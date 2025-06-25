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Ситников: в регионе построят центр обработки данных Совкомбанка
Ситников: в регионе построят центр обработки данных Совкомбанка - РИА Новости, 25.06.2025
Ситников: в регионе построят центр обработки данных Совкомбанка
На Петербургском международном экономическом форуме Костромская область подписала соглашение с Совкомбанком о строительстве центра обработки данных, сообщил РИА РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T22:52:00+03:00
2025-06-25T22:52:00+03:00
2025-06-25T22:52:00+03:00
костромская область
экономика
костромская область
сергей ситников
совкомбанк
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня – РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме Костромская область подписала соглашение с Совкомбанком о строительстве центра обработки данных, сообщил РИА Новости губернатор региона Сергей Ситников. "Сложный, серьезный проект строительства, по сути дела, всей операционной системы, которую ведет Совкомбанк по всему миру", – рассказал Ситников. Губернатор уже дал поручение энергетикам о постепенном вводе в эксплуатацию энергоснабжения мощностью 7 мегаватт. "При поддержке благотворительных фондов были вложены большие деньги в кафедру ИТ Костромского государственного университета, произведен ремонт и полное оснащение корпуса, в котором готовят айтишников. Поэтому мы убеждены о том, что проблемы с обеспечением кадрами нового ЦОД и, по сути дела, всего финтехцентра не будет, потому что кадры уже сейчас готовятся", – отметил Ситников. На ПМЭФ-2025 Костромская область заключила инвестиционных соглашений более, чем на 6 миллиардов рублей, сообщается в телеграм-канале губернатора. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, костромская область, сергей ситников, совкомбанк, технологии
Костромская область, Экономика, Костромская область, Сергей Ситников, Совкомбанк, Технологии
Ситников: в регионе построят центр обработки данных Совкомбанка
В Костромской области построят ЦОД Совкомбанка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня – РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме Костромская область подписала соглашение с Совкомбанком о строительстве центра обработки данных, сообщил РИА Новости губернатор региона Сергей Ситников.
«
"Сложный, серьезный проект строительства, по сути дела, всей операционной системы, которую ведет Совкомбанк
по всему миру", – рассказал Ситников
.
Губернатор уже дал поручение энергетикам о постепенном вводе в эксплуатацию энергоснабжения мощностью 7 мегаватт.
"При поддержке благотворительных фондов были вложены большие деньги в кафедру ИТ Костромского государственного университета, произведен ремонт и полное оснащение корпуса, в котором готовят айтишников. Поэтому мы убеждены о том, что проблемы с обеспечением кадрами нового ЦОД и, по сути дела, всего финтехцентра не будет, потому что кадры уже сейчас готовятся", – отметил Ситников.
На ПМЭФ-2025 Костромская область
заключила инвестиционных соглашений более, чем на 6 миллиардов рублей, сообщается в телеграм-канале губернатора.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".