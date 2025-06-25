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Борт спецотряда "Россия" приземлился в аэропорту Нью-Йорка - РИА Новости, 25.06.2025
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22:41 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/spetsbort-2025463204.html
Борт спецотряда "Россия" приземлился в аэропорту Нью-Йорка
Борт спецотряда "Россия" приземлился в аэропорту Нью-Йорка - РИА Новости, 25.06.2025
Борт спецотряда "Россия" приземлился в аэропорту Нью-Йорка
Борт специального летного отряда "Россия", вылетевший в сторону США из петербургского "Пулково", приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T22:41:00+03:00
2025-06-25T22:41:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
джон кеннеди (политик)
пулково (аэропорт)
flightradar24
ил-96
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Борт специального летного отряда "Россия", вылетевший в сторону США из петербургского "Пулково", приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди, следует из данных портала Flightradar24. Согласно данным на сайте, самолет Ил-96-300 вылетел из Пулково в 11.32 мск по направлению в Нью-Йорк и приземлился в пункте назначения в районе 22.27 мск.
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в мире, нью-йорк (город), сша, джон кеннеди (политик), пулково (аэропорт), flightradar24, ил-96
В мире, Нью-Йорк (город), США, Джон Кеннеди (политик), Пулково (аэропорт), Flightradar24, Ил-96
Борт спецотряда "Россия" приземлился в аэропорту Нью-Йорка

Flightradar: вылетевший из Петербурга спецборт "России" приземлился в Нью-Йорке

© AP PhotoБорт спецотряда "Россия"
Борт спецотряда Россия - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo
Борт спецотряда "Россия" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Борт специального летного отряда "Россия", вылетевший в сторону США из петербургского "Пулково", приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди, следует из данных портала Flightradar24.
Согласно данным на сайте, самолет Ил-96-300 вылетел из Пулково в 11.32 мск по направлению в Нью-Йорк и приземлился в пункте назначения в районе 22.27 мск.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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В миреНью-Йорк (город)СШАДжон Кеннеди (политик)Пулково (аэропорт)Flightradar24Ил-96
 
 
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