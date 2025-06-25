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В Петербурге задержали предполагаемого сообщника осквернившего Знамя Победы - РИА Новости, 25.06.2025
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13:58 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/peterburg-2025326441.html
В Петербурге задержали предполагаемого сообщника осквернившего Знамя Победы
В Петербурге задержали предполагаемого сообщника осквернившего Знамя Победы - РИА Новости, 25.06.2025
В Петербурге задержали предполагаемого сообщника осквернившего Знамя Победы
Полиция задержала предполагаемого сообщника 17-летнего жителя Санкт-Петербурга, сорвавшего с торца дома в Кировском районе Знамя Победы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T13:58:00+03:00
2025-06-25T13:58:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Полиция задержала предполагаемого сообщника 17-летнего жителя Санкт-Петербурга, сорвавшего с торца дома в Кировском районе Знамя Победы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранее, 22 июня в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома на улице Танкиста Хрустицкого, 7 лежит разорванное Знамя Победы, сорванное с его торца. Днем позже правоохранители задержали 17-летнего юношу в качестве подозреваемого. В его квартире полицейские обнаружили различные предметы, отражающие приверженность подростка к нацистской идеологии, сообщала пресс-служба ГУМВД. Городской главк СК сообщал о возбуждении уголовного дела по факту осквернения символа воинской славы России (часть 3 статьи 354.1 УК РФ). "Двадцать четвертого июня... сотрудниками уголовного розыска у дома 38 по улице Зины Портновой по подозрению в соучастии задержан местный житель, 2006 года рождения", – говорится в сообщении. Согласно УК РФ, максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
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россия
санкт-петербург
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происшествия, россия, санкт-петербург, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали предполагаемого сообщника осквернившего Знамя Победы

Полиция задержала предполагаемого сообщника сорвавшего Знамя Победы в Петербурге

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Полиция задержала предполагаемого сообщника 17-летнего жителя Санкт-Петербурга, сорвавшего с торца дома в Кировском районе Знамя Победы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее, 22 июня в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома на улице Танкиста Хрустицкого, 7 лежит разорванное Знамя Победы, сорванное с его торца. Днем позже правоохранители задержали 17-летнего юношу в качестве подозреваемого. В его квартире полицейские обнаружили различные предметы, отражающие приверженность подростка к нацистской идеологии, сообщала пресс-служба ГУМВД. Городской главк СК сообщал о возбуждении уголовного дела по факту осквернения символа воинской славы России (часть 3 статьи 354.1 УК РФ).
"Двадцать четвертого июня... сотрудниками уголовного розыска у дома 38 по улице Зины Портновой по подозрению в соучастии задержан местный житель, 2006 года рождения", – говорится в сообщении.
Согласно УК РФ, максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
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