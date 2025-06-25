https://ria.ru/20250625/sitnikov-2025464596.html

Ситников: в регионе построят центр обработки данных Совкомбанка

Ситников: в регионе построят центр обработки данных Совкомбанка - РИА Новости, 25.06.2025

Ситников: в регионе построят центр обработки данных Совкомбанка

На Петербургском международном экономическом форуме Костромская область подписала соглашение с Совкомбанком о строительстве центра обработки данных, сообщил РИА РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T22:52:00+03:00

2025-06-25T22:52:00+03:00

2025-06-25T22:52:00+03:00

костромская область

экономика

костромская область

сергей ситников

совкомбанк

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня – РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме Костромская область подписала соглашение с Совкомбанком о строительстве центра обработки данных, сообщил РИА Новости губернатор региона Сергей Ситников. "Сложный, серьезный проект строительства, по сути дела, всей операционной системы, которую ведет Совкомбанк по всему миру", – рассказал Ситников. Губернатор уже дал поручение энергетикам о постепенном вводе в эксплуатацию энергоснабжения мощностью 7 мегаватт. "При поддержке благотворительных фондов были вложены большие деньги в кафедру ИТ Костромского государственного университета, произведен ремонт и полное оснащение корпуса, в котором готовят айтишников. Поэтому мы убеждены о том, что проблемы с обеспечением кадрами нового ЦОД и, по сути дела, всего финтехцентра не будет, потому что кадры уже сейчас готовятся", – отметил Ситников. На ПМЭФ-2025 Костромская область заключила инвестиционных соглашений более, чем на 6 миллиардов рублей, сообщается в телеграм-канале губернатора. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".

костромская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, костромская область, сергей ситников, совкомбанк, технологии