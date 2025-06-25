https://ria.ru/20250625/podrostok-2025323260.html
В Ленинградской области задержали подростка после сообщения о поджоге
В Ленинградской области задержали подростка после сообщения о поджоге - РИА Новости, 25.06.2025
В Ленинградской области задержали подростка после сообщения о поджоге
Подросток задержан после сообщения о поджоге фитнес-центра в городе Гатчина Ленинградской области, он не смог объяснить свой поступок, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:40:00+03:00
2025-06-25T13:40:00+03:00
2025-06-25T13:41:00+03:00
происшествия
гатчина
ленинградская область
гатчинский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Подросток задержан после сообщения о поджоге фитнес-центра в городе Гатчина Ленинградской области, он не смог объяснить свой поступок, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечает ведомство, во вторник около 18.14 мск в полицию Гатчинского района Ленобласти потупило сообщение о том, что неизвестный поджёг здание фитнес-клуба на улице Володарского в Гатчине. "По прибытии на место происшествия полицией установлено, что в помещении открытого горения нет, никто не пострадал. На месте нарядом патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении указанного деяния задержан 15-летний подросток, который не смог внятно объяснить свои действия", – говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержанный передан в следственные органы для проведения процессуальных действий, добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20250624/podrostok-2025151552.html
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происшествия, гатчина, ленинградская область, гатчинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Гатчина, Ленинградская область, Гатчинский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области задержали подростка после сообщения о поджоге
В Гатчине подросток задержан после сообщения о поджоге фитнес-центра