https://ria.ru/20250625/neft-2025183280.html
"Кратковременный эффект". Нефтяной рынок сыграл против России
"Кратковременный эффект". Нефтяной рынок сыграл против России - РИА Новости, 25.06.2025
"Кратковременный эффект". Нефтяной рынок сыграл против России
Атака США на Иран вызвала серьезные колебания на нефтяном рынке, а последующие заявления сторон и быстрая разрядка напугали трейдеров еще больше. Ситуация... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T08:00:00+03:00
2025-06-25T08:00:00+03:00
2025-06-25T08:02:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Атака США на Иран вызвала серьезные колебания на нефтяном рынке, а последующие заявления сторон и быстрая разрядка напугали трейдеров еще больше. Ситуация рискует выйти из-под контроля — огромные проблемы возникнут у всех крупнейших экспортеров.Как снег на головуБиржевые котировки лихорадит: в понедельник утром Brent впервые с января подскочила выше 80 долларов за баррель, а уже вечером упала до 70. Во вторник, когда Иран и Израиль сообщили о перемирии, — откат к 67. К концу дня — 68. До этого кризиса было 62-65.В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем атомным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. После чего Дональд Трамп объявил, что ядерная программа Тегерана уничтожена и война окончена.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи возразил: дипломатия в таких условиях не действует и государство примет все меры для своей защиты. Парламент предложил перекрыть Ормузский пролив, по которому транспортируют нефть (и СПГ) из стран Персидского залива. Это 20% мировых поставок, поэтому участники рынка сильно занервничали, что и отразилось на котировках Brent.Однако Тегеран ограничился атакой на американские военные базы — и серьезной эскалации удалось избежать.Ценовые качелиВ подобных геополитических условиях волатильность вполне закономерна. И пока риск обострения сохраняется, нефть останется в восходящем тренде, указывает генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора ("НААНС-Медиа") Тамара Сафонова.В худшем случае котировки могут достичь 150-180 долларов, считает эксперт топливного рынка, руководитель топливной компании "Гэйнфул" Анастасия Бунина."Несмотря на высокий заработок в моменте, ситуация окажется стрессовой и для России — прежде всего из-за сокращения спроса. Мало кто может позволить себе покупать топливо по такой цене. Этот сценарий невыгоден всем, а потому если реализуется, то очень ненадолго", — поясняет она.А вот последствия резких скачков долговременные, предупреждает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков."Это чревато рецессией мировой экономики, Россия лишится значительной части экспорта. Потом качели неизбежно качнутся в обратную сторону, и мы увидим профицит предложения на рынке с крайне низкими ценами. В том числе за счет иранской нефти с невысокой себестоимостью", — уточняет он.На всякий случайЭкспорт стран Персидского залива — 13 миллионов баррелей в сутки. В ОПЕК+ решили увеличить добычу, значит, этот показатель вырастет, отмечает Сафонова. И Ормузский пролив тут очень важен. Транспортировка по земле весьма проблематична. Мощности имеющихся на Ближнем Востоке нефтепроводов явно недостаточно для удовлетворения азиатского и европейского спроса."Строительство новых займет годы, а с учетом планов Европы отказаться от ископаемого топлива и вовсе выглядит нецелесообразным", — добавляет Юшков.Тем не менее Турция вскоре после ударов США сообщила о работе над альтернативными маршрутами. Глава Минтранса Абдюлькадир Уралоглу поделился некоторыми подробностями.Через страну проходят 2,2 тысячи километров "Среднего коридора", протянувшегося от Китая через Казахстан, Туркмению, Азербайджан, Грузию, Турцию в Европу. Общая длина — 11 тысяч километров, пропускная способность — до 27 миллионов тонн в год. Используется железнодорожный и морской транспорт. Уралоглу сообщил, что отдельные участки уже готовы.Кроме того — 2,1 тысячи километров "Пути развития". Это проект, запущенный Ираком в 2023-м. Стамбул инвестирует в него 24 миллиона долларов, сказал министр газете Hürriyet.Но любые изменения действующей логистики — по морю — это удорожание транспортировки. Поэтому скорого избавления от ирано-израильского фактора на рынке ждать не приходится.
https://ria.ru/20250623/neft-2024742159.html
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экономика, цены на нефть, иран, россия, сша, опек, дональд трамп, израиль
Экономика, Цены на нефть, Иран, Россия, США, ОПЕК, Дональд Трамп, Израиль
"Кратковременный эффект". Нефтяной рынок сыграл против России
Резкие скачки цены на нефть из-за войны Ирана с Израилем невыгодны для России
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Атака США на Иран вызвала серьезные колебания на нефтяном рынке, а последующие заявления сторон и быстрая разрядка напугали трейдеров еще больше. Ситуация рискует выйти из-под контроля — огромные проблемы возникнут у всех крупнейших экспортеров.
Биржевые котировки лихорадит: в понедельник утром Brent впервые с января подскочила выше 80 долларов за баррель, а уже вечером упала до 70. Во вторник, когда Иран и Израиль сообщили о перемирии, — откат к 67. К концу дня — 68. До этого кризиса было 62-65.
В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем атомным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. После чего Дональд Трамп объявил, что ядерная программа Тегерана уничтожена и война окончена.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи возразил: дипломатия в таких условиях не действует и государство примет все меры для своей защиты. Парламент предложил перекрыть Ормузский пролив, по которому транспортируют нефть (и СПГ) из стран Персидского залива. Это 20% мировых поставок, поэтому участники рынка сильно занервничали, что и отразилось на котировках Brent.
Однако Тегеран ограничился атакой
на американские военные базы — и серьезной эскалации удалось избежать.
В подобных геополитических условиях волатильность вполне закономерна. И пока риск обострения сохраняется, нефть останется в восходящем тренде, указывает генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора ("НААНС-Медиа") Тамара Сафонова.
В худшем случае котировки могут достичь 150-180 долларов, считает эксперт топливного рынка, руководитель топливной компании "Гэйнфул" Анастасия Бунина.
"Несмотря на высокий заработок в моменте, ситуация окажется стрессовой и для России — прежде всего из-за сокращения спроса. Мало кто может позволить себе покупать топливо по такой цене. Этот сценарий невыгоден всем, а потому если реализуется, то очень ненадолго", — поясняет она.
А вот последствия резких скачков долговременные, предупреждает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
"Это чревато рецессией мировой экономики, Россия лишится значительной части экспорта. Потом качели неизбежно качнутся в обратную сторону, и мы увидим профицит предложения на рынке с крайне низкими ценами. В том числе за счет иранской нефти с невысокой себестоимостью", — уточняет он.
Экспорт стран Персидского залива — 13 миллионов баррелей в сутки. В ОПЕК+ решили увеличить добычу, значит, этот показатель вырастет, отмечает Сафонова. И Ормузский пролив тут очень важен. Транспортировка по земле весьма проблематична. Мощности имеющихся на Ближнем Востоке нефтепроводов явно недостаточно для удовлетворения азиатского и европейского спроса.
"Строительство новых займет годы, а с учетом планов Европы отказаться от ископаемого топлива и вовсе выглядит нецелесообразным", — добавляет Юшков.
Тем не менее Турция вскоре после ударов США сообщила о работе над альтернативными маршрутами. Глава Минтранса Абдюлькадир Уралоглу поделился некоторыми подробностями.
Через страну проходят 2,2 тысячи километров "Среднего коридора", протянувшегося от Китая через Казахстан, Туркмению, Азербайджан, Грузию, Турцию в Европу. Общая длина — 11 тысяч километров, пропускная способность — до 27 миллионов тонн в год. Используется железнодорожный и морской транспорт. Уралоглу сообщил, что отдельные участки уже готовы.
Кроме того — 2,1 тысячи километров "Пути развития". Это проект, запущенный Ираком в 2023-м. Стамбул инвестирует в него 24 миллиона долларов, сказал министр газете Hürriyet.
Но любые изменения действующей логистики — по морю — это удорожание транспортировки. Поэтому скорого избавления от ирано-израильского фактора на рынке ждать не приходится.