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Ситников: под Шарьей откроется производство березового шпона
Ситников: под Шарьей откроется производство березового шпона - РИА Новости, 25.06.2025
Ситников: под Шарьей откроется производство березового шпона
На Петербургском международном экономическом форуме был заключен контракт с "Костромаэнерго" на открытие под Шарьей завода по производству березового шпона,... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T22:50:00+03:00
2025-06-25T22:50:00+03:00
2025-06-25T22:50:00+03:00
костромская область
экономика
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сергей ситников
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме был заключен контракт с "Костромаэнерго" на открытие под Шарьей завода по производству березового шпона, сообщил РИА Новости губернатор региона Сергей Ситников. По словам главы области, предприятие планируется запустить в эксплуатацию уже в августе. "Наше преимущество в том, что мы находимся в той части России, где белая русская береза позволяет делать прекрасную высококачественную фанеру. У нас начали появляться производства, которые пока еще не выходят на производство фанеры, но на ее полуфабрикат – белый березовый шпон", – объяснил Ситников. По словам губернатора, часть средств инвестора, потраченные на строительство энергосетей, которые требуются производству, будут инвестору возмещены. "Инвестор выходит исключительно со своими собственными ресурсами. Он не идет в банк, он не занимает финансовые средства. Мы понимаем, что в таком случае ему придется отдавать очень много. Поэтому мы в соглашении прописали решение о том, что мы произведем возмещение строительства энергосетей", – рассказал Ситников. Всего на ПМЭФ-2025 Костромская область заключила инвестиционных соглашений более, чем на 6 миллиардов рублей, сообщается в телеграм-канале главы региона. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, шарья, сергей ситников, россия, костромская область
Костромская область, Экономика, Шарья, Сергей Ситников, Россия, Костромская область
Ситников: под Шарьей откроется производство березового шпона
В Костромской области откроют производство березового шпона
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме был заключен контракт с "Костромаэнерго" на открытие под Шарьей завода по производству березового шпона, сообщил РИА Новости губернатор региона Сергей Ситников.
По словам главы области, предприятие планируется запустить в эксплуатацию уже в августе.
«
"Наше преимущество в том, что мы находимся в той части России
, где белая русская береза позволяет делать прекрасную высококачественную фанеру. У нас начали появляться производства, которые пока еще не выходят на производство фанеры, но на ее полуфабрикат – белый березовый шпон", – объяснил Ситников
.
По словам губернатора, часть средств инвестора, потраченные на строительство энергосетей, которые требуются производству, будут инвестору возмещены.
"Инвестор выходит исключительно со своими собственными ресурсами. Он не идет в банк, он не занимает финансовые средства. Мы понимаем, что в таком случае ему придется отдавать очень много. Поэтому мы в соглашении прописали решение о том, что мы произведем возмещение строительства энергосетей", – рассказал Ситников.
Всего на ПМЭФ-2025 Костромская область
заключила инвестиционных соглашений более, чем на 6 миллиардов рублей, сообщается в телеграм-канале главы региона.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".