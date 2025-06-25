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В БРИКС обсуждают идею создания новой платформы глобального роста - РИА Новости, 25.06.2025
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18:31 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/putin-2025427856.html
В БРИКС обсуждают идею создания новой платформы глобального роста
В БРИКС обсуждают идею создания новой платформы глобального роста - РИА Новости, 25.06.2025
В БРИКС обсуждают идею создания новой платформы глобального роста
Высказанная президентом России Владимиром Путиным идея создания новой платформы глобального роста обсуждается в БРИКС, сообщил помощник российского лидера Юрий... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T18:31:00+03:00
2025-06-25T18:31:00+03:00
технологии
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владимир путин
юрий ушаков
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Высказанная президентом России Владимиром Путиным идея создания новой платформы глобального роста обсуждается в БРИКС, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Это идея для обсуждения, которая действительно обсуждается. Она обсуждается в том числе и в рамках БРИКС. Я думаю, что сейчас будет саммит БРИКС в начале июля в Бразилии – и эти все темы, несомненно, будут затрагиваться", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о предложенной Путиным платформе роста, которая будет альтернативна западному глобализму. Президент России на пленарном заседании ПМЭФ высказался за создание открытой и справедливой платформы глобального роста, которая будет объединять инвестиционные механизмы и технологические стандарты, финансовые и логистические сервисы, торговые инструменты и другие решения. По его словам, задача при этом состоит не в том, чтобы модернизировать старые механизмы эпохи глобализации, которые во многом себя изжили или дискредитировали, а предложить именно новую модель развития, учитывающую национальные интересы государств. Путин добавил, что Россия приглашает партнёров внести свой вклад в формирование такой новой глобальной модели роста. Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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технологии, россия, бразилия, владимир путин, юрий ушаков, брикс, в мире
Технологии, Россия, Бразилия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, БРИКС, В мире
В БРИКС обсуждают идею создания новой платформы глобального роста

Ушаков: в БРИКС обсуждают идею Путина о создании платформы глобального роста

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГерб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Высказанная президентом России Владимиром Путиным идея создания новой платформы глобального роста обсуждается в БРИКС, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Это идея для обсуждения, которая действительно обсуждается. Она обсуждается в том числе и в рамках БРИКС. Я думаю, что сейчас будет саммит БРИКС в начале июля в Бразилии – и эти все темы, несомненно, будут затрагиваться", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о предложенной Путиным платформе роста, которая будет альтернативна западному глобализму.
Президент России на пленарном заседании ПМЭФ высказался за создание открытой и справедливой платформы глобального роста, которая будет объединять инвестиционные механизмы и технологические стандарты, финансовые и логистические сервисы, торговые инструменты и другие решения. По его словам, задача при этом состоит не в том, чтобы модернизировать старые механизмы эпохи глобализации, которые во многом себя изжили или дискредитировали, а предложить именно новую модель развития, учитывающую национальные интересы государств. Путин добавил, что Россия приглашает партнёров внести свой вклад в формирование такой новой глобальной модели роста.
Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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ТехнологииРоссияБразилияВладимир ПутинЮрий УшаковБРИКСВ мире
 
 
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