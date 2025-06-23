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Иран начал операцию против американской военной базы в Катаре - РИА Новости, 23.06.2025
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19:49 23.06.2025 (обновлено: 20:50 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/iran-2024941807.html
Иран начал операцию против американской военной базы в Катаре
Иран начал операцию против американской военной базы в Катаре - РИА Новости, 23.06.2025
Иран начал операцию против американской военной базы в Катаре
Государственное телевидение Ирана сообщило о начале операции против американской базы Аль-Удейд в Катаре. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T19:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Государственное телевидение Ирана сообщило о начале операции против американской базы Аль-Удейд в Катаре.
https://ria.ru/20250623/radio-2024946773.html
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сша, катар, иран, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, министерство обороны сша, удар ирана по американской базе в катаре
США, Катар, Иран, В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Министерство обороны США, Удар Ирана по американской базе в Катаре

Иран начал операцию против американской военной базы в Катаре

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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Государственное телевидение Ирана сообщило о начале операции против американской базы Аль-Удейд в Катаре.

Это крупнейшая на Ближнем Востоке авиабаза США. На ней размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил (CENTCOM).

  • Операция носит название "Хорошая весть о победе", Тегеран проводит ее против баз Штатов в Катаре и Ираке, передает агентство Tasnim.
  • Иран осуществил ракетную атаку против базы Аль-Удейд в ответ на американские удары по исламской республике.

США в ночь на воскресенье, 22 июня, нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Это произошло более недели спустя после обострения конфликта между Израилем и Ираном. В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.

  • ВС Ирана сообщили, что ни при каких обстоятельствах не оставят нарушение территориальной целостности и безопасности страны без ответа.
  • Тегеран использовал столько же ракет для удара по базе США в Катаре, сколько Вашингтон для ударов по иранским ядерным объектам.
  • США зафиксировали несколько ракет, выпущенных по их военным объектам на этих базах, они отслеживают их полет.
  • Иран запустил по меньшей мере шесть ракет, утверждают израильские СМИ.
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Радио "Судного дня" передало сообщения перед началом военной операции Ирана
Вчера, 20:02
  • Сильные взрывы раздались в катарской столице Дохе и ее пригородах.
  • Белый дом и Пентагон осведомлены и внимательно следят за потенциальными угрозами американской базе ВВС в Катаре. Шеф Пентагона и глава Комитета начальников штабов в Белом доме следят за атакой Ирана на базы США на Ближнем Востоке, Трампа с ними нет.
  • Катар решительно осудил удары по базе США в пригороде Дохи.
  • В Совбезе Ирана заверили, что они не представляют угрозы для эмирата, Тегеран надеется сохранить теплые отношения с Дохой. Там назвали атаку успешной.
  • Доха оставляет за собой право ответа на действия Ирана.
  • Катарские системы ПВО смогли отбить атаку на базу США Аль-Удейд. Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
  • Иранское Press TV утверждает, что по меньшей мере три ракеты поразили базу в Катаре.
  • Турция приняла все необходимые меры безопасности.
  • В понедельник катарские власти временно закрыли воздушное пространство страны в целях безопасности.
  • Авиарегулятор США проинформировал о закрытии аэродрома американской военной базы Аль-Удейд в Катаре.
  • Посольство США в Катаре призвало американцев укрыться в убежищах.
  • Воздушное пространство ОАЭ в настоящий момент закрыто.
  • Росавиация предписывает не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.
Столица Катара Доха - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Катар предупредил о негативных последствиях ударов Израиля по Ирану
20 июня, 15:16
 
СШАКатарИранВ миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеМинистерство обороны СШАУдар Ирана по американской базе в Катаре
 
 
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