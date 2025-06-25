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В Госдуме рассказали, кому положены субсидии на оплату ЖКХ - РИА Новости, 25.06.2025
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02:20 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/subsidiya-2025232733.html
В Госдуме рассказали, кому положены субсидии на оплату ЖКХ
В Госдуме рассказали, кому положены субсидии на оплату ЖКХ - РИА Новости, 25.06.2025
В Госдуме рассказали, кому положены субсидии на оплату ЖКХ
Право на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ имеют граждане РФ, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают установленную долю от совокупного дохода семьи, в первую... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T02:20:00+03:00
2025-06-25T02:20:00+03:00
общество
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москва
севастополь
александр якубовский
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Право на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ имеют граждане РФ, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают установленную долю от совокупного дохода семьи, в первую очередь, это пенсионеры, малоимущие семьи, многодетные, инвалиды, а также семьи участников СВО, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Право на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ имеют граждане Российской Федерации, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают установленную долю от совокупного дохода семьи. Получателями могут быть как собственники жилья, так и наниматели по договорам социального найма. В первую очередь это пенсионеры, малоимущие семьи, многодетные, инвалиды, а также семьи участников СВО, если они соответствуют критериям нуждаемости", - сказал Якубовский. По словам парламентария, федеральный норматив составляет не более 22% от совокупного дохода семьи, если фактические расходы на оплату ЖКУ превышают этот порог, гражданин имеет право на получение субсидии. "Размер субсидии рассчитывается как разница между фактическими расходами и допустимой долей, исходя из доходов и регионального норматива. Пример расчета: если семья зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц, а платит за ЖКУ 15 тысяч, то при региональном пороге в 10%, например, как в Москве, допустимые расходы составляют 6 тысяч рублей. Разница в 9 тысяч рублей может быть компенсирована в виде субсидии", - отметил он. Якубовский подчеркнул, что получить субсидию можно, подав заявление через портал "Госуслуги", МФЦ или отделение социальной защиты населения по месту жительства. Он уточнил, что при подаче документов необходимо иметь при себе паспорта всех членов семьи, справки о доходах за шесть месяцев, документы на жилье, квитанции об оплате ЖКУ, справку о составе семьи. По его словам, решение принимается в течение 10 рабочих дней. Кроме того, субсидия назначается на шесть месяцев и может быть продлена. "Кроме того, необходимо учитывать региональные различия. По закону регионы вправе устанавливать более низкий порог, чем 22%, но не выше. Самые низкие региональные пороги: Москва – 10%, Севастополь – 10%, Республика Крым – 15%, Санкт-Петербург – 14%, Свердловская область (для одиноко проживающих пенсионеров) – 12%. Самый высокий допустимый порог – 22%. Он установлен в большинстве регионов России. Установление более высокого значения законом не допускается", - заключил он.
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общество, россия, москва, севастополь, александр якубовский, госдума рф
Общество, Россия, Москва, Севастополь, Александр Якубовский, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, кому положены субсидии на оплату ЖКХ

Якубовский: субсидию на оплату ЖКХ могут получить пенсионеры и инвалиды

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчета на оплату ЖКХ
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Право на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ имеют граждане РФ, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают установленную долю от совокупного дохода семьи, в первую очередь, это пенсионеры, малоимущие семьи, многодетные, инвалиды, а также семьи участников СВО, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Право на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ имеют граждане Российской Федерации, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают установленную долю от совокупного дохода семьи. Получателями могут быть как собственники жилья, так и наниматели по договорам социального найма. В первую очередь это пенсионеры, малоимущие семьи, многодетные, инвалиды, а также семьи участников СВО, если они соответствуют критериям нуждаемости", - сказал Якубовский.
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По словам парламентария, федеральный норматив составляет не более 22% от совокупного дохода семьи, если фактические расходы на оплату ЖКУ превышают этот порог, гражданин имеет право на получение субсидии.
"Размер субсидии рассчитывается как разница между фактическими расходами и допустимой долей, исходя из доходов и регионального норматива. Пример расчета: если семья зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц, а платит за ЖКУ 15 тысяч, то при региональном пороге в 10%, например, как в Москве, допустимые расходы составляют 6 тысяч рублей. Разница в 9 тысяч рублей может быть компенсирована в виде субсидии", - отметил он.
Якубовский подчеркнул, что получить субсидию можно, подав заявление через портал "Госуслуги", МФЦ или отделение социальной защиты населения по месту жительства. Он уточнил, что при подаче документов необходимо иметь при себе паспорта всех членов семьи, справки о доходах за шесть месяцев, документы на жилье, квитанции об оплате ЖКУ, справку о составе семьи. По его словам, решение принимается в течение 10 рабочих дней. Кроме того, субсидия назначается на шесть месяцев и может быть продлена.
"Кроме того, необходимо учитывать региональные различия. По закону регионы вправе устанавливать более низкий порог, чем 22%, но не выше. Самые низкие региональные пороги: Москва – 10%, Севастополь – 10%, Республика Крым – 15%, Санкт-Петербург – 14%, Свердловская область (для одиноко проживающих пенсионеров) – 12%. Самый высокий допустимый порог – 22%. Он установлен в большинстве регионов России. Установление более высокого значения законом не допускается", - заключил он.
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