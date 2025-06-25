Рейтинг@Mail.ru
Ситников: в регионе построят центр обработки данных Совкомбанка - РИА Новости, 25.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
22:52 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/sitnikov-2025464596.html
Ситников: в регионе построят центр обработки данных Совкомбанка
Ситников: в регионе построят центр обработки данных Совкомбанка - РИА Новости, 25.06.2025
Ситников: в регионе построят центр обработки данных Совкомбанка
На Петербургском международном экономическом форуме Костромская область подписала соглашение с Совкомбанком о строительстве центра обработки данных, сообщил РИА РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T22:52:00+03:00
2025-06-25T22:52:00+03:00
костромская область
экономика
костромская область
сергей ситников
совкомбанк
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024150445_0:0:3296:1854_1920x0_80_0_0_60bd22a4530fddbaa38b16647231a607.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня – РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме Костромская область подписала соглашение с Совкомбанком о строительстве центра обработки данных, сообщил РИА Новости губернатор региона Сергей Ситников. "Сложный, серьезный проект строительства, по сути дела, всей операционной системы, которую ведет Совкомбанк по всему миру", – рассказал Ситников. Губернатор уже дал поручение энергетикам о постепенном вводе в эксплуатацию энергоснабжения мощностью 7 мегаватт. "При поддержке благотворительных фондов были вложены большие деньги в кафедру ИТ Костромского государственного университета, произведен ремонт и полное оснащение корпуса, в котором готовят айтишников. Поэтому мы убеждены о том, что проблемы с обеспечением кадрами нового ЦОД и, по сути дела, всего финтехцентра не будет, потому что кадры уже сейчас готовятся", – отметил Ситников. На ПМЭФ-2025 Костромская область заключила инвестиционных соглашений более, чем на 6 миллиардов рублей, сообщается в телеграм-канале губернатора. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".
костромская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024150445_565:0:3296:2048_1920x0_80_0_0_f175c4fe92c3eb642884550cad956fd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, костромская область, сергей ситников, совкомбанк, технологии
Костромская область, Экономика, Костромская область, Сергей Ситников, Совкомбанк, Технологии
Ситников: в регионе построят центр обработки данных Совкомбанка

В Костромской области построят ЦОД Совкомбанка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников на ПМЭФ-2025
Губернатор Костромской области Сергей Ситников на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Губернатор Костромской области Сергей Ситников на ПМЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня – РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме Костромская область подписала соглашение с Совкомбанком о строительстве центра обработки данных, сообщил РИА Новости губернатор региона Сергей Ситников.
«
"Сложный, серьезный проект строительства, по сути дела, всей операционной системы, которую ведет Совкомбанк по всему миру", – рассказал Ситников.
Губернатор уже дал поручение энергетикам о постепенном вводе в эксплуатацию энергоснабжения мощностью 7 мегаватт.
"При поддержке благотворительных фондов были вложены большие деньги в кафедру ИТ Костромского государственного университета, произведен ремонт и полное оснащение корпуса, в котором готовят айтишников. Поэтому мы убеждены о том, что проблемы с обеспечением кадрами нового ЦОД и, по сути дела, всего финтехцентра не будет, потому что кадры уже сейчас готовятся", – отметил Ситников.
На ПМЭФ-2025 Костромская область заключила инвестиционных соглашений более, чем на 6 миллиардов рублей, сообщается в телеграм-канале губернатора.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".
 
Костромская областьЭкономикаКостромская областьСергей СитниковСовкомбанкТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала