https://ria.ru/20250625/spetsbort-2025463204.html
Борт спецотряда "Россия" приземлился в аэропорту Нью-Йорка
Борт спецотряда "Россия" приземлился в аэропорту Нью-Йорка - РИА Новости, 25.06.2025
Борт спецотряда "Россия" приземлился в аэропорту Нью-Йорка
Борт специального летного отряда "Россия", вылетевший в сторону США из петербургского "Пулково", приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T22:41:00+03:00
2025-06-25T22:41:00+03:00
2025-06-25T22:41:00+03:00
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джон кеннеди (политик)
пулково (аэропорт)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Борт специального летного отряда "Россия", вылетевший в сторону США из петербургского "Пулково", приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди, следует из данных портала Flightradar24. Согласно данным на сайте, самолет Ил-96-300 вылетел из Пулково в 11.32 мск по направлению в Нью-Йорк и приземлился в пункте назначения в районе 22.27 мск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нью-йорк (город), сша, джон кеннеди (политик), пулково (аэропорт), flightradar24, ил-96
В мире, Нью-Йорк (город), США, Джон Кеннеди (политик), Пулково (аэропорт), Flightradar24, Ил-96
Борт спецотряда "Россия" приземлился в аэропорту Нью-Йорка
Flightradar: вылетевший из Петербурга спецборт "России" приземлился в Нью-Йорке