.html
Ушаков оценил консультации России и США по устранению раздражителей
Ушаков оценил консультации России и США по устранению раздражителей - РИА Новости, 25.06.2025
Ушаков оценил консультации России и США по устранению раздражителей
Консультации РФ и США по устранению раздражителей в отношениях включают много сложных вопросов, касаются снятия напряженности вокруг дипмиссий, заявил помощник... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:38:00+03:00
2025-06-25T16:38:00+03:00
россия
сша
юрий ушаков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Консультации РФ и США по устранению раздражителей в отношениях включают много сложных вопросов, касаются снятия напряженности вокруг дипмиссий, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Там много чрезвычайно сложных вопросов. Вопросы снятия напряженности вокруг дипмиссий, они касаются и вопросов возвращения Российской Федерации захваченных у нее дипломатических объектов, в том числе дач и зданий консульств. Много сложных вопросов", - сказал Ушаков на брифинге, комментируя консультации РФ и США по "взаимным раздражителям".
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россия, сша, юрий ушаков
Россия, США, Юрий Ушаков
Ушаков оценил консультации России и США по устранению раздражителей

Ушаков: консультации России и США включают много сложных вопросов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Консультации РФ и США по устранению раздражителей в отношениях включают много сложных вопросов, касаются снятия напряженности вокруг дипмиссий, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Там много чрезвычайно сложных вопросов. Вопросы снятия напряженности вокруг дипмиссий, они касаются и вопросов возвращения Российской Федерации захваченных у нее дипломатических объектов, в том числе дач и зданий консульств. Много сложных вопросов", - сказал Ушаков на брифинге, комментируя консультации РФ и США по "взаимным раздражителям".
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
США пока не готовы распрощаться с трудностями в дипмиссиях, заявил Ушаков
Вчера, 16:36
 
РоссияСШАЮрий Ушаков
 
 
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