На саммите ЕАЭС подпишут десять документов
На саммите ЕАЭС в Минске подпишут десять документов
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Порядка 10 документов планируется подписать на саммите ЕАЭС в Минске, в том числе соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ, а также временное торговое соглашение с Монголией, сообщил в среду помощник президента России Юрий Ушаков.
Саммит Евразийского экономического союза пройдет в четверг и пятницу в Минске. В расширенном составе в заседании примут участие главы государств-наблюдателей, в частности президенты Кубы и Узбекистана.
"Готовится к принятию 10 документов, в частности, предстоит утвердить основные направления сотрудничество в области спорта", - сказал Ушаков.
Также, по его словам, будут подписаны "соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами, а также временное торговое соглашение с Монголией".
"Отдельное внимание будет уделено вопросам маркировки товаров, либерализации единого рынка услуг, расширению евразийских транспортных коридоров, а также координации основных направлений международной деятельности", - добавил помощник президента РФ.
Ранее в среду министр экономического развития России Максим Решетников говорил, что в ближайшие дни будут подписаны соглашения о зонах свободной торговли с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами.