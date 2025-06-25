https://ria.ru/20250625/sovkomflot-2025268391.html

Игорь Тонковидов: морякам без оптимизма не доплыть за горизонт

Игорь Тонковидов: морякам без оптимизма не доплыть за горизонт - РИА Новости, 25.06.2025

Игорь Тонковидов: морякам без оптимизма не доплыть за горизонт

Развитие морских перевозок является одним из приоритетов государственной политики России. В интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор крупнейшей РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:00:00+03:00

2025-06-25T12:00:00+03:00

2025-06-25T12:00:00+03:00

экономика

россия

санкт-петербург

новороссийск

совкомфлот

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

интервью

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Развитие морских перевозок является одним из приоритетов государственной политики России. В интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор крупнейшей судоходной компании страны "Совкомфлот" Игорь Тонковидов рассказал, как стать морским офицером, как нарастить поставки по Северному морскому пути и перевозить нефть и газ в арктических льдах. Беседовала Александра Веселова.Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.– В текущем году отмечается 500-летие с начала освоения Северного морского пути. Львиную долю грузооборота по трассе составляют углеводороды, перевозимые судами "Совкомфлота". Какие, на ваш взгляд, шаги нужно предпринять для дальнейшего роста грузоперевозок по СМП?– Для того, чтобы увеличить грузооборот в акватории СМП нужно большее количество транспортного флота и больший объем грузов, которые предназначены для перевозки. Также необходимо принятие грузовладельцами решений по ускорению запуска новых проектов, которые эти грузы будут генерировать, если мы говорим о грузах, которые зарождаются в акватории СМП.Есть также еще и транзитный потенциал Северного морского пути, на который будут влиять качество и подготовка всей транспортной системы СМП в рамках работы единого оператора, госкорпорации "Росатом", которая активно в настоящее время этим занимается. Надеюсь, что темп, заданный в этом направлении, не будет снижаться.– Сколько транзитных рейсов по Севморпути совершила компания по итогам летней навигации 2024 года? Сколько составил объем транзитных перевозок?– "Совкомфлот" является национальным лидером морской транспортировки энергоносителей, и компания в своей бизнес-модели сформировала именно эту компетенцию – перевозки грузов в сложных климатических и ледовых условиях. По итогам 2024 года флот компании выполнил 35 транзитных рейсов по СМП и перевез порядка 1,8 миллиона углеводородов.– Сколько ожидаете сделать рейсов в текущем году?– Если говорить о текущем годе, исходя из той грузовой программы, которую я вижу на сегодня, думаю, что цифры, наверное, будут похожи на прошлогодние, в том числе и по объему. Но в конечном итоге они будут зависеть от намерений грузоотправителей, которыми являются наши крупнейшие нефтегазовые компании.– Сколько энергоносителей перевезли суда компании в рамках арктических проектов по итогам 2024 года и за первое полугодие 2025 года?– В рамках арктических проектов флот компании за 2024 год перевез около 12 миллионов тонн нефти. Речь идет о проектах "Варандей", "Приразломное", "Новый порт". К июню текущего года мы перевезли уже около пяти миллионов тонн нефти в рамках этих проектов.– Какова доля "Совкомфлота" в перевозках российских углеводородов?– Если мы говорим об общем объеме отгрузок нефти и нефтепродуктов из всех наших экспортных терминалов, то доля "Совкомфлота" по итогам 2024 года составила около 15%.– Когда ожидаете получить первые российские суда с судостроительной верфи "Звезда"?– "Совкомфлот" разместил два крупных заказа на судостроительной верфи "Звезда". Это серия из трех продуктовозов, которые работают на сжиженном природном газе, и большой заказ на 15 арктических газовозов нового поколения, которым предназначено открыть навигацию в восточном секторе Северного морского пути и перевозить в основном сжиженный природный газ. Сейчас головные суда обеих серий находятся на этапе ходовых испытаний. Продуктовоз 17 июня покинул верфь и находится на первых ходовых испытаниях, а газовоз начинает третий этап ходовых испытания в конце июня. В зависимости от результатов испытаний будет определено, когда оба этих судна будут приняты в эксплуатацию. Существует высокая вероятность, что это случится во втором полугодии этого года.К настоящему моменту "Звезда" поставила "Совкомфлоту" два судна – это нефтеналивные танкеры типоразмера "Афрамакс" на СПГ-топливе. Они были поставлены в декабре 2022 года и декабре 2023 года.– Во многих отраслях на сегодня существует серьезный дефицит кадров. Испытывает ли компания кадровый голод?– Я бы формулировал это, наверное, не как кадровый голод, а скорее, как конкуренцию за кадры. Исторически мы всегда выглядели достойно с точки зрения кадрового обеспечения в силу тех условий, которые компания предлагала как работодатель. В условиях жесткого внешнего санкционного давления компания столкнулась с проблемой утечки квалифицированных специалистов. Тем не менее, вопрос замещения кадров мы решаем.– Какие меры для решения этого вопроса принимаете?– "Совкомфлот" много лет эффективно и целенаправленно работает с тремя нашими крупнейшими морскими университетами: ГУМРФ им. Макарова в Санкт-Петербурге, ГМУ им. Ушакова в Новороссийске, МГУ им. Невельского во Владивостоке. Во всех трех вузах сформированы стипендиальные группы "Совкомфлота", критерии отбора в них высокие. Мы платим курсантам этих групп специальные стипендии. В группы существует достаточно жесткий отбор, успеваемость курсантов в группах самая высокая в университете. В прошлом году средний балл составил 4,8 балла. Сегодня в стипендиальных группах "Совкомфлота" учатся 370 курсантов. В рамках последнего выпуска 2024 года мы получили 97 выпускников, 60 из которых уже трудоустроены на суда, еще 37 ожидают отправку на суда при смене экипажей. Такой подход позволяет нам гарантированно получать высококвалифицированные кадры, подготовленные для работы именно на нашем флоте, потому что ребята-курсанты проходят практику на наших судах. Это две практики по полгода по разработанной программе для набора плавательного стажа. Без прохождения практики и без рекомендации капитана судна стать офицером на судах "Совкомфлота" невозможно. Мы не принимаем на офицерские должности специалистов со стороны, вместо этого выращиваем собственные кадры, которым компания помогает развивать свои компетенции и продвигаться по карьере.– – Мы встречаемся после совета по Северном морскому пути. Как ваше настроение после него?У нас, моряков, всегда положительное настроение. Ведь для того, чтобы доплыть за горизонт, нужно во что-нибудь верить, а без оптимизма веры нет.

https://ria.ru/20250625/flot-2025245742.html

https://ria.ru/20250625/sovkomflot-2025245571.html

https://ria.ru/20250115/sanktsii-1993764458.html

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экономика, россия, санкт-петербург, новороссийск, совкомфлот, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", интервью