https://ria.ru/20250625/opasnost-2025465262.html

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 25.06.2025

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе спустя более 16 часов после объявления о ней. РИА Новости, 25.06.2025

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2025-06-25T23:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе спустя более 16 часов после объявления о ней. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в среду в 06.33 мск. Она длилась 16 часов 11 минуты, её отменили в 22.44 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - сообщил Гусев в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20250316/opasnost-2005366533.html

воронежская область

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Наталья Макарова

происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)