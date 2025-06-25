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Ситников: под Шарьей откроется производство березового шпона

Ситников: под Шарьей откроется производство березового шпона - РИА Новости, 25.06.2025

Ситников: под Шарьей откроется производство березового шпона

На Петербургском международном экономическом форуме был заключен контракт с "Костромаэнерго" на открытие под Шарьей завода по производству березового шпона,... РИА Новости, 25.06.2025

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2025-06-25T22:50:00+03:00

костромская область

экономика

шарья

сергей ситников

россия

костромская область

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме был заключен контракт с "Костромаэнерго" на открытие под Шарьей завода по производству березового шпона, сообщил РИА Новости губернатор региона Сергей Ситников. По словам главы области, предприятие планируется запустить в эксплуатацию уже в августе. "Наше преимущество в том, что мы находимся в той части России, где белая русская береза позволяет делать прекрасную высококачественную фанеру. У нас начали появляться производства, которые пока еще не выходят на производство фанеры, но на ее полуфабрикат – белый березовый шпон", – объяснил Ситников. По словам губернатора, часть средств инвестора, потраченные на строительство энергосетей, которые требуются производству, будут инвестору возмещены. "Инвестор выходит исключительно со своими собственными ресурсами. Он не идет в банк, он не занимает финансовые средства. Мы понимаем, что в таком случае ему придется отдавать очень много. Поэтому мы в соглашении прописали решение о том, что мы произведем возмещение строительства энергосетей", – рассказал Ситников. Всего на ПМЭФ-2025 Костромская область заключила инвестиционных соглашений более, чем на 6 миллиардов рублей, сообщается в телеграм-канале главы региона. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".

шарья

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костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, шарья, сергей ситников, россия, костромская область