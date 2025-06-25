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Ушаков высказался о масштабах повреждений ядерных объектов в Иране - РИА Новости, 25.06.2025
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16:24 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/ushakov-2025367191.html
Ушаков высказался о масштабах повреждений ядерных объектов в Иране
Ушаков высказался о масштабах повреждений ядерных объектов в Иране - РИА Новости, 25.06.2025
Ушаков высказался о масштабах повреждений ядерных объектов в Иране
Существуют разные оценки того, насколько масштабные повреждения получили ядерные объекты в Иране в результате ударов США, сказал журналистам помощник президента РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:24:00+03:00
2025-06-25T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Существуют разные оценки того, насколько масштабные повреждения получили ядерные объекты в Иране в результате ударов США, сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Там разные оценки этого. Кто ударял, тот считает, что нанесли значительный урон, а тот, кто получил эти удары, считает, что все было заблаговременно подготовлено и чрезмерно значительного ущерба эти объекты не получили", - сказал Ушаков.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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в мире, иран, сша, израиль, юрий ушаков, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Ушаков высказался о масштабах повреждений ядерных объектов в Иране

Ушаков: оценки повреждений ядерных объектов в Иране разнятся

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Существуют разные оценки того, насколько масштабные повреждения получили ядерные объекты в Иране в результате ударов США, сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Там разные оценки этого. Кто ударял, тот считает, что нанесли значительный урон, а тот, кто получил эти удары, считает, что все было заблаговременно подготовлено и чрезмерно значительного ущерба эти объекты не получили", - сказал Ушаков.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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В миреИранСШАИзраильЮрий УшаковДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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