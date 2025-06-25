https://ria.ru/20250625/ushakov-2025367191.html

Ушаков высказался о масштабах повреждений ядерных объектов в Иране

Ушаков высказался о масштабах повреждений ядерных объектов в Иране - РИА Новости, 25.06.2025

Ушаков высказался о масштабах повреждений ядерных объектов в Иране

Существуют разные оценки того, насколько масштабные повреждения получили ядерные объекты в Иране в результате ударов США, сказал журналистам помощник президента РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T16:24:00+03:00

2025-06-25T16:24:00+03:00

2025-06-25T16:24:00+03:00

в мире

иран

сша

израиль

юрий ушаков

дональд трамп

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_540:12:2730:1244_1920x0_80_0_0_eb9d097052fa97b7eb7eb149f1344bc7.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Существуют разные оценки того, насколько масштабные повреждения получили ядерные объекты в Иране в результате ударов США, сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Там разные оценки этого. Кто ударял, тот считает, что нанесли значительный урон, а тот, кто получил эти удары, считает, что все было заблаговременно подготовлено и чрезмерно значительного ущерба эти объекты не получили", - сказал Ушаков.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250625/iran-2025331178.html

иран

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, израиль, юрий ушаков, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте