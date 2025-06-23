Иран начал операцию против американской военной базы в Катаре
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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Государственное телевидение Ирана сообщило о начале операции против американской базы Аль-Удейд в Катаре.
Это крупнейшая на Ближнем Востоке авиабаза США. На ней размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил (CENTCOM).
США в ночь на воскресенье, 22 июня, нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Это произошло более недели спустя после обострения конфликта между Израилем и Ираном. В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.
- ВС Ирана сообщили, что ни при каких обстоятельствах не оставят нарушение территориальной целостности и безопасности страны без ответа.
- Тегеран использовал столько же ракет для удара по базе США в Катаре, сколько Вашингтон для ударов по иранским ядерным объектам.
- США зафиксировали несколько ракет, выпущенных по их военным объектам на этих базах, они отслеживают их полет.
- Иран запустил по меньшей мере шесть ракет, утверждают израильские СМИ.
- Сильные взрывы раздались в катарской столице Дохе и ее пригородах.
- Белый дом и Пентагон осведомлены и внимательно следят за потенциальными угрозами американской базе ВВС в Катаре. Шеф Пентагона и глава Комитета начальников штабов в Белом доме следят за атакой Ирана на базы США на Ближнем Востоке, Трампа с ними нет.
- Катар решительно осудил удары по базе США в пригороде Дохи.
- В Совбезе Ирана заверили, что они не представляют угрозы для эмирата, Тегеран надеется сохранить теплые отношения с Дохой. Там назвали атаку успешной.
- Доха оставляет за собой право ответа на действия Ирана.
- Катарские системы ПВО смогли отбить атаку на базу США Аль-Удейд. Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
- Иранское Press TV утверждает, что по меньшей мере три ракеты поразили базу в Катаре.
- Турция приняла все необходимые меры безопасности.
- В понедельник катарские власти временно закрыли воздушное пространство страны в целях безопасности.
- Авиарегулятор США проинформировал о закрытии аэродрома американской военной базы Аль-Удейд в Катаре.
- Посольство США в Катаре призвало американцев укрыться в убежищах.
- Воздушное пространство ОАЭ в настоящий момент закрыто.
- Росавиация предписывает не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.