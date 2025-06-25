https://ria.ru/20250625/neft-2025183280.html

"Кратковременный эффект". Нефтяной рынок сыграл против России

"Кратковременный эффект". Нефтяной рынок сыграл против России - РИА Новости, 25.06.2025

"Кратковременный эффект". Нефтяной рынок сыграл против России

Атака США на Иран вызвала серьезные колебания на нефтяном рынке, а последующие заявления сторон и быстрая разрядка напугали трейдеров еще больше. Ситуация... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T08:00:00+03:00

2025-06-25T08:00:00+03:00

2025-06-25T08:02:00+03:00

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Атака США на Иран вызвала серьезные колебания на нефтяном рынке, а последующие заявления сторон и быстрая разрядка напугали трейдеров еще больше. Ситуация рискует выйти из-под контроля — огромные проблемы возникнут у всех крупнейших экспортеров.Как снег на головуБиржевые котировки лихорадит: в понедельник утром Brent впервые с января подскочила выше 80 долларов за баррель, а уже вечером упала до 70. Во вторник, когда Иран и Израиль сообщили о перемирии, — откат к 67. К концу дня — 68. До этого кризиса было 62-65.В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем атомным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. После чего Дональд Трамп объявил, что ядерная программа Тегерана уничтожена и война окончена.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи возразил: дипломатия в таких условиях не действует и государство примет все меры для своей защиты. Парламент предложил перекрыть Ормузский пролив, по которому транспортируют нефть (и СПГ) из стран Персидского залива. Это 20% мировых поставок, поэтому участники рынка сильно занервничали, что и отразилось на котировках Brent.Однако Тегеран ограничился атакой на американские военные базы — и серьезной эскалации удалось избежать.Ценовые качелиВ подобных геополитических условиях волатильность вполне закономерна. И пока риск обострения сохраняется, нефть останется в восходящем тренде, указывает генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора ("НААНС-Медиа") Тамара Сафонова.В худшем случае котировки могут достичь 150-180 долларов, считает эксперт топливного рынка, руководитель топливной компании "Гэйнфул" Анастасия Бунина."Несмотря на высокий заработок в моменте, ситуация окажется стрессовой и для России — прежде всего из-за сокращения спроса. Мало кто может позволить себе покупать топливо по такой цене. Этот сценарий невыгоден всем, а потому если реализуется, то очень ненадолго", — поясняет она.А вот последствия резких скачков долговременные, предупреждает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков."Это чревато рецессией мировой экономики, Россия лишится значительной части экспорта. Потом качели неизбежно качнутся в обратную сторону, и мы увидим профицит предложения на рынке с крайне низкими ценами. В том числе за счет иранской нефти с невысокой себестоимостью", — уточняет он.На всякий случайЭкспорт стран Персидского залива — 13 миллионов баррелей в сутки. В ОПЕК+ решили увеличить добычу, значит, этот показатель вырастет, отмечает Сафонова. И Ормузский пролив тут очень важен. Транспортировка по земле весьма проблематична. Мощности имеющихся на Ближнем Востоке нефтепроводов явно недостаточно для удовлетворения азиатского и европейского спроса."Строительство новых займет годы, а с учетом планов Европы отказаться от ископаемого топлива и вовсе выглядит нецелесообразным", — добавляет Юшков.Тем не менее Турция вскоре после ударов США сообщила о работе над альтернативными маршрутами. Глава Минтранса Абдюлькадир Уралоглу поделился некоторыми подробностями.Через страну проходят 2,2 тысячи километров "Среднего коридора", протянувшегося от Китая через Казахстан, Туркмению, Азербайджан, Грузию, Турцию в Европу. Общая длина — 11 тысяч километров, пропускная способность — до 27 миллионов тонн в год. Используется железнодорожный и морской транспорт. Уралоглу сообщил, что отдельные участки уже готовы.Кроме того — 2,1 тысячи километров "Пути развития". Это проект, запущенный Ираком в 2023-м. Стамбул инвестирует в него 24 миллиона долларов, сказал министр газете Hürriyet.Но любые изменения действующей логистики — по морю — это удорожание транспортировки. Поэтому скорого избавления от ирано-израильского фактора на рынке ждать не приходится.

https://ria.ru/20250623/neft-2024742159.html

https://ria.ru/20250612/spg-2021833177.html

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экономика, цены на нефть, иран, россия, сша, опек, дональд трамп, израиль