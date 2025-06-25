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В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 25.06.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе спустя более 16 часов после объявления о ней. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T23:03:00+03:00
2025-06-25T23:03:00+03:00
2025-06-25T23:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе спустя более 16 часов после объявления о ней. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в среду в 06.33 мск. Она длилась 16 часов 11 минуты, её отменили в 22.44 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20250316/opasnost-2005366533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Губернатор Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в Воронежской области