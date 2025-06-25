https://ria.ru/20250625/ushakov-2025362642.html

На саммите ЕАЭС подпишут десять документов

На саммите ЕАЭС подпишут десять документов - РИА Новости, 25.06.2025

На саммите ЕАЭС подпишут десять документов

Порядка 10 документов планируется подписать на саммите ЕАЭС в Минске, в том числе соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ, а также временное торговое... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:56:00+03:00

2025-06-25T15:56:00+03:00

2025-06-25T16:30:00+03:00

минск

юрий ушаков

россия

максим решетников

монголия

евразийский экономический союз

в мире

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Порядка 10 документов планируется подписать на саммите ЕАЭС в Минске, в том числе соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ, а также временное торговое соглашение с Монголией, сообщил в среду помощник президента России Юрий Ушаков.Саммит Евразийского экономического союза пройдет в четверг и пятницу в Минске. В расширенном составе в заседании примут участие главы государств-наблюдателей, в частности президенты Кубы и Узбекистана."Готовится к принятию 10 документов, в частности, предстоит утвердить основные направления сотрудничество в области спорта", - сказал Ушаков.Также, по его словам, будут подписаны "соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами, а также временное торговое соглашение с Монголией"."Отдельное внимание будет уделено вопросам маркировки товаров, либерализации единого рынка услуг, расширению евразийских транспортных коридоров, а также координации основных направлений международной деятельности", - добавил помощник президента РФ.Ранее в среду министр экономического развития России Максим Решетников говорил, что в ближайшие дни будут подписаны соглашения о зонах свободной торговли с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

https://ria.ru/20250625/putin-2025366795.html

https://ria.ru/20250625/ushakov-2025362521.html

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минск, юрий ушаков, россия, максим решетников, монголия, евразийский экономический союз, в мире