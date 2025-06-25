https://ria.ru/20250625/spetsbort-2025463204.html

Борт спецотряда "Россия" приземлился в аэропорту Нью-Йорка

Борт спецотряда "Россия" приземлился в аэропорту Нью-Йорка - РИА Новости, 25.06.2025

Борт спецотряда "Россия" приземлился в аэропорту Нью-Йорка

Борт специального летного отряда "Россия", вылетевший в сторону США из петербургского "Пулково", приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T22:41:00+03:00

2025-06-25T22:41:00+03:00

2025-06-25T22:41:00+03:00

в мире

нью-йорк (город)

сша

джон кеннеди (политик)

пулково (аэропорт)

flightradar24

ил-96

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Борт специального летного отряда "Россия", вылетевший в сторону США из петербургского "Пулково", приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди, следует из данных портала Flightradar24. Согласно данным на сайте, самолет Ил-96-300 вылетел из Пулково в 11.32 мск по направлению в Нью-Йорк и приземлился в пункте назначения в районе 22.27 мск.

https://ria.ru/20241230/smi-1992049142.html

нью-йорк (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нью-йорк (город), сша, джон кеннеди (политик), пулково (аэропорт), flightradar24, ил-96