https://ria.ru/20250625/peterburg-2025404201.html

В Петербурге задержали мужчин, подозреваемых в продаже данных мигрантов

В Петербурге задержали мужчин, подозреваемых в продаже данных мигрантов - РИА Новости, 25.06.2025

В Петербурге задержали мужчин, подозреваемых в продаже данных мигрантов

Бывший и действующий сотрудники отдела полиции в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга брали взятки за предоставление данных об иностранных гражданах из... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T17:53:00+03:00

2025-06-25T17:53:00+03:00

2025-06-25T17:53:00+03:00

происшествия

красногвардейский район

россия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Бывший и действующий сотрудники отдела полиции в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга брали взятки за предоставление данных об иностранных гражданах из ведомственных баз, они задержаны, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ. "Следствием установлено, что с марта 2022 (года – ред.) по январь 2024 года оперативный дежурный систематически получал взятки (не менее 350 тысяч рублей) через посредника за предоставление сведений об иностранных гражданах из ведомственных баз. Другой оперативный дежурный с марта 2022 (года – ред.) по август 2023 года также систематически получал взятки (не менее 40 тысяч рублей) за аналогичные сведения", – говорится в сообщении. Действующий и бывший сотрудники 66-го отдела полиции УМВД по Красногвардейскому району стали фигурантами уголовного дела о получении взятки (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ). Как отмечают в ГСУСК, во вторник фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Пресс-служба регионального главка МВД РФ уточнила, что факт продажи данных из базы данных учета пребывания иностранных граждан в Красногвардейском районе выявило Управление собственной безопасности ГУМВД. По данным ведомства, конфиденциальная информация для служебного пользования, содержащая персональные данные, за взятки передавалась "стороннему лицу". При подтверждении вины полицейских ждет увольнение из органов внутренних дел и установленное законом наказание, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20250625/peterburg-2025350004.html

красногвардейский район

россия

санкт-петербург

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происшествия, красногвардейский район, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)